Deutschlands Humanschlepperflotte wächst: “Sea-Eye5” sorgt für mehr Nachschub an illegalen Migranten

Die internationale Schleusermafia hat einen weiteren Grund zum Feiern: Nicht genug damit, dass die EU weiterhin keinerlei ernsthafte Anstrengungen unternimmt, um der Massenmigration, die sie seit Jahren heimsucht, Herr zu werden, werden im Sommer die sogenannten Hilfsorganisationen “Sea-Eye” und “United4Rescue” auch noch ein weiteres Schiff zur „Seenotrettung“ ins Mittelmeer schicken. In den kommenden Wochen soll die „Nis Randers“, ein ehemaliger Seenotkreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, überholt und dann unter dem Namen „Sea-Eye 5” weitere Massen illegaler Migranten nach Europa und dann vor allem nach Deutschland bringen, um so migrationspolitische Tatsachen zu schaffen.

Der Rettungskreuzer sei eine Antwort auf die stetig zunehmenden Hürden, mit denen die zivile Seenotrettung behindert werde, hieß es im üblichen verlogenen Geschwätz der Organisation. Den zivilen Rettungsschiffen würden weit entfernte Häfen zugewiesen oder die Schiffe festgesetzt, um weitere Einsätze zu verhindern, so die Klage, obwohl solche Maßnahmen nur ein verzweifelter Versuch sind, die Migration zumindest etwas zu reduzieren. Tatsächlich tragen “United4Rescue” und ähnliche Gruppen – neben den sie finanzierenden staatlichen und kirchlichen Mittätern – die Hauptverantwortung für die Toten im Mittelmeer.

Arroganz gesinnungsethischer Gutmenschen

Denn die Schleuserbanden lassen die Migranten allein deshalb in seeuntüchtigen Vehikeln ins Wasser, weil sie genau wissen, dass die „Retter“ zumeist schon kurz hinter der 12-Meilen-Zone bereitstehen, um sie an Bord zu nehmen. Australien, das diesem Spuk von Anfang an mit äußerster Konsequenz entgegentreten ist, hat weder ein Migrantenproblem noch massenhaft Tote vor seinen Küsten zu beklagen – weil die Schlepper genau wissen, dass sie keine Chance haben, ihre menschliche Fracht ans Ziel zu bringen.

Aber diese realpolitischen, logischen Zusammenhänge interessieren gesinnungsethische Gutmenschen in ihrer pseudohumanitären Arroganz natürlich nicht – genauso wenig wie die kulturellen und sozialen Folgen, die es hat, dass Europa unaufhörlich mit Millionen von Migranten geflutet wird. Vor allem hat natürlich wieder die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) wieder die Finger in diesem schmutzigen Spiel: Sie war es, die das Bündnis “United4Rescue” einst initiiert und eine Spendenkampagne zur Finanzierung des mit 465.000 Euro zu Buche schlagenden Kaufpreises des Schiffes gestartet hat. Die „Sea Eye 5“ wird das vierte Schiff von “United4Rescue” sein, das dieser faktischen Unterstützung des Menschenhandels dient. Der offenen oder zumindest stillschweigenden Unterstützung durch die Ampel-Regierung kann man sich dabei sicher sein.