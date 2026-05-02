Deutschland und die Welt im Würgegriff des Iran-Konfliktes

Der Iran-Konflikt ist in den vergangenen Wochen in eine Phase trügerischer Ruhe eingetreten. Gerade in den Alternativmedien haben sich viele Beobachter vom Mittleren Osten abgewandt und sehen wieder die althergebrachten deutschen Kulturkämpfe und den Reform-Murks der Bundesregierung als vorherrschende Probleme an. In der Tat sind glücklicherweise die ganz großen apokalyptischen Zuspitzungen wie das Überschreiten der Nuklearschwelle oder vernichtende iranische Raketenangriffe auf Israel und die Golfstaaten bislang ausgeblieben. Donald Trumps regelmäßige Internet-Kommentare zur Krisensituation lassen sich genauso als skurril abtun wie die Machtkämpfe innerhalb des Regimes im Iran, wo sich der zum neuen religiösen Führer ernannte Ayatollah Modjtaba Chamenei immer noch nicht in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Es soll in diesem Artikel aufgezeigt werden, dass entgegen dieser Wahrnehmung die Iran-Krise noch lange nicht vorbei ist, sondern Deutschland und die Welt in einem gefährlichen Würgegriff hält. Beginnen wir mit dem wichtigsten Punkt: Die Meerenge von Hormuz ist immer noch fast vollständig für den Schiffsverkehr geschlossen, und meiner Meinung nach bestehen kaum Aussichten dafür, dass sich dieser Zustand in der näheren Zukunft ändern könnte. Der Grund für diesen Pessimismus besteht darin, dass die beiderseitigen Seeblockaden der USA und des Irans bei einer näheren Betrachtung nicht aus entgegengesetzten, sondern aus ähnlichen Interessen beider Staaten entspringen. Donald Trump handelt sehr wahrscheinlich nicht nach einem langfristigen Plan, aber er ist auch nicht so verrückt, wie dies manche Kommentatoren des medialen Mainstreams inzwischen behaupten. Sein Politikstil folgt immer noch seinen Erfahrungen im Immobiliengeschäft, und diese haben den US-Präsidenten gelehrt, sich irgendwie darbietende Vorteile schnell zu erkennen und für sich zu nutzen. Solch ein Vorteil besteht im Moment darin, dass die Hormuz-Blockade Westeuropa, Ost- und Südasien schweren wirtschaftlichen Schaden zufügt, während der amerikanische Doppelkontinent in Bezug auf Rohstoffe und Produkte weitgehend autark existieren kann.

Man darf sich bei dieser Einschätzung nicht von dem Umstand täuschen lassen, dass auch in den USA die Treibstoffpreise deutlich angestiegen sind. Dies ist nur kurzfristigen, spekulativen Börsenentwicklungen geschuldet, aber signalisiert im Unterschied zu anderen Weltregionen keine wirkliche Ressourcenknappheit. Die USA fördern genügend Erdöl und Erdgas für ihren Eigenbedarf und können zusätzlich auf unbehinderte Importe aus Lateinamerika zugreifen. Asien braucht hingegen die fossilen Brennstoffe vom Persischen Golf, und Westeuropa befindet sich in einem beständigen Gasmangel, der durch die eigene Haltung zum Ukraine-Konflikt künstlich erzeugt worden ist. Donald Trump sieht dies alles sehr deutlich, und da sein gesamter außenpolitischer Ansatz andere Staaten praktisch nur als wirtschaftliche Konkurrenten der USA erkennt, spielt ihm die gegenwärtige Situation in die Hände. Er hat überhaupt keinen Grund dazu, für die Öffnung der Straße von Hormuz das Leben von US-Soldaten zu opfern. Westeuropa ist weder willens noch in der Lage dazu, seiner Interessenlage folgend selbst militärisch in den Iran-Konflikt einzugreifen. Was die Chinesen bei einer existentiellen Gefährdung ihrer Volkswirtschaft durch die Hormuz-Blockade an maritimer Streitmacht aufzubieten hätten, ist hingegen völlig unklar.

Leidtragende stets die Masse der Bevölkerung

Aus der Perspektive Teherans betrachtet, sieht die Lage auf fatale Weise ähnlich aus wie für die USA. Das nationalreligiöse Regime des Iran hat schnell begriffen, dass es in der Straße von Hormuz einen großen Teil der Weltwirtschaft im Würgegriff hält und somit einen extrem starken machtpolitischen Hebel besitzt, der seine militärtechnische Unterlegenheit gegenüber den USA und Israel mehr als ausgleicht. Diesen Vorteil werden die Iraner nicht so leicht aus der Hand geben. Die USA müssten ihnen dazu gewaltige Zugeständnisse machen, wie eine bedingungslose Aufhebung aller Wirtschaftssanktionen, eine unbehinderte Wiederaufnahme des Nuklearprogramms und wahrscheinlich sogar Reparationszahlungen in Milliardenhöhe. Donald Trump wird einen Teufel tun, solchen Ansinnen nachzugeben und damit seine militärische Niederlage im bisherigen Irankrieg offen einzugestehen. Wie wir gesehen haben, nützt ihm ja der Blockadezustand sogar.

Man könnte an dieser Stelle einwenden, dass der Iran durch die US-amerikanische Gegenblockade seiner Häfen schwere Verluste erleidet und mittel- bis langfristig nicht ohne die Erlöse seiner Erdölexporte, insbesondere in die Volksrepublik China, existieren kann. Es ist aber in der Vergangenheit den USA und dem Westen nie gelungen, missliebige Regime allein durch Wirtschaftssanktionen zu stürzen. Saddam Hussein blieb trotz aller westlichen Blockadepolitik nach dem Golfkrieg von 1991 im Irak an der Macht und konnte erst 2003 durch einen weiteren US-amerikanischen Großkrieg abgesetzt werden. Wladimir Putins Herrschaft über Russland nahm entgegen einem übertriebenen westlichen Optimismus nicht im Frühjahr 2022 schon kurz nach seinem Angriff auf die Ukraine ein Ende durch Wirtschaftssanktionen. Stattdessen dauern der Ukraine-Krieg und die russische Despotie bis heute an. Leidtragende von westlichen Sanktionen sind in Wirklichkeit nie die tyrannischen Regime, sondern die Masse der Bevölkerung, die damit nicht nur von den im Lande Herrschenden, sondern zusätzlich auch noch von außen her geplagt wird. Dies wird im Iran nicht anders sein. Ein Sturz des nationalreligiösen Regimes von Teheran ist eine völlige Unmöglichkeit, solange eine kritische Masse von Bewaffneten hinter dieser Regierung steht. Dies scheint jedoch klar der Fall zu sein. In einer solchen Gesamtlage kann die US-Gegenblockade der iranischen Häfen keine konfliktentscheidende Wirkung entfalten. Der Würgegriff auf die Weltwirtschaft dauert hingegen auf unabsehbare Zeit an.

Letzte Wachstumsimpulse abwürgen

Deutschland spielt hierbei zwar keine Sonderrolle, aber es lohnt sich dennoch, die Wirkungen der Iran-Krise auf unser eigenes Land näher zu erörtern. Natürlich haben Autoren der Gegenöffentlichkeit völlig recht, wenn sie als Ursache der deutschen Dauerkrise zunächst eine völlige Überlastung unserer Volkswirtschaft durch die Kosten von Masseneinwanderung, Energiewende und der unbegrenzten materielle Unterstützung der Ukraine sehen. Es ist aber keineswegs nur ein Ablenkungsmanöver des politmedialen Mainstreams, hier auch und vor allem auf weltpolitische und globalwirtschaftliche Rahmenbedingungen zu verweisen, die sich in den letzten fünf bis zehn Jahren für Deutschland dramatisch verschlechtert haben. In der langen Ära Angela Merkel konnte die Bundesrepublik den Tiger der Globalisierung erfolgreich reiten: Ein boomender Export von Hochtechnologiegütern in Schwellenländer erhielt weitgehend die deutschen Industriearbeitsplätze und ermöglichte im Gegenzug den Import preiswerter Konsumprodukte, was den allgemeinen Wohlstand hoch und die Inflation niedrig hielt. Heute sind die VR China und andere aufstrebende Wirtschaftsnationen in ihrer Entwicklung weit genug, um fast alles, was sie benötigen, in ähnlich hoher Qualität und sogar mit niedrigeren Kosten als Deutschland zu produzieren. Große Spielräume für exportbasiertes Wirtschaftswachstum existieren deshalb heute, anders als zur Zeit von Gerhard Schröders „Agenda 2010“, nicht mehr. Deshalb sollte man unserer Bundesregierung bei aller berechtigten Kritik auch nicht vorwerfen, aus populistischen Motiven vor allzu drastischen Sozialkürzungen zurückzuschrecken. Man würde damit nämlich auch im Inland die letzten Wachstumsimpulse abwürgen.

Darüber hinaus steht heute aber auch das Paradigma der neoliberalen Globalisierung insgesamt infrage und weicht zunehmend einem Zustand, den Gelehrte als „Geoökonomie“, also Geopolitik mit wirtschaftlichen Mitteln, bezeichnen. Internationale Handelsbeziehungen sind nicht mehr frei, sondern werden – etwa durch Zölle – zunehmend politisch instrumentalisiert, was auch ohne Kriege wachstumshemmende Barrieren schafft. Für ein vom internationalen Freihandel abhängiges Land wie Deutschland ist dies allein schon schlimm genug. Die ökonomischen Folgen des Ukraine-Krieges und jetzt der Hormuz-Blockade werden aber noch auf diese geoökonomische Problematik aufgesattelt, was aus einer latenten Krise eine volkswirtschaftliche Katastrophe zu machen droht. Schon die deutliche Verteuerung von Erdgas seit 2022 trifft Deutschland bis heute schwer. Die Iran-Krise verschärft diesen Preisdruck noch einmal, aber hinzu treten heute schon absehbare Engpässe bei Düngemitteln, Kerosin und Diesel, deren Folgewirkungen sich tief in unsere Volkswirtschaft hineinfressen werden. Wir sehen schon jetzt in einer bloßen ökonomischen Stagnation einen unübersehbaren und nicht hinnehmbaren Niedergang Deutschlands, könnten uns aber sehr bald in einer wirklichen, tiefgreifenden Rezession wiederfinden, die mangels absehbarer Auswege sogar in eine langjährige Wirtschaftsdepression mit Ähnlichkeiten zu den frühen 1930er Jahren übergehen könnte.

Dritter Weltkrieg wegen globaler Konkurrenz um fossile Energieträger?

Abschließend soll noch auf eine Idee eingegangen werden, die jetzt in einer durch Corona geschulten Gegenöffentlichkeit fast zwangsläufig Raum gewinnen muss. Manche kritischen Beobachter meinen nämlich, dass die Iran-Krise letzten Endes auch nur ein weiterer Versuch „globaler Eliten“ sei, durch eine künstliche Verknappung fossiler Energieressourcen den Great Reset zu forcieren, um dann in letzter Konsequenz die westlichen Arbeiter- und Mittelschichten als „Umweltschweine“ zu enteignen und einem ökosozialistischen Zwangsregime zu unterwerfen. Ich halte diese Vorstellung für falsch. Die Iran-Krise ist keine „Verschwörung“, sondern leider ein allzu reales Ereignis. Dennoch spielen – wenn auch auf eine völlig andere Weise – internationale Kapitalinteressen in der gegenwärtigen Weltlage eine höchst bedeutsame Rolle. Innerhalb weniger Jahre haben sich nämlich diese Interessen vom Great Reset abgekehrt und sich stattdessen einem geradezu extremen Gegenbild zugewandt, nämlich einer globalen Konkurrenz um fossile Energieträger, die in letzter Konsequenz sogar zu einem Dritten Weltkrieg eskalieren könnte. Der Grund dafür ist, dass die Energiewende die in sie gesetzten Erwartungen auf riesige Profite durch Investitionen in neue Anlagen nicht erfüllt hat und sie mangels irgendwelcher Aussichten auf Rentabilität auch nie erfüllen konnte. Die Leittechnologien des internationalen Kapitals sind heute nicht mehr Solaranlagen, Windparks, Elektroautos und Batteriespeicher, sondern Künstliche Intelligenz und gigantische, energiefressende Rechenzentren als deren materielle Voraussetzung.

Der Energiebedarf der Weltwirtschaft wird auf diese Weise nicht sinken, wie es die Planungen von Bundesregierung und EU-Kommission immer noch annehmen, sondern sich vervielfachen. Selbst wenn Kernenergie dabei eine viel größere Rolle spielen könnte als heute, wird dies nicht ohne einen gewaltigen Bedarf an Kohle, Erdöl und Erdgas möglich sein, der vielleicht sogar die maximal möglichen Fördermengen auf der Erde übersteigen wird. Von der Energiefrage getriebene Kriege wie heute schon in der Ukraine und am Persischen Golf könnten nur Vorboten noch viel größerer Konflikte sein. Dazu würde sich noch die unangenehme Tatsache gesellen, dass der menschengemachte Klimawandel leider keine Erfindung von „Verschwörern“ im Dienste des Great Reset war und ist, sondern eine unabweisbare Realität. Zu den Energiekriegen könnten sich deshalb Konflikte um klimaabhängige natürliche Ressourcen addieren und die Gesamtlage noch verschlimmern. Dies ist schon heute nicht nur Theorie. In der Bewertung der Iran-Krise wird oftmals ein entscheidender Umstand vergessen: Dem Land fehlt es nicht an Erdöl, sehr wohl aber an Wasser. Sommertemperaturen von fast 50 Grad Celsius bringen den Iran, genauso wie sein Nachbarland Irak, an den Rand der Unbewohnbarkeit und haben schon im vergangenen Jahr zu Verhältnissen geführt, in denen Wassermangel fast eine Evakuierung der Millionenmetropole Teheran erzwungen hätte. Die Ökologie kann im weiteren Verlauf der Iran-Krise noch apokalyptische Konsequenzen mit sich bringen, für die es dann gar keinen Krieg mit Massenvernichtungswaffen mehr bräuchte. Der Iran-Konflikt hält Deutschland und die Welt im Würgegriff. Die Konsequenzen sind vielfältig und beängstigend, wie es diese Analyse gezeigt hat. Warten wir gespannt auf die weiteren Entwicklungen.