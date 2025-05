Deutschlands Anti-Trump-Trollmedien haben sich zu früh gefreut: Berufungsgericht hebt Zollblockade auf

Boom! So schnell geht das: Ein US-Berufungsgericht hat Trumps Zollblockade schon wieder aufgehoben, noch während die linken Todfeinde des US-Präsidenten in Jubellaune die vermeintliche “Niederlage” Trumps durch einen demokratischen Feld-Wald-Wiesen-Richter verkündeten. Die Freude war wie üblich verfrüht – denn auch diese neuerliche Bemühung linkspolitisierter, voreingenommener US-Richter, die US-Regierung davon abzuhalten, Politik im Sinne des Landes und der Wähler durchzusetzen, fiel ins Leere.

Gestern hatte der Federal Trade Court (FTC) Trumps Zolltarife geblockt und für “nicht verfassungskonform” erklärt: Ausschliesslich das Parlament sei befugt, Zölle zu erheben. Tatsächlich haben seit jeher auch die US-Präsidenten, nicht allein der Kongress die Zollpolitik bestimmt. Wie angekündigt, hat die Bundesregierung daher in einem Eilantrag ein übergeordnetes Berufungsgericht angerufen. Dieses hob das gestrige Urteil – bis auf Widerruf – kurzerhand auf. In der Antragsbegründung verwies die Regierung darauf, dass es außer dem gewählten Weg, Zölle über den International Emergency Economic Powers Act zu etablieren, auch noch andere Möglichkeiten gäbe, die den Präsidenten zu solchen Maßnahmen autorisieren, ohne in jedem Falle das Parlament anrufen zu müssen.

Ahnungslose und ignorante Medien

Dennoch ist davon auszugehen, dass der US Supreme Court formell wird feststellen müssen, welche konkreten Instrumentarien dem Präsidenten zur Verfügung stehen – auch um hier Klarheit zu schaffen. Vielleicht unterliegt Trump am Ende auch endgültig. Aber dennoch: Dies ist ein normales Procedere im Rahmen des zur amerikanischen Demokratie essenziell dazugehörenden ständigen Kräftemessen und Tauziehen zwischen den Staatsgewalten, die hier nicht nominal getrennt, sondern im Prinzip der Checks & Balances verzahnt sind. So ahnungslos und ignorant, wie die deutsche linksgrüne Presse über Trumps Ziele und seine Politik insgesamt berichtet, so ist ist auch über diese Zusammenhänge. Deshalb wird jeder Rückschlag für Trump zur “Blamage” aufgebauscht, deshalb wird jede Rechtsprüfung zur Aufdeckung einer angeblich verfassungswidrigen Verschwörung hochstilisiert.

So auch gestern. Selbst vermeintlich seriöse deutsche Medien wie die “Welt” feierten bis zur Aufhebung des FTC-Urteils Trumps „Niederlage“ als „willkommene Klatsche für seine Allmachts-Phantasien“ und ließen dabei, ganz nebenbei, völlig außer Acht, dass es bei der ganzen Zolldebatte nicht um Trumps Ego, sondern um ein 1-Billion-Dollar-Loch im US-Außenhandel geht. Nun sind diese journalistischen Gestalten zutiefst verwundert, dass ein anderes Gericht das Urteil zunächst wieder gestoppt hat. Diese Verwunderung mag zu einem guten Stück auch daher rühren, dass man sich im europäischen Raum mittlerweile so an eine gleichgeschaltete linke Justiz derart gewöhnt hat, dass eine lebendige, ergebnisoffene Rechtskultur anderswo schlicht die Vorstellungskraft solcher Schreiberlinge sprengt.

