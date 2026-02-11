Deutschlands staatsabhängige Kirchen: Die unsterbliche Körperschaft

Im Rahmen der jüngsten Empörung über das AfD-Programm in Sachsen-Anhalt, etwa in der “Berliner Zeitung” und der “Frankfurter Rundschau”, spielt sich ein bemerkenswertes Ritual ab: Kaum ist der Entwurf öffentlich, überschlagen sich kirchliche Funktionäre und ihnen nahestehende Medien mit Warnungen vor einem „Frontangriff gegen die Kirchen“. Die AfD wolle Staatsleistungen streichen, den staatlichen Kirchensteuereinzug beenden, das Kirchenasyl unterbinden – kurz: dem Christentum den Boden entziehen. Der Magdeburger Bischof Gerhard Feige spricht von „existenziellen“ Folgen, sollte die AfD tatsächlich regieren. Wenn weder Staatsleistungen noch Kirchensteuer flössen, sei man „in weniger als einem Jahr pleite“. Ähnlich äußert sich der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts: Man müsste dann Pfarreien und Bildungshäuser schließen, Projekte einstellen, die Ortskirche sei massiv bedroht.

Auf der Oberfläche ist das eine klassische Abwehrreaktion gegen eine politisch missliebige Partei; unter dem Brennglas zeigt sich jedoch etwas anderes – nämlich die Krise des deutschen Glaubens selbst. Landeskirchen sind in Deutschland Körperschaften des öffentlichen Rechts; viele sind durch einfaches Recht faktisch insolvenzunfähig oder durch Staatsverträge und Garantien so abgesichert, dass ihr institutionelles Weiterbestehen kaum gefährdet ist. Kirchen leben länger, weil das Gesetz ihren Tod nicht vorsieht. Damit ist die eigentliche Frage nicht beantwortet. Ob eine Landeskirche „pleitegehen“ kann, entscheidet sich nicht nur in Haushaltsplänen oder Paragrafen, sondern daran, ob sie ihre geistliche Aufgabe noch erfüllt.

Der dreifache Bankrott

Der finanzielle Bankrott zeigt sich nicht erst, wenn der Insolvenzverwalter das Pfarrhaus versiegelt, sondern lange vorher: in überdimensionierten Verwaltungsapparaten, in flächendeckend subventionierten Projekten, in Strukturen, die nur noch durch staatliche Zuflüsse und Kirchensteuer stabil gehalten werden. Wer heute öffentlich erklärt, ohne Staatsleistungen und staatlichen Steuerzugriff sei man „in weniger als einem Jahr pleite“, bestätigt exakt das: Man hat sich an einen Modus gewöhnt, in dem das eigene System nur noch als staatsnaher Großbetrieb funktioniert – und man verkauft diese Abhängigkeit als Sorge um das Evangelium: Ohne die bisherigen Milliardenleistungen könnten Seelsorge, Diakonie, Bildung und Kultur nicht aufrechterhalten werden. In Wahrheit geht es um Etats, Beschäftigungsverhältnisse und Immobilienbestände. Die Kirche argumentiert wie ein Konzern, der sich für „systemrelevant“ erklärt, um die öffentliche Hand an Dauersubventionen zu binden. Parallel dazu vollzieht sich der soziale Bankrott: Eine Kirche, deren Mitgliedszahlen jährlich im sechsstelligen Bereich sinken, die in weiten Landstrichen nur noch eine kleine Kerngemeinde erreicht und deren Präsenz im Alltag der meisten Bürger auf Kindertagesstätte und Kirchensteuerbescheid schrumpft, ist sozial ausgehöhlt.

Sie lebt von Steuern einer bürgerlichen Mitte, der sie sich kulturell und politisch immer stärker entfremdet. Wer auf Kanzeln und in Synoden die gleichen Schlagworte wie Parteien, NGOs und öffentlich-rechtliche Redaktionen wiederholt, darf sich nicht wundern, wenn die Menschen den Mehrwert des Kirchgangs nicht mehr erkennen. Die Landeskirche stirbt dann nicht als Institution, sondern als Volkskirche – übrig bleibt eine Funktionskirche mit Bildungsreferenten, Klimaschutzmanagern und Demokratiepädagogen. Am gravierendsten ist der geistliche Bankrott. Eine Kirche kann formal korrekt verwaltet und finanziell abgesichert sein und doch innerlich am Ende. Wo die eigene Verkündigung sich vor allem in politischen Appellen erschöpft – für Klimaneutralität, offene Grenzen, Erinnerungsmanagement, Antidiskriminierung –, verliert das Evangelium seinen Charakter als Anspruch und Zuspruch.

Vorsorgeprinzip ja – aber bitte nur für den eigenen Etat

Aus Sünde wird „strukturelle Diskriminierung“, aus Buße „Bewusstseinswandel“, aus Bekehrung „Transformation“. Die Sprache der Erlösung wird ersetzt durch das Vokabular der ideologischen Agenda und globalen politischen Programmatik. An die Stelle von Beichte und Sakrament treten „Leitlinien“, „Positionspapiere“ und „Aktionswochen“. Im Gegenzug hofft die Institution auf Wohlwollen, Budgets und Sendeplätze – und tauscht geistliche Autorität gegen mediale Resonanz. Die Liturgie wird säkularisiert. Bemerkenswert ist, dass ausgerechnet diese Kirchen beim Klimawandel das „Vorsorgeprinzip“ beschwören, beim eigenen Haushalt und bei ihren Privilegien jedoch jeden Versuch der Entflechtung von Kirche und Staat als existenzielle Bedrohung markieren. Man fordert radikale Änderungen in allem – nur nicht im eigenen Finanzierungsmodell.

Das AfD-Programm in Sachsen-Anhalt setzt genau hier an. Es kündigt an, Staatsleistungen ersatzlos zu streichen, den staatlichen Kirchensteuereinzug zu beenden und das Kirchenasyl abzuschaffen. Diese Forderungen sind nicht neu; sie stehen seit Jahren in den Programmen der Partei. Neu ist der Ton der kirchlichen Reaktion: „Frontangriff“, „Gefahr für die Existenz“, „dramatisch“, „blaues Wunder“ – das Vokabular erinnert an Krisenkommunikation großer Konzerne, deren Geschäftsmodell infrage steht. Juristen weisen zugleich darauf hin, dass Körperschaften des öffentlichen Rechts nicht einfach in die Insolvenz geschickt werden können; selbst ein abrupter Zahlungsstopp würde langfristige Auseinandersetzungen nach sich ziehen, aber nicht das plötzliche Verschwinden der Kirche. Genau darin liegt die Zumutung für die Institution: Nicht der Glaube ist bedroht, sondern das gewohnte Arrangement von Staat, Steuer und Kirche. Wer beim Klimawandel oder beim Artenschutz verlangt, man müsse auch unpopuläre Maßnahmen ergreifen, um das System zu retten, erklärt im kirchlichen Eigeninteresse plötzlich jede haushaltspolitische Korrektur zur Katastrophe. Vorsorgeprinzip – ja, aber bitte nur für den eigenen Etat!

Die neue Erzählung vom „Angriff auf die Kirche“

Die Berichterstattung über den Programmentwurf folgt einem klaren Muster. Der Evangelische Pressedienst und kirchliche Medien sprechen von einem „Frontangriff gegen die Kirchen“ und „Angriff auf Kirchen und Grundrechte“. Katholische Funktionsträger erklären, ein so „aggressiv kirchenfeindliches Gebaren“ habe es seit 1945 nicht gegeben. In dieser Erzählung gibt es zwei Rollen: hier die bedrohte Kirche, dort die rechtspopulistische Partei, die eine Art Kulturkampf von rechts führe. Alles, was die AfD kritisiert – Kirchensteuer, Kirchenasyl, politische Stellungnahmen der Bischöfe – wird in diese Dramaturgie eingepasst. Interessant ist weniger, was die AfD fordert, als wie die Kirchen darauf reagieren. Wer erklärt, bei Wegfall staatlicher Leistungen und des staatlich eingezogenen Kirchensteueraufkommens sei man in kürzester Zeit „pleite“, entlarvt die eigene strukturelle Abhängigkeit. Wer jede Haushaltskritik als Angriff auf „Glauben und Grundrechte“ deutet, verwechselt Institution und Evangelium.

Der Programmentwurf selbst unterscheidet ausdrücklich zwischen Christentum und „Kirchensteuerkirchen“. Wörtlich heißt es: „Gerade weil wir um die Bedeutung des Christentums wis-sen, greifen wir die Kirchensteuerkirchen an, denn die großen Kirchen schaden dem Glauben.“

Man kann diese Diagnose ablehnen, aber man muss anerkennen, dass sie ein bestimmtes Organisationsmodell meint: die staatsnahen, steuerfinanzierten Großkirchen mit ihren Apparaten und politischen Stellungnahmen, aber nicht den Glauben an sich. Genau diese Differenz verwischt das alarmistische Framing. Indem jede Kritik am Kirchensteuersystem und an Staatsleistungen als „Angriff auf die Kirche“ interpretiert wird, erklären sich die Institutionen selbst zur exklusiven Trägerin des Christentums. Wer ihre Privilegien infrage stellt, gilt als Feind der Religion – auch dann, wenn er sich ausdrücklich auf die Bedeutung des Christentums beruft. So entsteht jene paradoxe Situation, in der die juristisch unsterbliche Körperschaft sich zur existenziell bedrohten Minderheit stilisiert, während sie jeden Tag aufs Neue zeigt, dass sie eher an Verwaltungs- und Finanzfragen hängt als an ihrer geistlichen Sendung.

Die eigentliche Zumutung

Die eigentliche Zumutung der AfD-Forderungen liegt daher nicht im „Angriff“, sondern in dessen Spiegel: Eine Partei formuliert – aus eigenem Interesse, gewiss – konsequent das, was seit Jahrzehnten in Sonntagsreden auch von liberalen Verfassungsrechtlern, Historikern und Theologen gefordert wird: Eine klare Entflechtung von Kirche und Staat, die Beendigung historischer Staatsleistungen, eine Rücknahme des staatlichen Kirchensteuermodells. Wer darauf nur mit Untergangsszenarien reagieren kann, bezeugt damit den Zustand seiner Institution. Eine Kirche, die wirklich aus dem Glauben leben wollte, könnte solche Einschnitte auch als Chance begreifen: zur Verschlankung, zur Rückbesinnung auf das Kerngeschäft, zur Befreiung aus der Rolle des quasi-staatlichen Dienstleisters. Stattdessen wird jeder Schritt in diese Richtung als „Rückfall in dunkle Zeiten“ verunglimpft. Kirchliche Funktionäre warnen, die AfD wolle „gesellschaftliche Errungenschaften zurückdrehen“ und das Land in „vormoderne Zeiten“ führen – als wäre die Epoche vor Kirchensteuer und Zwangsmitgliedschaft eine Art religiöses Mittelalter ohne Licht.

In Wahrheit ist es genau umgekehrt: Nicht der Abbau von Staatsprivilegien bedroht das Christentum, sondern ihre Fortsetzung um den Preis der geistlichen Selbstaufgabe. Die Kirche, die ihren Etat für unantastbarer hält als ihre Dogmatik, hat die Hierarchie der Werte vertauscht. Die Antwort der darauf Realpolitik ist nüchtern: Man hat in Deutschland gelernt, Institutionen durch Rechtsformen und Staatsverträge gegen formale Auflösung zu immunisieren. Universitäten, Rundfunkanstalten, Kammern, Kirchen – sie alle sind so konstruiert, dass sie nicht einfach verschwinden, selbst wenn ihnen Akzeptanz und Mitglieder davonlaufen. Für die Kirchen erzeugt das eine gefährliche Illusion der Unzerstörbarkeit. Man kann Gebäude verkaufen, Strukturen zusammenlegen, Pfarrstellen streichen – die Körperschaft bleibt. Irgendjemand unterschreibt immer noch die Urkunde, irgendein Gremium beschließt immer noch einen Haushalt.

Die Illusion der Unzerstörbarkeit

Doch Institutionen sterben nicht nur im Handelsregister. Sie sterben auch, wenn niemand mehr ernsthaft fragt, wofür sie existieren. Sie sterben, wenn ihre Führungsgremien Politik in der Sprache des Evangeliums übersetzen, statt das Evangelium selbst zu verkünden. Sie sterben, wenn man den Untergang mit „Reformen“ verwechselt, die nur noch den Status quo des Apparats sichern. Also: Kann eine Landeskirche pleitegehen? Juristisch lautet die Antwort: kaum. Spirituell lautet sie längst: ja. Die Struktur kann noch Jahrzehnte weiterbestehen, Verträge schließen, Angestellte bezahlen – nur wird sie nicht mehr das vertreten, wofür sie einmal gegründet wurde.

Die Pointe der gegenwärtigen Debatte besteht darin, dass ausgerechnet jene Kirchen, die rechtlich am schwersten zu zerstören sind, am lautesten von „existenzieller Gefahr“ sprechen. Nicht, weil der Glaube unter Druck stünde, sondern weil ihr Geschäftsmodell auf dem Prüfstand steht.

Die wirkliche Frage lautet deshalb nicht, ob die AfD die Kirche „pleitegehen“ lassen kann. Sie lautet, ob die Kirche bereit ist, auf einen Teil ihrer staatlichen Schutzschichten zu verzichten, um wieder als geistliche Größe sichtbar zu werden – als Gemeinschaft der Gläubigen, nicht als unsterbliche Körperschaft, die jede Kritik an ihren Privilegien mit Untergangsrhetorik beantwortet. Die eigentliche Pointe besteht darin, dass die Frage nach der Pleite zu kurz greift. Entscheidend ist nicht, ob eine Landeskirche im technischen Sinn zahlungsunfähig wird, sondern was von ihr übrig bleibt, wenn sie es faktisch ist. Wenn am Ende nur noch eine moralpolitische Verwaltungsmaschine steht, die sich selbst für unersetzlich erklärt, dann haben wir es mit der vielleicht perfidesten Form des Bankrotts zu tun: Die Institution überlebt, und ihre Seele ist verschwunden.