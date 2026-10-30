Deutschlands Klima-Geisterfahrt setzt sich fort

Björn Lomborg, einer der bekanntesten Kritiker des Klimawahnsinns, hat in mehreren Statistiken aufgezeigt, welch ruinöse Kosten sich Europa und ganz besonders Deutschland mit seiner selbstmörderischen Energiewende aufgeladen hat. Haushalte in der EU zahlen demnach das 1,9-Fache der Preise in den USA und das vierfache der Preise in China. Und Deutschland hat es geschafft, zumindest bei den Stromkosten für Privathaushalte noch an der Weltspitze zu liegen. Pro Kilowattstunde lag der Preis hierzulande im Jahr 2025 bei 43,5 US-Cent – und damit zweieinhalbmal so hoch wie den USA, 5,6-mal so hoch in China und achtmal so hoch wie in Indien. Von 92 Ländern liegen 20 derjenigen, in denen die Strompreise am höchsten sind, in der EU.

Die Daten für das Jahr 2025 zeigen auch, dass der Ausbau von Solar- und Windenergie den Strompreis insgesamt immer weiter in die Höhe treibt, weil man nun einmal eine fast 100-prozentige Reserve braucht, wenn weder Sonne noch Wind wehen. Dies führt aber dazu, dass man für zwei Systeme bezahlen muss. Bereits im August hatte Lomborg darauf hingewiesen, dass der reale Strompreis in Deutschland für Haushalte und Industrie bei 222 Prozent (!) des Preises aus dem Jahr 2000 liegt.

Wahnhafter deutscher Sonderweg

Die deutsche Klimapolitik treibe die Kosten in die Höhe, bringt aber so gut wie nichts, stellte er fest und erinnerte daran, dass 2010 79,6 Prozent der deutschen Energie (nicht nur Strom) aus fossilen Brennstoffen stammten. 2025 waren es immer noch 79,3 Prozent. „Bei den derzeitigen Trends wird Deutschland erst in 8 Jahrhunderten null Prozent fossile Brennstoffe erreichen“, bemerkte Lomborg süffisant. „Es bleibt dabei, dass die Förderung erneuerbarer Energien einen durchschnittlichen Haushalt nur rund einen Euro im Monat kostet – so viel wie eine Kugel Eis“, hatte der damalige grüne Umweltminister Jürgen Trittin im Juli 2004 in einer längst legendären Pressemitteilung verkündet – eine der historisch monströsesten politischen Lügen überhaupt.

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Dies ist das wohl einzige Zitat, mit dem er sich in den Geschichtsbüchern verewigt haben dürfte – zeigt es doch perfekt den ganzen epochalen Wahnsinn dieses typisch deutschen wahnhaften Sonderwegs, mit dem man der ganzen Welt wieder einmal Vorbild sein wollte, aber nur das Gegenteil erreicht hat. Deutschland ist inzwischen in allem nur ein Negativbeispiel dafür, wie man es garantiert nicht machen sollte. Trittins Kugel Eis kostet inzwischen Milliarden, wenn nicht am Ende Billionen Euro und ruiniert nicht nur die durchschnittlichen Haushalte, sondern den gesamten Wirtschaftsstandort für immer.