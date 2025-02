Deutschland unsolidarische Energie-Geisterfahrt spaltet Europa – und sprengt die norwegische Regierung

Die Ampel-Regierung hat mit ihrer Energiepolitik nicht nur die deutsche Wirtschaft in den Ruin gestürzt, sondern inzwischen sogar indirekt noch die Regierung in Norwegen: Diese zerbrach nun an einem internen Streit darüber, ob das Land sich dem Energiemarkt der EU stärker anpassen soll, obwohl es kein Mitglied ist. Die Arbeiterpartei von Ministerpräsident Jonas Gahr Støre befürwortet dies, die Zentrumspartei befürchtet jedoch, dass dadurch die Strompreise nach oben getrieben werden und schied darum aus der Regierung aus, wird Støre aber weiter tolerieren, der nun mit seiner Partei alleine weiterregiert.

Konkret ging es bei dem Energiepaket darum, dass mindestens ein Drittel des EU-Energiebedarfs bis 2030 aus erneuerbaren Quellen stammen soll. Støre sieht darin keine Gefahr für einen Anstieg der Strompreise, obwohl dieser bereits im vergangenen Jahr massiv war, auch und gerade, weil immer mehr Strom wegen des Ampel-Wahnsinns und den ständigen Dunkelflauten nach Deutschland geliefert werden musste. Im Dezember hatte der norwegische Energieminister Terje Aasland treffend von einer „absolut beschissenen Situation“ gesprochen.

Die Deutschen treten die vielbeschworene “europäische Solidarität“ mit Füßen

Auch seine schwedische Kollegin Ebba Busch hatte mit ihrer Kritik nicht hinter dem Berg gehalten: „Ich bin wütend auf die Deutschen. Wenn der Wind nicht weht, bekommen wir mit diesem gescheiterten Stromsystem hohe Strompreise. Das ist eine Folge der Abschaltung der Kernkraftwerke”, stellte sie mit einer Klarheit fest, für die man in Deutschland mit einer Anklage wegen „Hassrede“ rechnen müsste.

Da in diesem Herbst Wahlen in Norwegen stattfinden, wird die Frage, ob und inwieweit man sich EU-Vorschriften anpassen soll, breiten Raum einnehmen. Die selbstzerstörerische Amokpolitik Deutschlands wird dabei vermutlich wieder einmal als abschreckendes Beispiel dienen. Die Stiftung Wissenschaft und Politik kam zu dem Schluss: „Deutschlands Weigerung, technologieneutral alle Erzeugungsmöglichkeiten auszuschöpfen, birgt das Risiko einer Deindustrialisierung und erodiert die europäische Solidarität“. Es scheint, als ob die deutsche Politik einmal mehr demonstriert, wie man es nicht machen sollte und damit vielleicht immerhin das EU-Gebäude zum Bröckeln bringt, womit man auch hier das genaue Gegenteil dessen erreicht hätte, was man anstrebt.