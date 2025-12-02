Souveräne pragmatische Diplomatie und lösungsorientierte Entspannungspolitik statt verlogene, moralisch heuchlerische Scharfmacherrhetorik gegen Russland: Dafür steht Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán seit langem. Sein Bestreben, Frieden und gute Beziehungen zu Nachbarn Europas zu pflegen, erfolgt vor allem im Interesse seines eigenen Volkes – und dafür nimmt Orbán auch gerne eine weitere Entfremdungen von den autoritären Eurokraten in Kauf. In einer Zeit, da der Ukraine-Krieg Europa weiter spaltet, war Orbáns Moskau-Reise vergangene Woche der eigentlich löbliche Versuch, der jüngsten US-amerikanischen Friedensinitiative zumindest zur Gesichtswahrung noch ein paar europäische europäische Akzente hinzuzufügen – weshalb man in Brüssel eigentlich aufgeschlossen und dankbar sein müsste. Stattdessen tobt die Kommission und es gibt hitzige Debatten.

Orban war am Wochenende mit Putin zusammengetroffen, um über Energieimporte und Friedensoptionen zu sprechen. Dabei hatte er auch eine Einladung zu einem US-Russland-Gipfel in Budapest ausgesprochen. Besonders die deutsche Bundesregierung mit ihrer schlicht nicht mehr identifizierbaren “Außenpolitik”, die in der sklavischen Anbiederung und Beistandwahrung der Kiewer Kleptokraten und in Erfüllungsgehilfenschaft gegenüber der doppelmoralischen EU besteht, hatte darauf verschnupft reagiert und sich auf Ungarn eingeschossen.

Scharfe Konter aus Budapest

Vor allem der Lügenkanzler Friedrich Merz übte scharfe Kritik und pöbelte, Orbán sei „ohne europäisches Mandat und ohne Abstimmung mit uns“ zu Putin gefahren. Er warf ihm überdies vor, bereits sein – von den antirussischen EU-Scharfmachern auch damals mit Empörung aufgenommener – Besuch bei Putin im Juli 2024 sei „nicht nur erfolglos“ gewesen, sondern habe unmittelbar zu verstärkten russischen Angriffen auf zivile Ziele in der Ukraine geführt. Diese Statements, mit denen der provinzielle sauerländische Trampel Merz seine völlige staatsmännische Nichteignung und diplomatische Unfähigkeit erneut unter Beweis stellte, kamen in Budapest so gar nicht gut an. Dort verbat man sich die dreiste Einmischung der Deutschen und der EU; die Retourkutsche folgte prompt.

Außenminister Péter Szijjártó konterte auf X, er müsse “…ein großes Missverständnis auflösen: Wir Ungarn brauchen keine Genehmigungen oder Mandate aus Brüssel oder Berlin, um Verhandlungen anzuführen. Wir verfolgen eine souveräne Außenpolitik, deren Entscheidungen auf nationalen Interessen beruhen. Ob das denen in Brüssel nun passt oder nicht.“ In der Tat: Wenn die deutsche Regierung selbst schon jede Annäherung an Russland verweigert, sollte sie wenigsten schweigen, wenn sich andere für Entspannung einsetzen. Szijjártó sprach ferner von „frustrierten Erklärungen der Kriegstreiber in der europäischen Politik“ und betonte, dass für Ungarn die Sicherheit der Energieversorgung Priorität habe – und dies beinhalte nun einmal ganz zentral auch den Einkauf von preiswertem und stabilen russischem Gas und Öl, und zwar trotz EU-Sanktionen. Deutschland kann man von so viel Realismus und einer auch nur ansatzweise an den Interessen und Bedürfnissen des eigenen Volkes und der eigenen Wirtschaft und Industrie ausgerichteten Politik nur träumen.