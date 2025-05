Zum gestrigen 80. Jahrestag der Niederwerfung Hitlerdeutschlands durch die Alliierten sowie anlässlich der heutigen Gedenkfeiern in Russland – dem Land, das allein über 20 Millionen zivile Opfer durch den Überfall Deutschlands zu beklagen hatte – ist alles, was dem neuen CDU-Außenminister Johann Wadephuhl einfällt, folgendes Statement: “Die Verbrechen des russischen Angriffskriegs dürfen nicht straflos bleiben. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Dass heute gemeinsam mit zahlreichen Staaten der Welt der politische Startschuss für das Straftribunal fällt, ist extrem wichtig.” Bereits letzte Woche hatte Wadephul – übrigens (womöglich unwissentlich) in Abwandlung eines Hitler-Zitats – gesagt, Russland werde “für immer unser Feind” bleiben.

Nicht nur wegen des Datums solcher Äußerungen drängt sich der Verdacht auf, dass es hier offensichtlich um Relativierung des deutschen Angriffskriegs geht. Hätte, unter anderen Umständen, die AfD ein solches Statement verbreitet, wäre die Empörung zu Recht groß, und die Einordnung als neurechte Geschichtsrelativierung oder gar exkulpatorischer Revisionismus würde auf dem Fuße folgen. So unsäglich und unverzeihlich, wie das linksmoralisch bevormundende “Nie-Wieder”-Milieu heute die einzige Realopposition in Deutschland mit der NSDAP gleichsetzt, so maßlos sind diese Scharfmacher darin, die russische Invasion der Ukraine mit dem barbarischen Vernichtungskrieg, den Nazi-Deutschland 1941 gegen die Sowjetunion vom Zaun brach, verbalen gleichzusetzen.

Baerbock nahm zum Glück niemand ernst

“Verbrechen des russischen Angriffskrieges”– eines Konflikts, der eine jahrelange Vorgeschichte hatte und im Prinzip schon seit 2014 blutig tobt, zunächst ausschließlich durch Eskalation der ukrainischen Seite – rhetorisch mit den monumentalen Großverbrechen des deutschen Angriffskrieges von 1941 auf eine Stufe zu stellen, dessen Ende vor 80 Jahren heute in Moskau gedacht wird: Das ist so ziemlich das Perfideste und Unterirdischste, was man von deutschen Politikern in letzter Zeit hören musste.

Es zeigt sich, dass Wadephul als Außenminister für Deutschland ein größeres Risiko darstellt als seine Amtsvorgängerin. Annalena Baerbock wurde aufgrund ihrer intellektuellen Beschränktheit und unfreiwillig komischen Unbedarftheit, auch sprachlich, von niemandem mehr ernstgenommen – zum großen Glück für Deutschland. Das ist bei Wadephul anders. Der Mann, zudem Parteifreund von Roderich “Der Krieg muss nach Russland getragen werden” Kiesewetter, meint, was er sagt, und plappert nicht nur dümmlich daher, sondern vermag sich zu artikulieren. Das macht ihn um so gefährlicher. In Moskau wird man seine unfassbaren Einlassungen, gerade am heutigen Datum, mit besonderer Aufmerksamkeit zur Kenntnis nehmen.