Deutschlands Verfassungsschutzbehörden werden immer mehr aufgebläht

Was unterscheidet die Gestapo vom Verfassungsschutz? Numerisch nicht viel. Ja, die Gestapo war effizienter. Und sie hatte bis zum Krieg einen deutlich geringeren Personalaufbau als unsere Schlapphüte (m/w/d). Ja, beide beobachteten beziehungsweise beobachten die innenpolitischen Gegner des Regimes – heute die AfD. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) verfügt nach den neuesten Zahlen über rund 4.549 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stand 2024). Das BfV selbst spricht auf seiner Karriereseite von „über 4.200 Beschäftigten“. Damit ist es die mit Abstand größte Organisationseinheit im deutschen Verfassungsschutzverbund. Hinzu kommen 16 Landesbehörden für Verfassungsschutz: Spitzenreiter ist das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz mit 577 Mitarbeitern (Stand 2024). Es folgen Nordrhein-Westfalen mit etwa 553 Mitarbeitern sowie Baden-Württemberg mit 419 Mitarbeitern (Stand 2025). Das Hessische Landesamt verfügt über 386 Planstellen (Stand 2023), während in Niedersachsen im Jahr 2025 insgesamt 365 Mitarbeiter beschäftigt waren, davon 305 Planstellen und 60 Tarifbeschäftigte. In der Hauptstadt Berlin arbeiten rund 282 Personen im Verfassungsschutz (Stand 2024).

Mittlere Behörden finden sich etwa in Hamburg mit rund 207 Mitarbeitern (Stand 2024), in Rheinland-Pfalz mit rund 210 Mitarbeitern (Stand 2025) sowie in Sachsen mit 220 Mitarbeitern (Stand 2024). Kleinere Behörden sind unter anderem in Brandenburg mit 153 Mitarbeitern (Stand 2024), in Mecklenburg-Vorpommern mit 128 Mitarbeitern (Stand 2025), in Sachsen-Anhalt mit 121 Mitarbeitern (Stand 2023), in Thüringen mit 105 Mitarbeitern (Stand 2023), in Schleswig-Holstein mit etwa 140 Mitarbeitern (Stand 2024) sowie im Saarland mit nur 90 Beschäftigten (Stand 2024). Die kleinste Behörde stellt das Land Bremen mit 72 Mitarbeitern (Stand 2024). Addiert man alle Landesbehörden zusammen, ergibt sich eine Gesamtzahl von weiteren etwa 4.028 Mitarbeitern auf Länderebene. Zusammen mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz erreicht der Verfassungsschutzverbund in Deutschland somit eine Personalstärke von derzeit rund 8.577 Beschäftigten. Die Zahlen des Bundesamtes sind somit deutlich zu niedrig.

Gigantischer Anstieg

Der Personalzuwachs und weitere -aufbau ist dramatisch: Das BfV hatte noch 2012 etwa 2.600 Mitarbeiter, 2017 waren bereits rund 3.500 Mitarbeiter. 2024 wurden dann offiziell 4.549 Planstellen erreicht. Das ist innerhalb von gut zehn Jahren ein Wachstum um rund 75 Prozent. Dieser Zuwachs wurde vor allem begründet mit der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus seit 2015, der Beobachtung von Rechtsextremismus (Nachwirkungen der NSU-Morde, “extremistische” Teile der AfD) sowie mit zunehmenden Aufgaben im Bereich Cyberabwehr und Spionage. Irgendwelche Gründe für weitere Aufstockungen gab es (und finden sich) immer. Doch Auch die Landesämter für Verfassungsschutz haben ihre Behörden spürbar ausgebaut – wenngleich auf sehr unterschiedlichem Niveau: Bayern steigerte sich von rund 300 Stellen Anfang der 2010er Jahre auf nun 577 Stellen, Baden-Württemberg von rund 280 Anfang der 2010er Jahre auf nun 419 Stellen.

Kleinere Länder haben ebenfalls aufgestockt. Im Schnitt haben die Landesämter ihr Personal in den letzten 10 bis 15 Jahren um über 30, in der Spitze um bis zu 80 Prozent erhöht. BfV und Länderbehörden zusammen sind von grob geschätzt 5.000 bis 6.000 Beschäftigten auf schon heute 8.500 bis 8.600 Beschäftigte angewachsen – eine Steigerung um rund 40 bis 50 Prozent in anderthalb Jahrzehnten. Gemäß dem aktuellen Haushaltsentwurf wird der Zuschuss für das BfV im Jahr 2026 auf 686 Millionen Euro steigen. Das entspricht einem Anstieg von weiteren 36 Prozent gegenüber 2024, als die Summe bei 504 Millionen Euro lag. Auch die Ausgaben der Länder für den Inlandsgeheimdienst wachsen kräftig.

Zum Vergleich: Die “Effizienz” der Gestapo

Zum Vergleich: Die Gestapo wurde 1933 in Preußen mit wenigen hundert Beamten, vor allem mit Übernahmen aus der politischen Polizei, gegründet. Mitte der 30er Jahre nach der Gleichschaltung der Länderpolizeien lag die Zahl der Gestapo-Angehörigen im Reich bei etwa 3.000 bis 4.000. Bis zum Kriegsbeginn 1939 wuchs die Gestapo auf rund 7.000 bis 8.000 Mitarbeiter an – im gesamten Deutschen Reich, das damals fast doppelt so groß war wie Deutschland heute. Sie war also kleiner als der heutige Verfassungsschutz – bei größerer (und zudem mörderischer) “Effizienz” und wesentlich einschüchternder “Reputation”. Die Gestapo hatte dabei relativ wenige hauptamtliche Mitarbeiter – für ein ganzes Reich von über 80 Millionen Menschen. Ihre “Qualität” beruhte weniger auf Masse, sondern auf dem, was man heute als “Networking” bezeichnen würde: und einem dichten Netz von Denunziationen aus der Verwaltung und Bevölkerung, der Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei und SS sowie vor allem ihrem Ruf.

Ein berühmtes Forschungsresultat von Historikern ( unter anderem Robert Gellately) zeigt: Die Gestapo hatte etwa im Großraum Köln nur 40 Beamte – für eine (mit Umgebung) Millionenstadt. Die Kontrolle funktionierte also nicht durch „totale Überwachung“, sondern durch Effizienz – ganz ohne Computer, Künstliche Intelligenz, Onlinemedien und Internet, quasi “händisch” und am Telefon.

Stasi-Niveau halb erreicht

Meine Schlussfolgerung aus alledem: Sofortige Auflösung des Verfassungssschutzes, Verbot der Beobachtung zugelassener politischer Parteien, Zuordnung der dann noch benötigten Abteilungen zum Bundeskriminalamt und den Landeskriminalämtern – letzteres alleine zur Vermeidung erheblicher derzeit vorgehaltener Doppelstrukturen: Terrorismusbekämpfung, Spionage- und Cyberabwehr, Beobachtung politischer Extremisten (gerade in Zeiten der Internet-Kriminalität).

Ich bitte, mich nicht misszuverstehen: Nicht, dass der bundesdeutsche Verfassungsschutz zu einer neuen Gestapo würde. Aber mindestens den halben Weg zur Staatssicherheit der DDR hat er längst erreicht. Die Stasi startete übrigens 1950 mit nur wenigen Hauptamtlichen – und kam am Ende der DDR 1989 auf etwa 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Hinzu kamen noch 189.000 registrierte “Inoffizielle Mitarbeiter”, tatsächlich waren es wohl sogar bis zu 250.000 “IM”.

Noch einmal: Die beste Lösung ist Auflösung – zum Schutz unserer Demokratie und Meinungsfreiheit! Kriminelle sollen, wie in anderen Ländern, von der Polizei verfolgt werden. Es braucht keinen weltweit beispiellosen Inlandsgeheimdienst zur Ausschnüffelung der eigenen Bürger.