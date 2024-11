Deutschland unten ohne: Bald keine Handwerker mehr?

Eine alte Weisheit lautet: Von Nichts kommt nichts. Denkt man dabei an die vollkommen entrückte politische Klasse, dann bewahrheitet sich das. Ideologisch erblindet und im parteipolitischen Alltag überwiegend mit sich selbst beschäftigt, wird schon lange nichts sinnvolles mehr von den Regenten geleistet. Unter der im Geiste Lenins erzogenen 16-Jahre-Kanzlerin Angela Merkel verschwanden die alten deutschen Tugenden im Nichts. Merkel ließ Besteuerungen, “Bepreisungen” und bislang ungeahnte Belastungen für die Bürger ins Unermessliche sprießen. Über jedes deutsche Finanzamt gehört heute ein Banner mit dem kleptokratischen Fiskus-Motto: “Leistung muss bestraft werden!” Die gesamte Bürokratie liegt wie ein Sargdeckel auf diesem Land. Unser Alltag wird immer schlimmer.

Am Sonntag titelt der reichlich regierungskonforme Newskanal “n-tv”: “In zehn Jahren wird man keinen Handwerker mehr bekommen„, und legt in Gestalt eines Interviews mit Sebastian Dettmers, Chef von “Stepstone”, kräftig nach. Der CEO der Online-Jobplattform vermeidet in seinen Aussagen leider jegliche Kritik an den wahren, natürlich politischen Ursachen dieser Entwicklung (kein Wunder, sonst wäre dieses Interview vermutlich nicht erschienen), weist aber auf einen gravierenden Marktfaktor hin, der bereits jetzt unsere Lebensqualität negativ beeinflusst. Wir kennen das Problem wohl selbst: Haben Sie mal in jüngster Zeit versucht, einen Handwerker zu bekommen? Und? Wochenlange Wartezeiten? Das ist kein Wunder. Das ehedem solide, zuverlässige und gut qualifizierte deutsche Handwerk, Inbegriff für Mittelstand pur, schwindet und schwindet – dank Wuchersteuern, Energie-Wucherpreisen, grünideologischer Überregulierung und einer finsteren Monsterbürokratie.

Nichts geht mehr

Zweiter Problemverursacher ist ein eklatanter Nachwuchsmangel: Millionen von meist jungen Migranten werden definitiv nicht am deutschen Arbeitsmarkt, sondern nur im Bürgergeld heimisch. Nichts bringt nichts, und hier passt entsprechend nichts mehr zusammen. Oder, wie der sorgenvolle Arbeitsmarktexperte Dettmers es ausdrückt: Zu viele Menschen sind nicht mehr ausreichend qualifiziert für die Jobs von heute und morgen. Und so führt er anhand der Statistik aus, dass in den nächsten zehn Jahren fünf Millionen mehr Menschen in Rente als in den Arbeitsmarkt gehen werden; netto macht dies unterm Strich etwa 10 bis 15 Prozent der Gesamtbeschäftigten aus, aufs Altenteil wechseln und vom schrumpfenden Rest auch noch mitdurchgeschleppt werden müssen. Sein Vergleich: “Im Sommer 2022 haben wir gemerkt, was passiert, wenn auf einmal viel weniger Menschen arbeiten. Bei Fluggesellschaften und in Restaurants waren über zwei Jahre hinweg keine Mitarbeiter eingestellt worden. Diese Industrien hatten etwa 15 bis 20 Prozent weniger Beschäftigte. Dort hat nichts mehr funktioniert.”

Dettmers finstere Prognose wurde inzwischen von mehreren Medien aufgegriffen – und befeuert im tagesaktuellen Kontext plötzlich auch Lindners marktwirtschaftliches Positionspapier, das das Zeug zum “Ampel-Cracker” hat. Denn ohne radikale Wirtschafts- und Personalwende wird sich das, was im Sommer 2022 geschah, drastisch wiederholen und in zehn Jahren dazu führen, dass Branchen teilweise einstürzen, der Mittelstand seine einstige Stärke restlos verlieren wird und man dann keinen Handwerker oder Pflegekräfte mehr bekommen wird. Vergesst die “Fachkräftezuwanderung” aus dem Ausland; was daraus wurde, können wir seit neun Jahren sehen – es kommen keine Fachkräfte, sondern Sozialfälle, und daran wird sich nichts ändern, solange dieses Märchen nur zur Rechtfertigung einer ungerichteten Massenmigration verbreitet wird und keine Selektion der Zuwanderung erfolgt.

Import-Überangebot an Millionen von nicht verwendbaren Menschen

Bessere Bildung wäre daher das wahre, das einzige Gebot der Stunde. Ein frommer Wunsch. Pflegekraft, Arzt oder Ärztin, IT-Spezialisten – alles heute schon gesucht. Das Handwerk schreit förmlich lauthals nach Nachwuchs und neuen Mitarbeitern. Doch von nichts kommt nichts. Die deutsche Realität nach 20 Jahren Merkel plus Ampel: Im Import-Überangebot Millionen von Menschen draußen vorm (!) Markt, die gering bis gar nicht qualifiziert sind, oft nicht einmal eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Und dieses erwerbslose, dennoch dank staatlicher Transfers leistungslos gutverdienende Prekariat macht nun den Großteil der Langzeitarbeitslosen und Arbeitslosen aus – eine gewaltige Diskrepanz, und nur ein weiterer Hinweis auf eine desaströse deutsche Sozial- und Einwanderungspolitik.

Im September waren bereits 2,8 Millionen Arbeitslose offiziell gemeldet, in Wahrheit dürften es ohne statistische Tricks mehr als doppelt so viele sein. Dazu gibt es über 5,52 Millionen Bürgergeldempfänger (davon 4 Millionen erwerbsfähig!), von denen 47 Prozent, fast die Hälfte, Ausländer sind (sie wären eigentlich sogar in der Mehrheit, doch dank fleißiger Einbürgerungen am Fließband versucht die Regierung den statistischen Anteil der “Deutschen” zu steigern; wie clever). Gleichzeitig existiert ein riesiger Fachkräftemangel – in etwa 200 Berufen. Der demographische Wandel dank des feministisch grundierten Gebärstreiks (dieser gehässige Kommentar sei hier erlaubt) ist ein Brandbeschleuniger für den ökonomisch-personellen Wandel nach unten. Immer weniger junge Menschen rücken nach, und in den kommenden Jahren werden immer weniger Menschen in Deutschland überhaupt noch arbeitsfähig sein.

Ein großes Elend

Mehr Produktivität führte einst zum Wachstum der Wirtschaft, was opulente Steuereinnahmen in die Staatskassen spülte. All dies ermöglichte überhaupt erst Investitionen in eine gute Infrastruktur, in anspruchsvolle Bildung und ein funktionierendes Gesundheitswesen. Nichts davon ist übrig, nichts geht mehr. Einst galt: Mit jeder deutschen Generation verdoppelte sich der Wohlstand im “Made in Germany”. Von wegen.

Jetzt herrschen noch postmerkelianische Stagnation, angestrebt wird zunehmend die Augenhöhe mit der alten DDR. An den heruntergekommenen deutschen Schulen sehen wir das “Qualifikationsniveau” von morgen: Es dürfte ein großes Elend werden, das die Bedingungen eines Deutschlands definiert, welches dann keines mehr ist. Die letzten PISA-Daten bildeten das Grauen ab: In Mathematik waren 30 (!) Prozent der 15-Jährigen mit nur mehr unzureichenden Rechenfähigkeiten zu haben. Gut ein Viertel aller Kinder kann nicht einmal mehr auf Grundschulniveau lesen. Bildungsforscher sagen es immer wieder: Hier wachsen Problemkids nach, die später als nicht ausbildungsfähig in den Arbeitsmarkt entlassen werden – und dies betrifft mindestens ein Viertel der Schüler. Noch einmal Dettmers: “Wir sind Industrie- und Exportweltmeister. Das beruht alles auf der Qualifikation von jungen Menschen.” Eben. Das ist der zerfallende Noch-Ist-Zustand. Aber aus einem politisch geschaffenen großen Nichts kommt: Nichts.