Deutschlands Schwule wählen die AfD – warum wohl?

Wenn sich linken Gewohnheiten eine nach der anderen auflösen wie Boygroups aus den Neunzigern, dann ist das eine ganz hervorragende Angelegenheit. Arbeiter wählen heute links, nicht mal Lehrer machen ihr Kreuz mehr bei SPD und Konsorten. Und nun auch noch die Schwulen: Laut einer Umfrage der Datingplattform “PlanetRomeo” haben sich fast 28 Prozent der dortigen Nutzer entschieden, die AfD zu wählen. Gut, rund 20 Prozent ziehen nach wie vor lieber die geisteskranke grüne Sekte vor… aber immerhin landen die Öko-Stalinisten damit nur auf Platz zwei.

Bald jeder dritte Schwule wählt AfD. Wie kann das sein? Die AfD ist doch eine homophobe Partei! Okay, die Spitzenkandidatin ist mit einer Frau verheiratet. Und ja, im Bundestag sitzen auch noch andere homosexuelle rechte Abgeordnete. Aber das sind alles Token. So wie Onkel Tom – das ist der mit der Hütte – vorgeblich ein Token war. Laut den Linken sind diese Homos nämlich nur die nützlichen Idioten, um der homophoben AfD ein besseres Image zu verpassen. Alice Weidel und Kay Gottschalk betrieben gewissermaßen „Rosawashing“. Sagen die Linken.

20 Prozent wählen die grünen Taliban

Das Ding ist, dass diese Denkweise selbst hochgradig schwulenfeindlich ist. Was erlauben sich intellektuell defizitäre Berufshomos wie Sven Lehmann, der durchaus Ähnlichkeiten mit einem Deostift hat, erstens überhaupt für alle Schwulen zu sprechen und ihnen zweitens dann auch noch vorzuschreiben, wen sie zu wählen haben?!? Dieses autoritäre Gehabe ist typisch für die geisteskranke grüne Sekte und zeigt nur, wes Geistes Kind diese brandgefährlichen, da bis zur Verblödung durchideologisierten Politiker in Wahrheit sind. Man sollte sie – natürlich nur, was ihre Tätigkeit als Abgeordnete angeht! – abschaffen und entsorgen.

Noch ein Wort der Wahrheit an jene 20 Prozent, die sich laut Umfrage tatsächlich entblöden, die Grünen zu wählen: Wer sich als Schwuler dem kaputten Verein von Habeck anschließt, muss entweder krank in der Birne sein, oder er hat irgendwelche Aktien – sprich: anstehende oder avisierte Posten – im Spiel. Denn die Grünen und der von ihnen zelebrierte irre Zeitgeist fehlgeleiteter “Vielfalt” sind dafür verantwortlich, dass immer mehr Schwulenhasser ins Land kommen. Oder, anders gesagt: Es ist sehr lange her, dass ein AfD-Wähler, der bei Benz am Band steht, einen Homosexuellen abgestochen hat. Messertaten von sogenannten Flüchtlingen hingegen häufen sich.

Sie spüren, dass sie an Bedeutung verlieren

Doch das ist den linksgrünen Berufsschwulen egal. Sie feiern die Massenmigration und merken gar nicht, wie sie sich dadurch selbst abschaffen. Wer sich zum Schaf macht, den fressen nun mal die Wölfe – auch wenn sich das arme Tier bei Lehmann wohl den Magen verderben würde. Sie merken gar nicht, dass ihre imbezille Ignoranz Tote am Fließband produziert. Deswegen schreiben sie auch „Toleranz“ mit zwei L: Sie sind toll – aber nicht im Sinne von überragend, sondern im ursprünglichen Wortsinn von verrückt. Geisteskrank eben.

Wenn linke Gewissheiten wie Glühbirnen platzen, dann ist das ein Grund zur Freude. Schwule wählen AfD. Juden wählen AfD. Deutschtürken wählen AfD. Frauen wählen AfD. Da können die Linken die rechte Partei noch so sehr als homofeindlich, judenfeindlich, antisemitisch oder frauenfeindlich deklarieren. Ändern werden sie durch ihr Framing rein gar nichts. Im Gegenteil. Die Vormachtstellung der Linken neigt sich nach jahrzehntelanger Geißelung und Gängelung dem Ende zu – und die Protagonisten wissen das. Man kann förmlich ihre Angst vor der kommenden Bedeutungslosigkeit riechen. Ich finde das geradezu formidabel.