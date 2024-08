Deutschlands Pechsträhne

Deutschland hat ein Energieproblem. Schuld sind Wladimir Putin und Siegmar Gabriel. Vom einen musste man dringend annehmen, dass er kein Gas mehr liefern würde – und der andere hat als Zuständiger für Energie im Kabinett Merkel III nicht rechtzeitig Windmühlen aufgestellt. Seiner Chefin zuliebe hatte er zudem noch das Kernkraft-Aus verkündet. Klar, irgendwas musste man gegen die Tsunamis, den Anstieg des Meeresspiegels und der Kretschmann-Kurven in Baden-Württemberg unternehmen! Daher schicken jetzt der Wind, die Sonne und die Franzosen ganz unverschämte Rechnungen. Habeck Thua! Extrem schlecht gelaufen. Aber wem will man da einen Vorwurf machen? Doch Glück im Unglück: Schon naht Rettung! Tausendfach passen die Betriebe ihre Produktion den Gegebenheiten an: sie hören einfach auf. Schwupps! Und wenn die Kapitalisten schon mal weg sind…? Richtig! Kann man guten Gewissens alle Kraftwerke abschalten und durch Hamsterräder aus zertifiziertem Weidengeflecht ersetzen.

Deutschland hat ein Bürokratenproblem. Nicht neu. Aber was will man machen? Der steuerfinanzierte öffentliche Dienst, am besten im Beamtenstatus, ist an Gemütlichkeit, Zahlungsmoral und Pensionsansprüchen kaum zu toppen. Millionen zieht es in die klimatisierten Büros mit 35-Stunden-Woche und Weihnachtsgeld, wo sie sich mit immer neu ausgeklügelten Nachweispflichten, Formularen und Verordnungen um die Werktätigen und andere Gestrige draußen im Land kümmern. Es geht um die Daseinsberechtigung – bis zum Vorruhestand. Ein Klebstoff, dessen Haftkraft jeder Klimaaktivist nur voller Neid hinterherstaunen kann. Jeder, der es bis in eine deutsche Behörde geschafft hat, möchte gefragt werden, und jeder startet umgehend ein Nachzugsprogramm für Gleichgesinnte, Freunde und Familie. Jeder Fischverkäufer hat heute seinen persönlichen Gleichstellungsbeauftragten. Das ist nun mal so. Dafür werden wir ja schließlich auch weltweit beneidet. Sagen sie im Fernsehen.

Irgendwie läuft es nicht

Deutschland hat ein Bahnproblem. Ärgerlich, weil Eisenbahnen sind ja nun mal Spiegelbild der Gesellschaft. Die Deutschen exportierten Jahrhunderte lang ihre Eisenbahntechnik in alle Welt. Sie verfügten zuhause über eines der dichtesten Schienennetze, unzählige Bahnhöfe, Brücken und Tunnel und eine bestens organisierte Logistik. Weil wir so früh dran waren mit der Eisenbahn, ist nun halt alles veraltet. Das rollende Material, die Signalanlagen, die Infrastruktur, die Führungsmethoden, der undurchdringliche Tarifdschungel, die Kommunikation: Verrostet, verbogen, verrottet. Gerade jetzt, wo wir doch vor nicht einmal vierzig Jahren beschlossen hatten, den Individual- und Güterverkehr auf die Schiene zu verlagern und einen Stadtbahnhof sinnbildlich im Boden versinken zu lassen! Nun ist es, wie es ist. Man lässt die deutschen Spontanvehikel kaum noch in den geregelten Schienenverkehr der Nachbarländer einrollen. Wie konnte es, trotz zigtausender Bahnexperten und des zweifellos weltweit führenden Problembewusstseins, nur soweit kommen? Irgendwie läuft es nicht.

Deutschland hat ein Digitalisierungsproblem. Obwohl die Physikerin Angela bereits 2013 das “Neuland Internet“ entdeckt hat, ist es bis heute nur wenigen vergönnt, dorthin so vorzudringen wie Forschende im Rest der Welt. Auch hier: Schwer zu sagen, woran es liegt! Man kann nur Vermutungen anstellen. Die Serengeti ist morphologisch halt einfach bevorteilt, weswegen jedes überhitzte Gnu dort seine Herztöne an den WWF übermitteln kann – während der Hobbykletterer im Schwarzwald nach dem Beinbruch kaum noch eine realistische Überlebenschance hat. Nun hört uns schon aus technischen Gründen kein Schwein in der Welt mehr zu. Da bleibt nur mehr, die Ampel auf Schwarz zu stellen. Wir Wähler schalten einfach die Koalitionen des demokratischen Sektors so lange hin und her, bis… äh…, bis… Ach, was weiß denn ich?

Zur Not erstmal einbürgern!

Deutschland hat ein Fachkräfteproblem. Hat sich irgendwie so entwickelt. Die Blagen sind teuer, gehen von der Freizeit ab und wollen später den Erzeugern nicht mal den Hintern wischen. Kann man wenig machen. Die politischen Fachkräfte waren ja guten Willens und haben die kinderaversen Deutschen sukzessive durch 5 Millionen mental und physisch völlig ausgereifte Fachkräfte aus fruchtbaren Landstrichen der Erde ersetzt. Man hat jetzt aber herausgefunden, dass die erstmal fachmännisch untergebracht, versorgt und traumatherapeutisch betreut werden müssen – was das Fachkräfteproblem nicht beseitigt, sondern verstärkt. Aber der Regierung ist schon wieder was eingefallen: Wir breiten jetzt die Arme noch weiter, also ganz weit aus, winken mit dem Elysium und sorgen für stressfreie First-Class-Einreisen. Irgendwann wird es den Hinzugekommenen so ganz ohne Arbeit hier schon langweilig werden! Deutsche Gefängniszellen sind mehr als zur Hälfte mit Ausländern besetzt, die dort sehnsüchtig auf Integration warten. Zur Not kann man sie zuerst einbürgern; dann wäre ohnehin Ende Gelände mit der leidigen Debatte.

Deutschland hat jetzt plötzlich auch ein Messerproblem. Ein lange unterschätztes Phänomen. Hat außer ein paar Rechtsradikalen niemand kommen sehen. Sie werden es nicht glauben, aber es werden hierzulande “Personen mit Stichverletzungen” aufgefunden. Offenbar, weil “Gruppen aufeinander-” oder mit einem “ein Mann” irgendwie “zusammengetroffen” und “in Streit geraten” sind. Ungeheuerlich – denn wer ist nicht schon mal selbst unversehens irgendwo “hineingeraten” und musste notgedrungen seine Machete aus dem Hosenbund ziehen?!? Zwar würde man von den Messerfestspielen ohne die gut recherchierenden Faktenchecker kaum etwas mitbekommen… aber es ist nun mal, wie es ist.

“Stichhaltige” Ursachenforschung

30.000 Mal wird laut Polizeieinträgen in Deutschland pro Jahr zugestochen. Jedenfalls, wenn man annimmt, das pro Vorfall immer nur ein einziges Mal die Haut durchbohrt wird – was natürlich eher die Ausnahme sein dürfte. Wie auch immer: Die Messercharts wurden jetzt erstmals in die offizielle Polizeistatistik aufgenommen. So versuchsweise. Wie eine neue olympische Disziplin. Vorerst wird die tatsächliche Zahl dort noch halbiert; man muss ja erstmal abwarten, was das mit den Zuschauern macht. Oft ist es auch beim Geschehen noch dunkel, was heißt, dass viele “Auseinandersetzungen” in die gleichnamige Dunkelziffer einfließen. Ungeklärte Fälle nach Rechts, der Rest zur Freigabe an “Correctiv”.

Wie auch immer, jedenfalls sinkt ungefähr hundertmal am Tag irgendwo irgendeiner in Deutschland blutend zu Boden. Das ZDF ist aber knallhart an der Sache dran und hat einen Kriminologen gefunden, der als einziger seiner Zunft immer noch genauso über die Dynamisierung des urbanen Lebens staunt wie das ZDF selbst, allerdings für Gerlinde und Manfred auf dem Sofa schon eine messerscharfe Vermutung parat hat: Die Klinge als neue deutsche Todesursache könnte mit den gestiegenen Preisen zu tun haben! Für derlei solide Aufklärung ist der Rundfunkbeitrag nun wahrlich gut angelegtes Geld. Wenn jetzt die fortan maximal zulässige, auf 6 Zentimeter begrenzte Einstichtiefe auch noch für sinkende Preise im Einzelhandel sorgt, kann man doch irgendwie zufrieden sein.