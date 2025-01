„Deutschlands Elend ist der Welt Ruin…“

Die Titelzeile dieses Artikels entstammt dem „Lied der Linde“, einem anonym verfassten, prophetischen Gedicht, das um 1850 im hohlen Stamm einer uralten Linde in Oberfranken gefunden wurde. In diesem Gedicht wird unter anderem erstaunlich präzise die innere Zerrüttung Deutschlands am Anfang der 1920er Jahre, etwa durch Fürstensturz und Inflation, vorweggenommen. Darauf bezieht sich auch das hier zitierte „Elend“. Man kann die Titelzeile auch als Negativ der berühmt-berüchtigten Verse von Emanuel Geibel (1815-1884) – „Und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen“ – ansehen, die übrigens in einer auffälligen zeitlichen Nähe zum „Lied der Linde“ anzusiedeln sind. In beiden Dichtungen wird Deutschland eine besondere Rolle zugesprochen, die mit dem Schicksal der gesamten Welt verbunden ist.

Mir sind diese Zitate deshalb in den Sinn gekommen, weil sich Deutschland – zumindest in der Eigenwahrnehmung vieler seiner Bewohner – heute wieder in einem elenden Zustand befindet, aber sich in diesen Tagen auf eine merkwürdige Weise mächtige Personen dieser Welt als Retter andienen: Aus den USA sind dies Donald Trump und Elon Musk, aber auch der russische Staatspräsident Wladimir Putin richtet propagandistische Rettungsversprechen an das deutsche Volk. Sie tun dies mit Sicherheit nicht uneigennützig, aber allein ihr starkes Interesse an Deutschland beweist, dass ihnen unser Land alles andere als egal ist. Droht also wirklich Deutschlands Elend zum Ruin der Welt zu werden, sodass Hilfe von außen auch im Interesse der (mutmaßlich) Helfenden nötig ist? Über mögliche derartige Zusammenhänge möchte ich in diesem Artikel einige Überlegungen anstellen.

Auch Trump und Musk sind Nationalisten und Egoisten

Beginnen wir mit Trump und Musk in den USA. Die neue US-Regierung scheint Deutschland für irgendetwas zu brauchen. Das heißt zunächst einmal, dass ihr Interesse anscheinend nicht vorrangig darin besteht, die Bundesrepublik durch hohe Energiekosten und Zölle wirtschaftlich zugrunde zu richten. Dies ist schon einmal ein Vorteil gegenüber dem mutmaßlichen Pipeline-Sprenger und wirtschaftlichen Protektionisten Joe Biden, der sich Deutschland gegenüber aufführte wie ein Mafioso und uns als Gegenleistung für „Schutzgelder“ in Gestalt der Kosten für extrem teures Fracking-Erdgas aus den USA eine fragwürdige äußere Sicherheit gegenüber Russland versprach. Nur sind auch Trump und Musk Nationalisten („Make America great again!“) und vor allem Egoisten. Um ihre Interessen zu verstehen, muss man zunächst auf den Ukraine-Konflikt schauen, wo Trump meiner Meinung nach mit Sicherheit nicht das tun wird, was allzu naive Vertreter deutscher Alternativmedien von ihm erwarten. Der Krieg wird auch mit Trump nicht dadurch beendet werden, dass die USA endlich eine quasi-natürliche Zugehörigkeit der Ukraine zu Russland anerkennen und Putin „Kleinrussland“ als Beute überlassen.

Trump würde damit seine zweite Präsidentschaft mit einem US-Debakel beginnen, das in seinen politischen Auswirkungen Afghanistan, den Irak und vielleicht sogar Vietnam überträfe. In der Ukraine haben zwar, wenn überhaupt, nur wenige US-Soldaten gekämpft und den Tod gefunden, aber man hat dort einen gewichtigen geostrategischen Gegner mit einem ungeheuren Einsatz von Waffen und Geld gleichsam auf dessen eigenem Terrain bekämpft. Wenn Putin siegt, dann steht dieser Gegner, der im Laufe der letzten drei Jahre die russische Wirtschaft und Gesellschaft in eine Kampfmaschine verwandelt hat, hochgerüstet an Grenzen, jenseits derer es für die USA richtig ungemütlich werden würde. Die Ukraine darf also nicht fallen, aber gleichzeitig müssen die USA in ihrem vitalen Eigeninteresse die Geldvernichtung durch den Krieg und mehr noch einen gefährlichen Verschleiß ihrer Waffen- und Munitionsreserven stoppen. Alle diese Ziele ließen sich dadurch erreichen, dass die Lasten der westlichen Kriegführung auf die Europäer abgewälzt werden, und dies geht nicht ohne eine maßgebliche Beteiligung Deutschlands. Schon wird offen davon gesprochen, dass die deutschen Rüstungsausgaben nicht nur auf zwei, sondern sogar auf bis zu fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes ansteigen sollen.

Direkte West-Ost-Konfrontation nur eine Frage der Zeit

Dieses Geld würde maßgeblich für Waffenkäufe in den USA verwendet werden, wodurch die US-Industrie eine gewaltige Finanzspritze aus Deutschland erhalten würde. Man sieht also überdeutlich, worum es bei dem erklärten Interesse von Trump an einem leistungsfähigen Deutschland wirklich geht. Alice Weidel, die AfD und die Meinungsfreiheit in Deutschland sind entweder nur vorgeschoben, oder Elon Musk spielt bei diesen Stichworten für Donald Trump die Rolle eines nützlichen Idioten. Der wirkliche deutsche Wunschpartner Trumps ist nicht Alice Weidel, sondern der Kriegsbefürworter Friedrich Merz, der sehr wahrscheinlich diese US-Connection bis zur Bundestagswahl noch im Verborgenen belassen wird. Danach könnte er sie unter Umständen sogar mit einer Weidel-AfD umsetzen, die auf diese Weise transatlantisch umgepolt werden würde und um der Regierungsmacht willen den sozialpatriotischen Flügel um Björn Höcke gleichsam als Ballast abwerfen könnte. Man muss meiner Meinung nach bereit sein, in solchen Bahnen zu denken, weil sich sonst das auffällige US-Interesse an Deutschland nur schwer erklären ließe.

Eine mildere Herangehensweise Trumps an den Ukraine-Krieg wäre ein „Einfrieren“ des Konfliktes entlang der gegenwärtigen Frontlinie. Damit sind aber gleich mehrere Fragezeichen verbunden. Erst einmal ist keineswegs klar, dass Wladimir Putin einer solchen Lösung zustimmen würde, denn angesichts der jüngsten russischen Vorstöße und einer zunehmenden Auszehrung der Ukraine sieht der russische Präsident seinen Triumph vielleicht schon in greifbarer Nähe. Für Deutschland wäre aber fatal, dass – gemäß aus Trumps Umgebung lancierten Plänen – die Europäer in einer solchen Situation die Rest-Ukraine militärisch sichern sollen. Auch hierbei würden die USA Deutschland als unverzichtbaren transatlantischen Verbündeten in ihrem Sinne benutzen. Angesichts des Umstandes, dass sich entlang einer Demarkationslinie ukrainische Nationalisten und ostukrainische Separatisten immer noch kampfbereit gegenüber stehen würden, wäre eine direkte Konfrontation russischer Truppen mit europäischen NATO-Soldaten mitsamt allen daraus resultierenden Konsequenzen nur eine Frage der Zeit. Man kann von Glück sagen, dass Putin einer solchen „Lösung“ höchstwahrscheinlich allein schon deshalb nicht zustimmen würde, weil sie genau jene NATO-Präsenz in der Ukraine zur Realität werden ließe, die im Februar 2022 nur als Fiktion existierte.

“Putinismus” wird nicht mehrheitsfähig sein

Damit kommen wir nun zum russischen Interesse an Deutschland. Es lässt sich zunächst einfach als Gegenbild zum US-amerikanischen erklären. Würde Wladimir Putin Deutschland aus der westlichen Pro-Ukraine-Koalition herausbrechen, wäre nach dem bisher Gesagten die gesamte US-Strategie in Osteuropa gescheitert. Das ist der Hauptgrund für die massiven propagandistischen Anstrengungen Putins, die Deutschen auf seine Seite zu ziehen. Er bedient sich dazu einer mehrstufigen Strategie. Zunächst einmal soll in Deutschland eine gewaltige Unzufriedenheit mit der politischen Gesamtsituation herbeigeführt werden. Dies ist schon sehr weit fortgeschritten, wie man an der allgemein verbreiteten Katastrophisierung unserer Lage sieht, die nur noch selten ernsthaften Widerspruch hervorruft, obwohl sie in einem starken Gegensatz zur Realität steht. Die unzufrieden gemachten Bundesbürger sollen dann in einem zweiten Schritt die liberale Demokratie, die vorgeblich nur Ineffizienz, Dekadenz und Korruption verursacht, als Hauptursache der Misere erkennen.

Den lichten Ausweg weist dann im letzten Schritt der „Putinismus“, also eine quasi-monarchische Herrschaftsform, die in ihrem eigenen Verständnis zu einer Identität von Regierenden und Volk führt und somit auf politische Opposition und den ganzen damit verbundenen Ärger einfach verzichten kann. Es ist erstaunlich, welche Wirkungen sich damit in einem deutschen Volk erreichen lassen, das scheinbar nach mehr als 75 Jahren Bundesrepublik und der demokratischen Revolution von 1989/90 in der DDR die liberale Demokratie schon verinnerlicht hatte. Trotzdem glaube ich nicht, dass der „Putinismus“ irgendwann in Deutschland mehrheitsfähig sein wird. Dem widerspricht nämlich nicht nur ein hässliches Gesicht Putin-Russlands mit seinen Menschenrechtsverletzungen, den massiven Zerstörungen in der Ukraine und einer bedenkenlosen Opferung junger Männer für einen äußerst fragwürdigen Krieg.

Rettet uns am Ende die EU?

Dazu kommt eine in Deutschland tief verwurzelte Russenangst, die sich aus den schlimmen Erfahrungen des Katastrophenjahres 1945 und der de facto bis 1990 andauernden Besatzung Ost- und Mitteldeutschlands durch die Sowjetunion speist. Das unüberhörbare prorussische Geschrei in Teilen der deutschen Opposition spiegelt mit Sicherheit nicht die Meinung einer Bevölkerungsmehrheit wider, obwohl uns russische Internet-Trolle beständig vom Gegenteil überzeugen wollen. Das heutige Russland ist auch kein biblischer katechon („Aufhalter“), der im Sinne kultureller und religiöser Werte verzweifelt Widerstand gegen einen satanisch geworden Westen leisten würde und damit letzten Endes auch uns Deutsche vor einem endgültigen Abgleiten in Bosheit und Dekadenz schützt. Das ist alles Propaganda, die zwar eingängig, aber durchschaubar ist. Die russischen Versuche, Deutschland für Moskaus Zwecke zu benutzen, sind ebenso zurückzuweisen wie die weiter oben geschilderten Bemühungen der Trump-USA.

Ein echtes ausländisches Interesse am Wohlergehen Deutschlands ist vielmehr an einer ganz anderen Stelle zu verorten, die uns auch geographisch sehr viel näher liegt als die USA und Russland: Die überschuldete EU und mit ihr das gesamte Euro-System können schon lange nicht mehr ohne die Zahlungsfähigkeit und Bonität der Bundesrepublik überleben. In der deutschen Opposition wird dies vielfach – und teilweise durchaus zu Recht – als Ausbeutung kritisiert, der man mit einem „Dexit“ leicht entkommen könnte. Die beschriebenen Verhältnisse haben aber auch eine Kehrseite: „Wer zahlt, bestimmt die Musik“, heißt es nicht nur sprichwörtlich. Der europäische „Zahlmeister“ Deutschland besitzt auch Macht, und dies hat sich nicht zuletzt bei der „Griechenland-Rettung“ von 2015 gezeigt, als Angela Merkel und Wolfgang Schäuble den Griechen gegen deren in einem Referendum erklärten Volkswillen geradezu demütigende Bedingungen aufzwangen. Nicht nur in der Finanz-, sondern auch in der Realwirtschaft ist unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel ein „deutsches Europa“ entstanden, in dem sich die Volkswirtschaften vieler europäischer Länder auf das deutsche Zentrum hin ausgerichtet haben.

Intensive Sonderbeziehungen etablieren

Daraus folgt aber, dass die EU-Europäer kein Interesse an einem schwachen Deutschland besitzen, das diese Führungslast nicht mehr tragen könnte. Deutschlands Elend wäre also nicht der Welt, aber doch Europas Ruin. Vor allem Frankreich hat sich in jüngerer Zeit in eine Staats- und Finanzkrise hineinmanövriert, die ohne die deutsche Stützung des Euro sehr leicht in einem Kollaps enden könnte. Aus dieser Interessenverschränkung ließe sich aber leicht etwas sehr Positives machen, wenn man nur endlich das „Völkergefängnis“ und Bürokratiemonster EU in eine tatsächliche europäische Zusammenarbeit zum Wohle aller Beteiligten verwandeln würde. Dazu müsste man die verstaubte deutsch-französische Freundschaft wieder mit Leben füllen und vor allem mit dem aufstrebenden Polen, dessen Bedeutung in Deutschland immer noch sträflich unterschätzt wird, eine ähnlich intensive Sonderbeziehung etablieren.

Dazu wird es aller Voraussicht nach leider nicht kommen. In Frankreich zeichnen sich sowohl Links- als auch Rechtsradikale, welche die zukünftige Führungsrolle im Land nach dem absehbaren Ende der Ära Macron unter sich ausmachen werden, durch eine offen gezeigte Feindseligkeit gegenüber Deutschland aus. In Polen gewinnen anscheinend mit zunehmendem zeitlichem Abstand zum Zweiten Weltkrieg alte antideutsche Ressentiments aus dieser Zeit immer mehr Raum, wie sich nicht zuletzt an den völlig deplatzierten Forderungen nach Reparationen in Billionenhöhe zeigt. Letzten Endes schaden sich Polen und Franzosen aber mit solchen Haltungen selbst, weil nur in einem Zusammenspiel beider Nationen und anderer europäischer Staaten mit Deutschland die negativen Absichten der USA und von Russland gegenüber Deutschland und damit ganz Europa, von denen weiter oben die Rede war, zurückgedrängt werden können. Jeder einzelne europäische Staat, auch Deutschland, ist dazu viel zu schwach.

Eine neue Querfront?

Es gibt noch weitere Weltmächte, denen im Unterschied zu den bislang genannten das Schicksal Deutschlands wirklich egal sein kann. Dazu zählt insbesondere die Volksrepublik China. Dass in der Ära Merkel das wirtschaftliche Wohlergehen Deutschlands zu einem großen Teil vom China-Geschäft abhängig gemacht wurde und große deutsche Unternehmen wie die Volkswagen AG jederzeit von Chinesen übernommen oder gar durch Enteignung des sich in China befindlichen Vermögens ausgeschaltet werden können, ist ein vergiftetes Erbe jener schon als weit vergangen erscheinenden Zeit, mit dem sich in der Gegenwart nur schwer umgehen lässt.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die hier beschriebenen Konflikte um mögliche deutsche Bündnisse mit anderen Staaten Risse quer durch die deutsche Opposition verursachen. Diese könnten sich zu großen Spaltungen erweitern, sobald klar wird, was ich hier darzustellen versucht habe: Donald Trump und Wladimir Putin arbeiten nicht gemeinsam am Weltfrieden und an der Rettung Deutschlands, sondern haben höchst unterschiedliche Interessen, für die beide Deutschland mit falschen Sirenengesängen als Bündnispartner zu gewinnen suchen. Anstatt einen wohlfeilen Streit zwischen „Transatlantikern“ und „Putinisten“ zu führen, wäre es sehr viel besser, sich nicht zwanghaft auf eine der beiden Seiten schlagen zu wollen. Auch das Ziel, sich durch einen pointierten deutschen Nationalismus in Europa aus den Fängen der EU befreien zu wollen, ist fragwürdig. Ohne ein starkes Europa, in dem Deutschland führt, ohne den Rest des Kontinentes dominieren zu wollen, wird es für uns Deutsche keine gute Zukunft geben. Deutschlands Elend ist vielleicht nicht der Welt Ruin, aber Deutschlands Wohlergehen ist durchaus auch für andere von Bedeutung. Man muss bei diesen anderen nur zwischen wahren und falschen Freunden unterscheiden können.