Diagnose: Medial tot

Wenn ein Medienschaffender heute in Suchmaschinen nicht mehr aufgefunden werden kann, ist sein Existenz ausgelöscht. Es ist mehr als ein Berufsverbot. Wird erst die Todesanzeige zum nächsten Lebenszeichen? Man muss heute gar keine Gesetze und Verordnungen mehr erlassen, um Fakten zu schaffen. In der digitalen Scheinwelt genügt es, Vorgänge nicht auszuführen oder eine Fehlfunktion zu vermelden. Eine konkrete Ursachenangabe ist überflüssig. Liefert eine Suchanfrage keine Treffer, kann es daran liegen, dass keine Ergebnisse gefunden oder diese „möglicherweise aufgrund von Bestimmungen des europäischen Datenschutzrechts entfernt“ wurden. Schutz und Sicherheit sollen die Löschung rechtfertigen. Man will ja nur unser Bestes!

Wer inzwischen nach aktuellen Aktivitäten der einschlägig bekannten Vortragenden und Publizisten bei Google sucht, erhält oftmals nur noch ein blaues Anglermännchen, ein Troll, der in einem Eisloch fischt (siehe Beitragsbild). Einige Wochen vorher konnte man durch Wiederholen der Anfrage dem System noch einen Treffer entlocken. Nun ist auch dies vorbei. Die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Auch die alternativen Medien bleiben still. Hat man sich damit schon abgefunden? Wer schweigt, hat schon verloren. Von den offiziell kulturschaffenden Staatsintellektuellen ist ohnehin kein Aufschrei zu erwarten. Diese freuen sich wahrscheinlich darüber, unliebsame Konkurrenz ausgeschaltet zu sehen, die ihre Auflagen in den letzten Jahren einschrumpfen ließ. Noch werden meist die Bücher der Verfemten bei den großen Handelsketten gelistet. Aber wie lange noch? Unser Essayband „Wer zweifelt, hat schon gewonnen“ verschwand nach der Veröffentlichung eines Interviews bei Youtube urplötzlich aus dem Sortiment der Großhändler Libri und Zeitfracht – und damit aus dem deutschen Buchhandel, der sich von diesen Grossisten abhängig gemacht hat. Nur die Händler, die selber bei Verlagen bestellen, wie Amazon oder der Kopp-Verlag, verkaufen weiter. Aber wer kann noch ein Buch bestellen, dass von Suchmaschinen nicht gelistet wird? Wer misstraut schon der Auskunft “Das Buch ist nicht verfügbar”?

Kulturelle Einpferchen

Bibliothekare drehen an der kulturellen Einpferchung kräftig mit: Staatliche und städtische Bibliotheken lassen sich inzwischen die Bucheinkäufe vorschreiben. Nicht mit ideologisch oder politisch erwünschten Erwartungshaltungen konforme Bestände werden seit Jahren weggeschlossen, vernichtet oder auf Flohmärkten verramscht. Universitätsbibliotheken beschaffen nur noch Bücher, die die gewünschten Narrative bestätigen. Der Kulturstaatsminister hat dem Leipziger Standort der Deutschen Nationalbibliothek den dringend erforderlichen Erweiterungsbau gestrichen, um die dortige Abgabepflicht eines Exemplars beenden zu können. Nur noch am Standort Frankfurt/Main wären dann alle erschienenen Bücher in Deutschland vorhanden. Die dortige Buchmesse, die gerade wieder ihre Pforten öffnet, ist inzwischen nur noch ein Biotop für Handverlesenes.

Dies betrifft nicht nur Leser, sondern alle Menschen, die für ihre Texte recherchieren und sich nicht auf die KI verlassen wollen, die schließlich darauf trainiert und programmiert ist, Narrative zu bestätigen und die Einzelheiten entsprechend zu framen. Bestenfalls durch hartnäckiges Nachfragen sind den KI-Clients Zugeständnisse abzuringen, die dann opportunistische Anbiederungen erkennen lassen. An die Wahrheit kommt man so nicht heran. So werden an allen Ecken und Enden unliebsame Gegennarrative eingeschränkt. Das Verbleibende wird uniformer und besser kontrollierbar. Gegenwelten haben keinen Platz mehr. Mehr zum Thema Moderne Bücherverbrennung findet sich auch in diesem Interview.

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Dr. med. habil. Gerd Reuther ist Arzt, Medizinaufklärer und Historiker. Seine Ehefrau Dr. phil. Renate Reuther ist Historikerin. Gemeinsam haben sie für Bücher zur Korrektur der gängigen Geschichte veröffentlicht.