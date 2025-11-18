Deutschlands Bischöfe auf Abwegen: „Du sollst Russen töten“ als neues Erstes Gebot?

Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz,, Bischofsclown Georg Bätzing, ist schon seit längerem auf der moralischen Ebene einer Küchenschabe angelangt, manchmal mit folkloristischen Einsprengseln: Da regt sich die deutsche katholische Kirche großmäulig über die Weihnachtswerbung des Rieder Schützenvereins im österreichischen Innviertel auf, weil der Nikolaus den Bischofsstab in der linken Hand und in der Rechten einen Revolver trägt. Hintergrund ist die Werbung für ein unschuldiges Preisschießen am Nikolaustag. Brauchtum irgendwo in der Provinz. Wo liegt Ried eigentlich?

Und das in Zeiten, da die kriegsgeilen katholischen Oberhirten in ihren skurrilen Klamotten in Augsburg und anderswo ein „Friedenswort“ vorstellen und zu direkten Waffenlieferungen an die Ukraine aufrufen. Bätzing, der geradezu nach Scheiterhaufen riecht, erklärt tumb und blöd: „Vielleicht ist Putin nicht verrückt, aber böse ist er!“ Da stelle sich die Frage, was helfe, einen Bösen aufzuhalten. Ihn ausschalten?

Kirche als Kriegsinstrument

Und Militärbischof Franz-Josef Overbeck hetzt: “Es wird keine Komfortzone mehr geben.” Natürlich hält auch Overbeck höhere Rüstungsausgaben und -anstrengungen für notwendig; dazu gehöre auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Bei einem solchen Episkopat wird dann auch verständlich, dass sich der deutsche Oberkatholik aufregt über einen Bischof mit Pistole in der Hand – denn genau das ist er im Grunde selbst.

Nein, es kann nicht Aufgabe der Kirche sein, „Kriegspartei“ zu werden. Aber genau das passiert gerade. Früher hieß es mal „Petting statt Pershing“; Heute sind diese Gottesfrevler ganz scharf drauf, wieder Raketen zu segnen, die russische Soldaten und Zivilisten töten. Diese sterbenskranke Kirche ist kein Friedens-, sondern NATO-Kriegsinstrument. Mögen ihre hetzenden Anführer in der Hölle schmoren!