Deutschlands tote Debattenkultur

Die Debattenkultur in Deutschland ist wie Lady Di, Papst Franziskus und Jan Fedder: tot und gestorben. Zwar bemühen sich wackere Diskutanten ergebnislos, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und politisch zu argumentieren; das Problem ist bloß, dass die eine Seite – häufig die Linken, aber nicht nur – überhaupt kein Interesse an einem Austausch von Argumenten hat und schon gar keinen Bedarf mehr sieht, demokratische Grundprinzipien wie Pluralismus und Meinungsvielfalt mit Leben zu füllen. Sie oszillieren lieber in ihrer Echokammer, in einem geisteskranken Raum der Selbstbestätigung, Selbstbeweihräucherung und geistig-moralischer Daueronanie. So ist der sprichwörtliche Krieg weder zu gewinnen noch jemals zu beenden.

Diese Leute sind keine Demokraten. Sie sind Zerstörer einer einst freien Gesellschaft, Zersetzer einer Gemeinschaft, Sprengmeister der vormals pluralistischen Kultur, Verächter des Geistes und Feinde der offenen Debatte – weil sie mit Widerspruch und Gegenmeinungen, oftmals schon mit bloßen Fakten gar nicht mehr zurechtkommen. Sie sind nicht in der Lage – beziehungsweise sie wollen gar nicht in der Lage sein –, sich auf Augenhöhe mit ihren politischen Kontrahenten auseinanderzusetzen. Dann müssten sie sich ja womöglich selbst hinterfragen; etwas, das für diese Menschen eine kaum zumutbare Hürde darstellt.

Kein Interesse an Austausch

Auf der Plattform Twitter, die jetzt X heißt, sieht man diese Art von Unkultur der Debattenlosen im dortigen Format der “Spaces” im Reinform. X-Spaces sind nichts anderes als interaktive Radiosendungen: Jeder kann mit Hilfe eines Handys an einer Diskussion teilnehmen oder aber auch einfach nur zuhören. Durch diese niederschwellige Möglichkeit der Interaktion ist es möglich, dass Menschen aus allen Schichten und Altersgruppen zusammenkommen, um zu diskutieren; eigentlich eine gute Sache. Theoretisch. In der Praxis aber sieht dies ganz anders aus. Wir sind hier schließlich in Deutschland! Und hier ist es völlig egal, was Sie zu sagen haben. Vergessen Sie Ihr Argument sofort! Wichtig ist, wo Sie etwas sagen und noch viel wichtiger ist, wer Sie überhaupt sind – und am wichtigsten, wen sie als Freunde oder Bekannte haben.

Das ist dann das Premium-Kontaktschuldargument der Geisteskranken. Mir ist es schon mehrfach passiert, dass ich mit Menschen, die ich gerade neu kennengelernt hatte, Probleme bekam, weil ich „unliebsame“ Personen zu meinem Bekanntenkreis zähle. Diese veritable Verblödung grenzt systematisch Menschen aus, was insofern ein Treppenwitz der Linksgeschichte ist, da ausgerechnet die Linken stets auf Solidarität bauen – obwohl sie diese selbst nicht einmal im Ansatz einhalten.

Verlorene Legitimation

Doch zurück zu den Spaces: Da diese Leute keinerlei Interesse an wirklichem Austausch haben, zimmern sie sich ihre kleine, primitive Scheißhauswelt im Internet zusammen. Diese Erbärmlichkeit geht so weit, dass sie sich eigentlich nur noch in eigenen Blasen aufhalten, wo iberische Schabrackenhyänen und maximalpigmentierte Choleriker wie Könige thronen, als hätte ihre erbärmliche Existenz auch nur irgendeine Bedeutung. Zwar sind Spaces nicht repräsentativ; aber dennoch kann man in diesen Räumen Mechanismen erkennen, die sich auch auf die Gesamtgesellschaft da draußen anwenden lassen. Wenn sich, wie gestern in den Nachrichten zu hören, die Grünen zusammenrotten, um die AfD zu verbieten, weil diese Partei eine gefährliche Partei sei, die die “freiheitliche Grundordnung abschaffen” wolle (ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich halte die Grünen für eine brandgefährliche Partei, die die freiheitliche Grundordnung tatsächlich abschaffen möchte!), dann ist das auch ein Teil der verdorbenen deutschen Debattenkultur. Ich würde ich niemals auf die Idee kommen, die Grünen zu verbieten.

Doch weil sich Grüne und Linke gar nicht in der Lage sehen, mit dem politischen Gegner auseinanderzusetzen, tun sie das, was der Deutsche eben am besten kann: Verbieten. Die Debattenkultur in Deutschland ist tot, wie Bruno Ganz, Franz Beckenbauer und Christopher Hitchens. Das haben sich die Deutschen redlich verdient – denn sie sind die Bestatter ihres eigenen Pluralismus. Alav Hashalom, Rest in Peace, Ruhe in Frieden!