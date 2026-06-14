Deutschlands WM-Auftakt 2026 war ein voller Erfolg: Ein zukünftiger Chronist berichtet

Gern denken wir auch heute noch an das Spiel des Siedlungsgebietes gegen Curacao am 14. Juni anno 2026 zurück. Außenkanzler Friedrich Merz hatte es sich nicht nehmen lassen, das Mikrofon zu ergreifen und auf dem Rasen von Houston/Texas ein paar Worte an die diverse Auswahl und die Weltöffentlichkeit zu richten: Er erwarte in aller Klarheit ein Zwölf zu Null gegen die lustigen Freizeitkicker von der Ferieninsel, die zu faul zum Trainieren und eher auf dem Golfplatz und am Strand anzutreffen seien, sagte der beliebte Spitzenpolitiker der #NieMehrCDU vor dem Anpfiff, und fügte unter Beifall hinzu, dass er bei einem Arbeitsaufenthalt auf Curacao ein ordentliches Stück Brot vermisst habe und alle Mitglieder der CDU-Delegation froh waren, wieder ins reiche Siedlungsgebiet zurückkehren zu können. Dann übergab er – nachdem er noch vor der AfD gewarnt hatte (was Abwehrstar Antonio Rüdiger mit der Kopf-Ab-Geste und dem hochgestreckten Isis-Zeigefinger kommentierte), das Mikrofon mit einem optimistischen “Wir schaffen das!” an #NichtMeinPräsident Frank-Spalter Steinmeise.

Dieser wies in seiner Rede darauf hin, dass das gastgebende Land von einem Hassprediger regiert werde, der just an diesem Tag leider seinen 80. Geburtstag feiere, und wünschte der Volksrepublik Iran im direkten Aufeinandertreffen in der K.o.-Runde gegen die Yankees viel Erfolg. Anschließend wies Bundestagspräsidentin Julia Klöckner die Fans der Auswahl darauf hin, dass das Schwenken von schwarz-rot-goldenen Fahnen untersagt sei; die Anhänger sollten sich an der Mannschaft ein Beispiel nehmen, die auf diese belasteten Farben, deren Verbot in der Hausordnung des Bundestages geregelt sei, schon bei der Anreise ebenfalls verzichtet hatte. SPD-Chefin Bärbel Bas stimmte ihr ausdrücklich zu und richtete Grüße von Nancy Faeser aus.

Boostern als Höhepunkt

Im Zentrum der folgenden gehaltvollen Reden standen das Leid der Geflüchteten sowie der strukturelle weltweite Rassismus. Nachdem Vertreterinnen der Apachen und anderer in den USA geknechteter Minderheiten ihre Ansprachen beendet hatten, stürmten Aktivisten der „Letzten Generation” auf den Rasen und klebten sich an den Torpfosten fest, bevor es zum eigentlichen Höhepunkt des Abends kam: Vor den Augen der erstaunten Weltöffentlichkeit wurde ein Podest hereingefahren, von dem nun eine besondere Persönlichkeit sprach: der designierte WHO-Chef Prof. Karl Lauterbach. Er sei nicht nur gekommen, so der prominente Virologe, um seine Abscheu vor Donald Trump zu bekräftigen, der aus der WHO ausgetreten sei, sondern die Weltbevölkerung darauf hinzuweisen, dass die Pandemie angesichts drohender Wellen und Killermutanten noch lange nicht vorbei sei.

Hauptgrund seiner Anwesenheit sei aber, so Lauterbach weiter, die überfällige Einlösung eines vor fünf Jahren gegebenen Versprechens: Unter frenetischem Jubel im Stadion und zu Hause beim Public Viewing trat nun der bis dahin kniende Joshua Kimmich hervor, krempelte den Ärmel seines Regenbogentrikots hoch und bestieg das Podest. Dort wartete der Minister schon mit der aufgezogenen Spritze auf ihn, um ihm den Booster direkt in das auf den Oberarm tätowierte “One-Love”-Symbol zu schießen. Konfetti! Mit diesem Highlight endete die von ZDF-Expertin Claudia Neumann kommentierte Live-Übertragung des bewährten deutschen Staatsfunks.

PS: Ob das Fußballspiel noch stattfand und wie es ausging, ist nicht überliefert.