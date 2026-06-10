„Deutschsprechende Amerikaner“: Was um Himmels willen ist in Björn Höcke gefahren?

Wenige Wochen, nachdem es dem Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke mit seinem inzwischen von fast sechs Millionen Menschen gesehenen Auftritt im Youtube-Video sowie Podcast von „Ben ungeskriptet“ gelang, der grotesken Dämonisierung entgegenzuwirken, der er seit Jahren ausgesetzt ist, hat er diesen Erfolg leider mit einigen bizarren Einlassungen im Gespräch mit Roger Köppel, dem Herausgeber der Schweizer „Weltwoche“, zumindest teilweise wieder selbst neutralisiert. „Echte“, deutsch sprechende Deutsche leben Höckes Ansicht nach nur im Osten des Landes, die Westdeutschen seien dagegen „deutsch sprechende Amerikaner“, ließ er wissen. Der Westen habe sich nämlich nach 1945 mit der europäischen Integration beziehungsweise der amerikanischen Kultur eine „Ersatzidentität“ zugelegt. Vor allem hierin sieht der selbst westdeutsche gebürtige Westfale Höcke, der erst vor 12 Jahren “Ossi“ wurde, den Grund für die bis heute anhaltende Trennung zwischen Ost- und Westdeutschen: Die Bundesregierungen seien vom „Hegemon“ USA fremdgesteuert, außerdem sei die Elite der Bundesrepublik keine „deutsche Elite“, da sie niemals gelernt habe, deutsche Interessen zu definieren. „Das ist eine Elite, die mit Deutschland nichts anfangen kann und im schlechtesten Fall Deutschland sogar hasst“.

Auch wenn man in Rechnung stellen muss, dass die Äußerungen im Kontext einer allgemeinen Analyse der Unterschiede zwischen west- und ostdeutscher Identität fielen und es sich um eine pointierte Zuspitzung handelte, muss man sich wundern, was hier in den brillanten Kopf Höcke – den man mit Fug und Recht als konservativ-intellektuelle Kapazität dieses Landes bezeichnen darf – gefahren ist. Denn gerade er, mittlerweile leidgeprüft und erfahren in den Schlichen und Tücken des deutschen Medienbetriebs mit dem gerade ein seinem Fall ausgeprägten Hang zur Auslassung, Dekontextualisierung und bösartigen Entstellung von Aussagen, müsste doch wissen, dass jede sich bietende Gelegenheit als Steilvorlage für die üblichen Anschuldigungen und Diffamierungen genutzt wird – was in diesem Fall umso leichter fällt, als seine Ausführungen sogar bei wohlwollender Betrachtung absurd verkürzend und irritierend sind.

Teilweise zutreffende, aber insgesamt krude Analyse

Zutreffend ist der Teil von Höckes Analyse, der den gerade in Westdeutschland angestammten Deutschlandhass betrifft, wie er etwa an Angela Merkels verächtlichen Umgang mit der Deutschlandfahne oder den Hass der meisten Linken auf Deutschland sichtbar wurde, oder wie er sich gerade wieder in der Kriminalisierung der Nationalflagge und der retrospektiven Umdichtung des Sommermärchens 2006 zu einer Art Geburtsmoment von Pegida, AfD und Rechtsextremismus zeigt. Der Grund dafür ist aber sicher nicht der, den Höcke dafür ausgemacht hat, nämlich die Amerikanisierung des Westens – und hier kann man ihm den Vorwurf nicht ersparen, dass er dies als Geschichtslehrer nun wahrlich besser wissen müsste: Es waren die USA, die den Deutschen seit 1945 überhaupt erst den Ausgang aus der autoritätshörigen Untertanengesellschaft und den Weg in eine pluralistische Gesellschaft geebnet, besser: freigebombt hatten, eine neue Welt, in der eben keine von oben vorgegebene Einheitsmeinung herrscht, der alle unkritisch zu folgen haben. Dieser Bruch mit dem deutschen Kollektivismus und Untertanengeist zugunsten von Freiheit und Individualismus mit allen sich daraus ergebenden Ungleichheiten erklärt den seit jeher bei westlichen Linken virulenten Antiamerikanismus.

Im Osten fehlte diese externe Befreiung, sie wurden von einem nationalsozialistischen Volkskörper direkt in einen sozialistischen überführt, aus dem ihnen dann erst 1989 – immerhin aus eigener Kraft, nicht durch fremde Mächte – die Emanzipation gelang. Dass der Einfluss der USA auf die Westdeutschen indes prägender gewesen sei als der der Sowjetunion auf ihre “Brudervölker”, ist eine fragwürdige These. Kulturell jedenfalls ist der westliche Lebensstil, den Höcke hier mit “Amerikanisierung” gleichsetzt, weltweit ein angestrebtes Modell, was die Sehnsucht der meisten Menschen und gerade der Jugend in sozialistischen Ländern nach westlicher Musik, Filmen, Kleidung, Frisuren und anderen Produkten der “US-Kultur” erklärt, insbesondere in der DDR, die stets neidvoll auf die BRD blickte. Die Ostdeutschen jedenfalls sahen in der SED-Diktatur ganz gewiss nicht die Verkörperung des „echten“ Deutschland – obwohl deren Tyrannei paradoxerweise tatsächlich vieles von dem fortsetzte, was im Westen durch die vor allem von den Amerikanern vermittelte Freiheit überwunden wurde.

Die Ostdeutschen als Ehrenretter der deutschen Freiheitsbewegung

Gerade die amerikanische Tradition, die von den unveräußerlichen Freiheiten des Individuums ausgeht (im Gegensatz zum bis heute fortwirkenden Duckmäuserei der Deutschen, die noch immer vielfach meinen, die Menschen seien für den Staat da und nicht umgekehrt), hat zu dem beispiellosen Freiheitsgewinn beigetragen, den zumindest die alte Bundesrepublik genießen durfte; eine Freiheit, die mit der deutschen Nationalgeschichte seit den Befreiungskriegen, den großen Einigungsbewegungen von Wartburg und Haibaches Schloss bis zur gescheiterten 1848er-Revolution weit mehr zu tun hatte als die sozialistische Diktatur. Stellvertretend für das ganze deutsche Volk errangen dann die Ostdeutschen 1989 erstmals in der deutschen Geschichte durch eine (friedliche) Revolution ihre Freiheit durch Sturz einer autoritären Ordnung, etwas, was dem Westen dank den Westalliierten erspart geblieben war. Damit hatten sich die Deutschen endlich auch gegenüber praktisch allen übrigen westlichen Völkern historisch emanzipiert, die fast alle ihre eigenen Revolutionen als sinn- und identitätsstiftende Wurzeln ihrer Freiheit hatten, während sie in Deutschland einst vor den Thronen stehenblieb, was eine beispiellose Obrigkeitshörigkeit zur Folge hatte.

Dass die nationale Einigung Deutschlands 1871 von oben erzwungen und nicht von unten erkämpft wurde, war bis zur Deutschen Einheit ein geschichtlicher Makel, den die “Ossis“ getilgt haben – und wenn, dann könnte man allenfalls dies als Argument für die These, dass die Ostdeutschen die authentischeren Deutschen seien, anführen. Denn dieser gemeinsame Erfolg von “Wir sind das Volk” hat im Osten bis heute zu einem größeren Verantwortungsbewusstsein und intensiverem nationalen Identätsgefühl geführt als im dekadenteren Westen, der alles nur als selbstverständlich hinzunehmen gelernt hat. Daher auch das feine Gespür der Ostdeutschen für autoritäre Fehlentwicklungen und kollektivistische Verführungen und für Propagandalügen – und auch die höhere Bereitschaft, das Eigene und die deutsche Identität zu verteidigen gegenüber Vielfaltsdoktrin und Massenmigration – während die Wessis mehrheitlich immer noch tatenlos hinnehmen, dass von skrupellosen und nur noch am Erhalt ihrer Privilegien interessierten Eliten Wohlstand, Freiheit und Heimat rückabgewickelt werden.

Kollektivistisches Menschenbild

Aber das alles meint Höcke ja offenbar nicht; er postuliert stattdessen, die Ostdeutschen hätten quasi unter ihrer äußeren Anpassung an die realsozialistische Lebenswirklichkeit ein romantisches Deutschtum verborgen, das sie nun wieder zum Erblühen bringen, währen der umgepolte und umerzogene Westen mit der eigentlichen deutschen Identität nichts mehr zu hätten. Paradoxerweise aber offenbart er selbst mit seinen teilweise hanebüchenen Äußerungen ein kollektivistisches Menschenbild und eine verstörend verzerrte Sicht auf die deutsche Geschichte. Was er mit seinem künstlich konstruierten Antagonismus zwischen pax americana und deutscher Identität ebenfalls verdrängt: Gerade seine „echten“ Ostdeutschen waren es, die millionenfach in den angeblich von den USA kolonisierten Westen flüchteten, wann immer sich dazu Gelegenheit bot … bis die sozialistische ostdeutsche Führung sich gezwungen sah, diesen Massenexodus dadurch zu beenden, dass sie das eigene Volk 1961 buchstäblich einmauerte, und auch danach versuchten zahllose Ostdeutsche noch, teils um den Preis ihres Lebens, der DDR zu entkommen, um sich den „unechten“ Deutschen im Westen anzuschließen.

Ebenfalls blendet er aus, dass so etwas wie eine “reindeutsche” Identität jenseits kultureller Hegemonie aus dem nahen oder fernen Ausland eine Schimäre ist. Seit dem späten 17. Jahrhundert war auch der deutsche – wieder europäische Adel insgesamt – ganz und gar französisch geprägt und ahmte die Sitten des französischen Hofes nach Kräften nach; in den Jahrhunderten zuvor war der italienische Einfluss in weiten Teilen Europas dominant gewesen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren es dann eben die USA, die den Ton angaben – wobei diese Einflussnahme nicht repressiv und doktrinär erfolgte, sondern schlicht durch kulturelle Mimikry, durch Übernahme der als attraktiv empfundenen jeweiligen Moden, Sprachen und Gebräuche. Die von Höcke implizierte monokulturelle Vergangenheit hat es nie gegeben – zumindest nicht in der Form, in der er sie sich zusammenphantasiert. Und selbst er ist ein freimütiges Opfer der kulturellen “Fremdbestimmung” – denn auch er dürfte ein amerikanisches Smartphone und sonstige amerikanische Technik nutzen, umso mehr, als Deutschland und Europa auf diesem Gebiet schon sein vielen Jahren nichts mehr zustande bringen.

Ahistorischer Unsinn

Und völlig zu Recht beruft Höcke sich auch auf die uramerikanische Errungenschaft der Redefreiheit, die in den USA sogar völlig grenzenlos ist und die ebenfalls von dort unter Zwang nach Deutschland exportiert wurde – wo sie heute wieder von Sozialisten und Kollektivisten bedroht ist. Im Gegensatz zum stagnierenden und durch seinen Selbsthass dem Untergang geweihten Europa, schaffen die USA es zudem immer wieder, sich zu erneuern, an der Spitze des Fortschritts zu stehen und sich dennoch treu zu bleiben. Ohne diese ständige technische und kulturelle Frischzellenzufuhr von jenseits des Atlantiks wäre Europa schon lange endgültig tot. Aus eigener Kraft kann vor allem Deutschland de facto gar nicht mehr existieren, auch wenn seine durch und durch unfähigen Politiker immer wieder davon faseln, es müsse „Weltmacht“ werden, obwohl es nicht einmal seine eigenen Grenzen schützen kann und seine Wirtschaft ohne Not selbst zerstört.

Was Höcke bei Köppel in den einschlägigen Passagen dieses Dialogs zusammenschwadroniert hat, ist – auch wenn es sich um eine extreme Zuspitzung gehandelt haben mag – ein gefährlicher ahistorischer Unsinn; entweder wollte er damit einem eigenen, dann allerdings wahrlich befremdlichen Weltbild einen Unterbau verleihen (der gleichwohl schon bei oberflächlicher Prüfung der Fakten zusammenbricht), oder, wahrscheinlicher, er wollte im Wahlkampf die ostdeutsche Seele streicheln und bestehende antiwestliche Ressentiments in der ostdeutschen AfD-Basis bedienen. Sich selbst – und der Anschlussfähigkeit der AfD an die mit ihr weiterhin fremdelnden bürgerlichen Kräfte – hat Höcke mit diesen reichlich verqueren Aussagen bei Köppel einen Bärendienst erwiesen. Dies vor allem dadurch, dass er seinen Gegnern, die dies nun natürlich genüsslich ausschlachten, unnötigerweise Munition geliefert hat. Er weiß, wie die Medien ticken. Und hätte wissen müssen, dass es zwei braucht, um einen Skandal zu provozieren: Einen, der einen Anlass sucht – und einen, der den Anlass liefert.