Deutschlands teuerster Rekord: 295.000 Fachkräfte auf der Flucht

Allein im vergangenen Jahr sind 295.000 Fachkräfte aus dem deutschen Hochsteuerland geflüchtet. Es ist Deutschlands teuerster Rekord – und er wird von Jahr zu Jahr aufs Neue gebrochen. Rund 300.000 Deutsche, drei Großstädte an Einheimischen, die 2025 ihrem Heimatland Lebewohl gesagt haben; 75 Prozent davon mit Hochschulabschluss. Es gehen die Besten, und es kommen die Unbrauchbarsten. Der Braindrain hält an. Das ist kein Zufall; das ist ein Urteil. Ein Urteil über ein Land, das seine besten Köpfe systematisch vertreibt und zugleich jene anlockt, die vom Sozialstaat leben wollen. Und während die Politik noch von “Fachkräfteeinwanderung” faselt und diese mit dem Märchen vom angeblichen “Fachkräftemangel” beschwört, obwohl in Wahrheit täglich rund 1.200 hochqualifizierte Fachkräfte von der sterbenden oder fliehenden Industrie in die Arbeitslosigkeit geschickt werden: Da packen diejenigen, die wir jahrelang auf Kosten der Steuerzahler ausgebildet haben, ihre Koffer.

Sie gehen nach Polen, Spanien oder auch Niederlande. In die Schweiz oder USA. Überall dorthin eben, wo Leistung sich noch lohnt. Nicht weil sie Deutschland hassen. Sondern weil sie keine Zukunft mehr hier sehen. In den Niederlanden bleiben 30 Prozent des Einkommens steuerfrei – fünf Jahre lang. In Spanien lockt dasBeckham-Law mit einem Pauschalsatz von 24 Prozent. Die Schweiz und die Vereinigten Staaten bieten ohnehin deutlich niedrigere Grenzsteuersätze und ein Umfeld, das Leistung, Entrepreneurship und Ambition belohnt statt bestraft.

Perverser Anreizmechanismus

Und was winkt, besser: blüht den Leistungsträgern und Motivierten hierzulande? 50 Prozent Abgabenlast für “Gutverdiener” (zu denen man bereits ab rund 6.800 Euro monatlich brutto gehört) – Tendenz steigend. Dazu eine Bürokratie, die jeden unternehmerischen Impuls erstickt, Energiepreise, die Weltspitze sind, und eine Debatte, die sich vor allem darum dreht, wie man „die Reichen“ noch stärker „zur Kasse bitten“ kann. Als wären die, die etwas schaffen, eine melkende Kuh, die ewig stillhält. Die weichen Standortvorteile von einst, die heute noch immer als Mythos beschworen werden, obwohl sie schon lange nicht mehr gelten, wie etwa das angeblich weltweit beneidete Sozial-, Renten- und -Gesundheitssystem oder die innere Sicherheit? Lang ist’s her, das war einmal. Alles längst marode und im internationalen Vergleich vom Preis-Leistungsverhältnis her indiskutabel geworden. Intelligente Menschen können Chancen und Risiken abwägen – und sie können rechnen. Und genau das tun sie jetzt. Deshalb verlassen sie in Scharen ein Land, das ihnen Perspektive, Netto-Einkommen und Lebensqualität verweigert.

Gleichzeitig strömen jene herein, die vor allem das eine suchen: ein großzügiges Sozialsystem. Das Ergebnis ist ein perfekter Negativ-Pull, ein, perverser Anreizmechanismus: Die Produktiven gehen. Die Konsumenten kommen. Dies festzustellen ist keine Polemik; es ist schlichte volkswirtschaftliche Logik. Wir finanzieren teure Ausbildung für Abwanderer und unterhalten ein System, das Nichtleistung attraktiver macht als Leistung. So simpel, so banal. Wer das als “nachhaltig” bezeichnet, der lügt sich und dem Land etwas vor. Und währenddessen diskutieren dieselben Politiker, die diesen Exodus jahrelang ignoriert oder sogar befördert haben, schon wieder über Steuererhöhungen und Leistungskürzungen. Als wäre das Problem nicht die grundfalsche Ausrichtung, sondern nur das Tempo des des Abstiegs. Der Grund dafür: Politiker, Beamte, NGO-Bedienstete, Kultur- und Medienschaffende sind auch bei krepierender Wirtschaft und Flucht der Leistungsträger zumeist staatlich alimentiert oder zumindest abgefedert. Die Politik kümmert sich um die Ihren – und Politiker denken in Wahlzyklen. Nicht in Generationen. Sie sichern in erster Linie ihre eigene Pfründe, nicht unsere Zukunft.

Talent folgt Chancen

Dabei steht die Zahl 295.000, darunter 75 Prozent Akademiker, unübersehbar für ein Alarmsignal. Das ist kein Trend, den man noch irgendwie stoppen könnte, indem man einfach ein paar mehr Werbekampagnen für Fachkräfte im Ausland startet. Es ist ein sich beschleunigender Trend – weil das Umfeld für jene, die etwas können, zunehmend unerträglich wird. Man kann Menschen nicht dauerhaft mit moralischen Appellen oder „Willkommenskultur“-Rhetorik im Land halten, ihnen à la Merz Pessimismus, Gemosere oder Faulheit vorwerfen, wenn sich Arbeit immer weniger lohnt und das Portemonnaie und die Perspektiven der eigenen Lebensplanung anderswo auf der Welt deutlich besser aussehen.

Talent folgt Chancen, immer und zu allen Zeiten – und nicht blumigen Sonntagsreden! Deutschland betreibt seit Jahren das Prinzip der Negativselektion, der umgekehrten Auslese. Es bestraft Erfolg und subventioniert den Stillstand. Das muss unweigerlich am Ende zum Kollaps des Sozialstaats führen, den ausgerechnet jene nicht mehr finanzieren können, die ihn tragen sollten.

Nein, die 295.000 freiwilligen Wirtschaftsexilanten sind kein Unglück. Sie sind das ganz logische Ergebnis einer Politik, die die Anreize verdreht hat. Und wenn das nicht endlich korrigiert und umgekehrt wird – durch höhere Netto-Einkommen für Leistungsträger, weniger Bürokratie weniger ideologische Experimente –, dann werden wir bald nicht mehr über Rekorde bei der Auswanderung reden. Sondern über Rekorde beim Zusammenbruch bis hin zum Untergang. Es ist höchste Zeit, das Kind beim Namen zu nennen: Dieses Land frisst seine eigene Substanz und vergrault seine Talente – und damit seine Zukunft. Niemand braucht sich zu wundern über unsere Lage.