Linke Tübinger Sprachwissenschaftlerinnen sind mit der nächsten relativierenden Schnapsidee um die Ecke gekommen, die katastrophalen Folgen der babylonischen Sprachverwirrung an den Schulen infolge der Massenmigration zu verschleiern. Der Vorstoß kam über “Dialekt und Du – das Webportal für sprachliche Vielfalt” der Universität Tübingen, das von der Eva-Mayr-Stihl-Stiftung gefördert wird und in die Dialektstrategie Baden-Württembergs eingebettet ist. Es liefert, so die Uni Tübingen stolz wie Bolle, „Materialien, Comics und Hörbeispiele“ für Baden-Württembergs Lehrkräfte, die „Dialekte und Herkunftssprachen gleichermaßen als Stärken“ darstellen sollen. Was so progressiv und pädagogisch ausgewogen anmutet, zeigt tatsächlich einmal mehr die ganze Heimatverachtung und bösartige Kulturzersetzungsneigung dieses Milieus: Dem Vorstoß nach sollen fortan allen Ernstes Schwäbisch und Türkisch unter dem Dach der „sprachlichen Vielfalt“ zusammengeführt werden. Ein deutscher, einheimischer Dialekt und eine Fremdsprache – hier treffender: die Sprache von kulturell Fremden – werden bewusst auf eine Stufe gestellt, und daraus soll tatsächlich auch noch eine „Frage der Demokratie“ gemacht werden. Dabei handelt es sich um die Verwischung grundlegender Unterschiede.

In der Praxis soll dies so weit gehen, dass Schulklassen in Rollenspielen selbst aushandeln, ob Türkisch oder Schwäbisch im Unterricht erlaubt sein soll. Die Projektleiterin Julia Braun erklärt offen, Sprachregeln seien keine Naturgesetze, sondern „verhandelbar“ – vermutlich so wie die täglichen Bedingungen des Zusammenlebens oder der „Dialog“ zwischen Vergewaltiger oder Messerangreifer und seinem Opfer? „Alle Stimmen“ müssten „gehört werden“ – auch die der Herkunftssprachen, so Braun. Irrtum: In Deutschland muss nur eine Sprache gehört werden, jedenfalls im öffentlichen Verkehr und erst recht im staatlichen Bildungsraum: Deutsch. Alles andere bedeutet, dass die gemeinsame Unterrichtssprache im Schulland zur Disposition gestellt wird.

Deutsche Mundart ist deutsche Sprache

Auch wenn es die subtil-woken Kulturmarxisten und Selbstabschaffungsfixierten nicht wahrhaben wollen: Schwäbisch im Unterricht zu pflegen (oder jede andere deutsche Mundart) ist kein Integrationsakt und auch kein Fremdsprachenunterricht! Es handelt sich um die Würdigung und Lebendighaltung eines historisch gewachsenen Dialekts des Deutschen, der regionale Identität und kulturelle Überlieferung bewahrt. Türkisch dagegen ist die Sprache der Türken: eine eigenständige Sprache mit eigener Grammatik, eigenem Wortschatz und eigener Schrifttradition, die in Deutschland nicht heimisch und in Europa fremd ist – daher auch Fremdsprache. Wer Schwäbisch spricht, bleibt im deutschen Sprachraum; wer Türkisch spricht, wechselt die Sprache. Diese Unterscheidung ist sprachwissenschaftlich selbstverständlich und weder diskriminierend noch undemokratisch. Dass man im Idiotistan BRD solche Banalitäten ernsthaft argumentativ begründen oder gar verteidigen muss, und das gegenüber akademischen und politischen „Eliten“, ist eine Zumutung.

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Dabei bräuchten gerade Kinder mit Migrationshintergrund Deutsch als verbindende Sprache, um für sich gleiche Bildungschancen zu erhalten. Zahllose Studien und die Praxis an vielen Schulen zeigen seit Jahren, dass mangelnde Deutschkenntnisse den Bildungserfolg und die Integration erschweren. Doch auch für Muttersprachler ist die Beherrschung des Deutschen, das durch Anglizismen, Arabismen und zunehmende Kreolisierung vor allem in großstädtischen Milieus bedroht ist, unabdingbar. Dialekte verstärken die Identifikation der Einheimischen mit ihrer Sprache; die Pflege von Mundarten ist daher sinnvoll und verdient Unterstützung. Ihre Vermischung mit integrationspolitischer Symbolik steht dagegen für das genaue Gegenteil. Hier abgedroschene Floskeln von der „Demokratisierung“ der Schulen in die Debatte zu werfen, führt vollends in die Irre. Demokratie bedeutet nicht, dass jede Klasse ihre Unterrichtssprache selbst festlegt. Sie bedeutet, dass alle Schüler dieselben Chancen in einer gemeinsamen Sprache haben. Begriffliche Dialektpflege und Mehrsprachigkeit sind zweierlei. Wer beides vermengt, schadet am Ende beiden.