“Deutschland wird rassistischer werden und ich freu mich drauf”?

Man könnte sagen, jetzt muss Katrin Göring-Eckardt endgültig zum Psychiater, doch damit machte man es sich zu leicht. Von der unsäglichen grünen Bundestags-Vizepräsidentin ist man in ihrer seit Jahrzehnten andauernden verhängnisvollen Karriere auf Kosten der Allgemeinheit ja einiges gewohnt, vor allem unerträglich unterkomplexe und maximalverheuchelte Aussagen. Doch gestern hat es die grüne Populistin geschafft, einen selbst für ihre Verhältnisse neuen Tiefpunkt zu erreichen: Zum Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft über Ungarn fiel ihr lediglich der Kommentar ein: „Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler“.

Damit bestätigte sie wieder einmal eindrucksvoll, dass Linke nicht nur gar nicht anders können, als absolut jeden Lebensbereich zu politisieren, sondern auch, dass sie die wahren Rassisten in diesem Land sind. Niemand sonst ist so von Rassen und Hautfarben besessen wie dieses Lager. Es handelt sich dabei um nichts anderes als antideutschen oder antiweißen Rassismus. Hätte irgendjemand sich erdreistet zu posten: „Stellt euch vor, da wären nur dunkelhäutige Spieler“, wären Göring-Eckardt und ihre Gesinnungsgenossen die Ersten gewesen, die die völlige soziale Vernichtung des Betreffenden gefordert und keinerlei Entschuldigung gelten gelassen hätten. Aber wenn so etwas von Links-Grünen kommt, passiert nichts – jedenfalls nichts Gravierendes.

Wie üblich setzte auch hier sofort das exakte Gegenteil dessen ein, was nach Aussagen von AfD-Politikern stets geschieht: Während jene nämlich so schamlos wie krampfhaft aus dem Kontext gerissen, verkürzt oder bösartig entstellt wiedergegeben werden, um daraus eine nur in der Phantasie ihrer Hater existierende NS-Nähe oder Menschenfeindlichkeit abzuleiten (so geschehen bei den Zitaten “Vogelschiss” oder “Wir werden sie jagen” Alexander Gaulands oder bei den Höcke-Zitaten “Mahnmal der Schande” und “Alles für Deutschland“), wird bei Entgleisungen Linker, die für sich selbst sprechen und keinen Zweifel an der wirklichen Gesinnung lassen, alles an mildernden Umständen und Einordnungen auf der Metaebene aufgeboten, um sie in Schutz nehmen.

Das übliche Blame-Game

So wurde prompt behauptet, KGE habe sich mit dem Tweet auf kürzlich veröffentlichte Umfrageergebnisse bezogen, wonach 21 Prozent der Deutschen ein Problem damit haben, dass zu viele dunkelhäutige Menschen in der Nationalelf spielten. Dies griff sie auch selbst auf und schrieb gestern Abend: „Habe meinen Tweet gelöscht. Tut mir leid, wie ich formuliert habe. Mich hat aufgeregt, dass 21% der Deutschen es besser fänden, wenn mehr ‘Weiße’ in der Nationalmannschaft wären. Ich bin stolz auf diese Mannschaft und wünsche mir, dass wir auch die 21% noch überzeugen.“ Abgesehen davon, dass sie die betreffende Umfrage hätte leicht verlinken oder wenigstens als Hashtag erwähnen können, wenn dies wirklich ihr Motiv gewesen wäre, ist diese Begründung selbst reichlich dürftig.

Besagte Umfrage – beziehungsweise deren Interpretation – stellt nämlich ein weiteres Beispiel des beliebten deutschen Blame-Games namens “Wie basteln wir uns noch mehr Rechtsextreme” dar: Mangels differenzierterer Auswahlmöglichkeiten als Antworten wollten die meisten, die sich für weniger Migranten in der DFB-Auswahl aussprachen, erkennbar zum Ausdruck bringen, dass sie von der zwanghaften, politisch geförderten “Sichtbarmachung” von “Vielfalt” einfach die Nase gestrichen voll haben. In einem Land, wo ernsthaft die Einführung von Migrantenquoten gefordert wird und die Werbung ihre Darsteller gezielt nach Hautfarben castet, um eine in der Realität noch nicht existierende Mischbevölkerung “abzubilden”, braucht man sich darüber auch gar nicht zu wundern.

Keine Einsicht

Mit ihrem Tweet verriet KGE, in welchen Kategorien sie denkt und tickt: In klar positivrassistischen nämlich, wobei es sich eben auch um Rassismus handelt. Immerhin erntete sie einen Sturm der Entrüstung auch von offizieller Seite: Manuel Ostermann, der Vize-Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, fragte: „Bewerten Sie gerade Menschen nach optischen Merkmalen? So was dürfte nach Ihrer eigenen Definition rassistisch sein.“ Der Nahost-Experte und Psychologe Ahmad Mansour kritisierte: „Wer bei der deutschen Nationalmannschaft die Hautfarbe der Spieler thematisiert, betreibt Rassismus, unabhängig von der Motivation dahinter“. Auch sonst hagelte es Kritik an Göring-Eckardts bodenlosem Tweet. Zumindest erfüllte sich die Hoffnung von FDP-Vize Wolfgang Kubicki, sie möge ihren Tweet schnell wieder entfernen. Dass sie dies tat, ist allerdings keine Frage der Einsicht.

Göring-Eckart zeigte einmal mehr die wahre Fratze der links-woken Ideologie – bloß diesmal noch etwas ungeschickter, als sie eigentlich wollte. Bei nächster Gelegenheit wird es von ihr und anderen ähnliche Ausfälle geben. Mit Vernunft ist hier keine Abhilfe mehr zu schaffen, sondern allenfalls noch durch eine langjährige psychiatrische Härtefallbehandlung – obwohl hier wahrscheinlich jede Hilfe zu spät kommt.