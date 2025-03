Deutschland wird zum ökosozialistischen Musterstaat: Nur die Freien Wähler können das noch verhindern

Vor ein paar Tagen habe ich hier auf Ansage! beschrieben, dass das Sondierungsprogramm von CDU und SPD, verbunden mit dem geplanten irrsinnigen Schuldenpaket, in den Sozialismus und damit in die ökonomische und persönliche Unfreiheit für jeden von uns führen wird. Jetzt wissen wir, dass das, was am Dienstag im alten Bundestag beschlossen werden soll, noch viel schlimmer werden wird. Es ist, man muss es leider feststellen, eine Art genialer Staatsstreich der Grünen hin zu einem ökosozialistischen Experiment, das grandios scheitern und die fortschreitende Deindustrialisierung und damit Wohlstandszerstörung unseres Landes in atemberaubenden Tempo vorantreiben wird.

Ohne an der zukünftigen Koalition beteiligt zu sein, haben es die die Grünen geschafft, praktisch alle zukünftigen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen zu bestimmen. Und da dies alles mit einer Zweidrittelmehrheit des (bereits aufgelösten und abgewählten alten) Bundestages und des Bundesrates beschlossen werden wird, wird es nie wieder die Chance durch zukünftig möglicherweise andere Mehrheiten geben, diesen Irrsinn noch einmal zu stoppen – denn eine Zweidrittelmehrheit rechts von der SPD wird es nie mehr geben, zumal die Brandmauer verhindert, dass es überhaupt nur eine Regierung ohne linken Koalitionspartner geben kann.

Subventionen über alles

Alle politischen und ökonomischen Handlungen müssen zukünftig der Verpflichtung zur “Klimaneutralität bis 2045“ untergeordnet werden. Jede öffentliche und private Investition wird auf ihre Klimaneutralität überprüft werden. Es wird gegen jede Erweiterung einer Autobahn, gegen jeden neuen Industriebetrieb, der Emissionen erzeugen wird und gegen jede neue Erschließung von Baugebieten durch irgendwelche Lobbyverbände des Klimawahns geklagt werden können. Auch jede Investition auch aus dem privaten Sektor muss den Klimavorgaben entsprechen. Kein industriell arbeitendes Unternehmen wird in Deutschland fortan mehr konkurrenzfähig produzieren können. Alles muss daher danach ausgerichtet sein, möglichst viele staatliche Subventionen abzugreifen – ein Modell, das Wirtschaftsminister Habeck mit dem Versuch, Halbleiter- und Batteriefabriken in Deutschland anzusiedeln, bereits angewandt hat – und damit grandios gescheitert ist, wie die Milliardengräber der Northvolth-Batteriefabrik in Heide, der Intel-Chipfabrik in Magdeburg und wohl auch der ACC-Batteriefabrik in Kaiserslautern beweisen, um nur einige spektakulären Beispiele zu nennen.

Nicht mehr Innovation und Wettbewerbsfähigkeit im freien Markt entscheiden unsere ökonomische Zukunft, sondern Subventionsfähigkeit und Klimaneutralität einer Investition stehen im Vordergrund. Während fast überall auf der Welt das Klimanarrativ auf dem Rückzug ist, wird es in Deutschland zum wichtigsten Kernthema politischen Handelns.

Klimaneutralität als Staatsdoktrin

Allein: Was ist der Mehrwert für die Bevölkerung? Es gibt keinen und wird keinen geben. Im Gegensatz zu einer sinnvollen Umweltpolitik, die seit den 1980iger Jahren unsere Luft und Gewässer tatsächlich sauberer gemacht und gefährdete Natur und Tiere geschützt hat, ist “Klimapolitik” ein Phantom, das nicht selten diametral zum Umweltschutz steht, wenn etwa Windräder und riesige Photovoltaikfelder die Natur brutalst verschandeln und zerstören. Das Ziel dahinter die Renaissance des Sozialismus und die Zerstörung des “Kapitalismus“ und der marktwirtschaftlichen Ordnung zulasten der Freiheit. Was im Klassenkampf über soziale Revolutionen nicht gelang und 1990 seinen verdienten Untergang fand, soll jetzt ökologisch, über die “Klimarettung”, verwirklicht werden. Dies wird nun zur neuen Staatsdoktrin in Deutschland.

Alle Versuche, diesen Irrsinn zu stoppen, der am Dienstag unter Regie der Union unter Merz, der um jeden Preis Kanzler werden will, durch den alten Bundestag und am Freitag durch den Bundesrat gepeitscht werden soll, erwiesen sich als vergeblich. Die Klagen der Linke und der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht wurden erwartungsgemäß abgeschmettert. Nun verbleibt nur noch eine Hoffnung: Es gibt da nur bekanntlich eine kleine Partei in Bayern, die diesen Wahnsinn stoppen könnte – die Freien Wähler. Ihr Vorsitzender Hubert Aiwanger hat zumindest signalisiert, dem perfiden Vorhaben nicht zuzustimmen. Was seit der bloßen Ankündigung dieser Vorbehalte in der bayerischen Provinz passiert, dürfte den meisten noch gar nicht bewusst sein: Mit allen Mitteln versucht Söders CSU nun Druck auf den Koalitionspartner auszuüben, damit Bayern im Bundesrat nicht ausschert. Denn nur bei Einstimmigkeit innerhalb einer Landesregierung kann im Bundesrat einem Gesetzesentwurf zugestimmt werden. Und eben diese Einstimmigkeitsregel würde dazu führen, dass Bayern den Grundgesetzänderungen das Plazet versagen könnte – wodurch dann keine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat zustande käme und der Spuk auf den letzten Metern beendet würde.

Historische Chance für die Freien Wähler

Sollten die Freien Wähler tatsächlich standhaft bleiben, wird das freilich das Ende der Schwarz-Orangenen Koalition in Bayern sein. Söder könnte eventuell noch schnell die Seiten wechseln und eine Koalition mit der SPD anstreben, die ihm dies bereits eilfertig angeboten hat – was allerdings kaum bis nächsten Freitag zu bewältigen sein dürfte. Man kann in dieser historischen Situation, da es um die womöglich weitreichendste Weichenstellung der Zukunft Deutschlands überhaupt geht, als Staatsbürger, dem dieses Land am Herzen liegt, nur an die Freien Wähler appellieren, sich nicht in die Riege der Umfaller von CDU, CSU und leider oft genug auch FDP einzureihen – sondern ein bundesweites Signal zu setzen und nein zu sagen zu diesem linksgrünen Staatsstreich. Denn nichts anderes bedeutet dieses Programm.

Nachdem die Freien Wähler bislang bei den Bundestagswahlen medial überhaupt keine Chance bekamen und regelmäßig entsprechend schlechte Ergebnisse erzielten, könnten sie sich so auf einen Schlag die Sympathien der vielen Millionen CDU/CSU Wähler erwerben, die sich gerade von Merz und Söder so fürchterlich belogen und betrogen fühlen und auf der Suche nach einer zukünftigen Wahlalternative sind. Und da wäre für viele von diesen die AfD weiterhin als unwählbar gilt, böte sich für die Freien Wähler die historische Chance, ein Vakuum zu füllen. Diese einmalige sollten sie unbedingt nutzen – zum Wohle Deutschlands und der großen Mehrheit seiner Bürger!