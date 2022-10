Deutschland wird zum Drittweltstaat

Deutschland ist auf dem besten Weg vom Industrieland zum Schwellenland – wenn nicht gar zum Entwicklungsland. Ein oft zu beobachtendes Merkmal von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ist, dass die breite Masse der Bevölkerung arm und häufig auch (teil-)entrechtet ist, während sich eine kleine Elite aus den jeweiligen Regierungen und ihrem Umfeld schamlos die Taschen füllt.

Und genau auf diesem Wege sind wir: Der Mittelstand in Deutschland verarmt, während die Oberschicht Wasser predigt, aber besten Wein verzehrt. Die Bevölkerung schläft derweil – und wird durch billige Unterhaltung wahlweise abgelenkt oder ruhig gestellt. Und Wenn das nicht ausreicht, wird eben die Rechtsextremismus- oder gleich die Nazi-Keule kräftig geschwungen. Und bei wem das wiederum nicht fruchtet, wer also zu dem kleinen Prozentsatz Demonstranten gehört, die sich trotz dieser Diffamierungen und Einschüchterungen nicht zum Schweigen bringen lassen: Gegen den werden Verfassungs- und Staatsschutz, Polizei oder Ordnungsämter in Stellung gebracht. Demokratie, Freiheit und Wohlstand – all das geht den Bach runter.

Die schweigende Mehrheit

Der gemeine Deutsche schweigt. Er zahlt sein halbes Brot mit Karte, setzt sich mit der FFP2-Maske alleine ins eigene Auto und überlegt, wo er noch Energie sparen oder ob er vielleicht noch irgendwo eine Nebentätigkeit annehmen kann, um die Miete (und vor allem die Nebenkosten) bezahlen zu können – während in der Nachbarwohnung vom Staat alimentierte Leute hausen, die nicht wissen, wir das Wort „Arbeit“ überhaupt richtig geschrieben wird. Und auf dem Nachhauseweg darf er sich dann noch von 20-jährigen „Studierenden”, die auf dem Asphalt kleben, als „Klimasau“ beschimpfen lassen.

Und während er schon nach einer Rechtfertigung für sein kleines Auto sucht, verkündet die „Tagesschau” schon die neuesten Order und verliest die aktuellsten Umfrage-Werte aus dem Politbüro…