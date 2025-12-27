Die 90-Prozent-Illusion: Wie politische Zielvorgaben Physik, Ökonomie und logische Vernunft verdrängen

Wenn politische Entscheidungsträger beginnen, physikalische Grenzen durch Prozentzahlen zu ersetzen, handelt es sich nicht um Pragmatismus, sondern um Realitätsverdrängung. Die jüngste Absenkung der europäischen Zielvorgabe von einem angeblich “einhundertprozentig nicht-fossilen Betrieb” des Verkehrs (das berüchtigte EU-Verbrennerverbot) auf nunmehr 90 Prozent stellt keinen Kurswechsel dar. Sie ist vielmehr ein implizites Eingeständnis des Scheiterns – und zugleich der Versuch, dieses Scheitern rhetorisch zu kaschieren. Ausgangspunkt aller Überlegungen ist eine Stromversorgung, die die Ziele nicht trägt. Jede seriöse Analyse muss beim Ist-Zustand beginnen, nicht bei politischen Zielbildern.

In Deutschland werden derzeit rund 465 Terrawattstunden (TWh) elektrische Energie pro Jahr tatsächlich verbraucht. Nach gängigen Berechnungen stammen davon etwa 52 Prozent aus inländischer, nicht-fossiler Erzeugung; gezählt werden dabei ausschließlich real im Inland genutzte Strommengen, nicht Exporte, nicht abgeregelte Überschüsse und nicht statistische Zertifikate. Bereits diese nüchterne Bilanz genügt, um Behauptungen eines nahezu vollständig nicht-fossilen Stromsystems als unrealistisch zu entlarven. Wer den bestehenden Strombedarf nicht einmal annähernd vollständig nicht-fossil decken kann, kann unmöglich zusätzliche Großverbraucher wie den Straßenverkehr in dieser Größenordnung „dekarbonisieren“.

Elektroautos bedeuten Zusatzlasten, kein Austausch!

Elektrofahrzeuge ersetzen keinen bestehenden Stromverbrauch, sondern sie erzeugen zusätzlichen. Diese einfache Tatsache wird in der politischen Argumentation systematisch verdrängt. Statt einer notwendigen Grenzbetrachtung wird mit Durchschnittswerten operiert. Jedes zusätzliche Elektrofahrzeug benötigt zusätzliche elektrische Energie. Diese Energie entsteht nicht automatisch aus Wind oder Sonne, da diese Erzeugungsformen weder bedarfsgerecht steuerbar sind noch über ungenutzte, jederzeit verfügbare Reservekapazitäten verfügen.

Der für neue Verbraucher relevante sogenannte Grenzstrom stammt in Deutschland aus steuerbaren Kraftwerken – faktisch aus Gaskraftwerken. Die Konsequenz ist eindeutig: Zusätzliche Elektrofahrzeuge werden real mit fossiler Energie betrieben, unabhängig davon, wie hoch der statistische Anteil erneuerbarer Energien im Gesamtsystem ausgewiesen wird.

Die verdrängte Physik: Wirkungsgrade und Verluste

Zwar weist der Elektromotor im Fahrzeug einen höheren Wirkungsgrad auf als der Verbrennungsmotor, doch diese Betrachtung greift zu kurz. Entscheidend ist nicht die Effizienz einzelner Komponenten, sondern die Effizienz des Gesamtsystems. Beim Elektroauto wird fossile Energie – sofern sie aus Grenzstrom stammt – zunächst im Kraftwerk verbrannt, in Strom umgewandelt, über das Netz transportiert, gegebenenfalls gespeichert, geladen und schließlich im Fahrzeug genutzt.

Selbst moderne Gaskraftwerke erreichen unter realen Betriebsbedingungen, einschließlich Teillast und Netzverlusten, Gesamtwirkungsgrade von nur etwa 40 Prozent. Ein erheblicher Teil der eingesetzten Primärenergie geht also verloren, bevor sich ein Fahrzeug bewegt. Der oft behauptete fundamentale Effizienzvorteil des Elektroautos reduziert sich unter dieser systemischen Betrachtung auf einen schmalen, instabilen Rest.

Kraftwerke, die es nicht gibt

Die vollständige Elektrifizierung des deutschen PKW-Bestands würde den Strombedarf nach gängigen Abschätzungen um etwa 115 TWh pro Jahr erhöhen – rund ein Viertel des heutigen Gesamtverbrauchs. Um diese Energiemenge zuverlässig bereitzustellen, wären zusätzlich zum Ersatz bestehender fossiler Kraftwerke mehrere Dutzend neue große Gaskraftwerke erforderlich (sofern es bei der Ablehnung der Kernenergie bleibt). Diese Kraftwerke existieren nicht. Sie müssten geplant, genehmigt, gebaut, finanziert und dauerhaft vorgehalten werden. Gleichzeitig wird politisch suggeriert, man könne den Verkehr elektrifizieren, ohne das Energiesystem grundlegend umzubauen. Das ist kein Ausdruck von Optimismus, sondern ein innerer Widerspruch.

Der Bau zusätzlicher Kraftwerke erfordert selbst enorme Mengen fossiler Primärenergie – für Stahl, Beton, Turbinen, Transporte und Bauprozesse. Der damit verbundene Energieeinsatz liegt in der Größenordnung mehrerer hundert TWh. Diese Energie wird vollständig fossil verbraucht, bevor das erste Elektrofahrzeug einen Kilometer zurücklegt. Hinzu kommen der massive Ausbau der Stromnetze, der Aufbau der Ladeinfrastruktur, zusätzliche Reservekapazitäten für Dunkelflauten und steigende Systemverluste. Diese Faktoren werden in der politischen Kommunikation weitgehend ausgeblendet.

Die CO2-Bilanz: Verlagerung statt Vermeidung

Bezieht man Grenzstrom, Kraftwerksbau, Batterieherstellung und Systemverluste in die Bilanz ein, verbleibt häufig noch ein rechnerischer CO2-Vorteil gegenüber dem Verbrennungsmotor. Dieser Vorteil ist jedoch deutlich geringer als politisch behauptet und verschwindet bei realistischen Annahmen rasch. Bereits moderate Abweichungen – etwa höherer Methanschlupf, Teillastbetrieb oder zusätzlicher Speicherbedarf – reichen aus, um den Vorteil vollständig aufzuheben. Von einem strukturell emissionsfreien Verkehr kann unter realen Bedingungen keine Rede sein.

Das Ergebnis ist eine volkswirtschaftliche Überforderung. Die vollständige Elektrifizierung des Pkw-Verkehrs erfordert Investitionen in der Größenordnung von mehreren hundert Milliarden Euro – allein für Fahrzeuge, Netze, Ladeinfrastruktur und Kraftwerkskapazitäten. Diese Belastung trifft auf einen Staat mit hoher Abgabenquote, steigenden Sozialausgaben und wachsender Verschuldung sowie auf Bürger, deren Kaufkraft durch Energiepreise und Inflation geschwächt wird. Die Kosten wirken dabei regressiv: Haushalte mit geringem Einkommen tragen sie über Preise und Steuern, profitieren aber am wenigsten. Gleichzeitig bindet die Transformation Kapital, das für produktivitätssteigernde Investitionen fehlt.

Politische Verantwortung und ignoriertes Fachwissen

Die Absenkung der Zielmarke von 100 Prozent auf 90 Prozent ist vor diesem Hintergrund kein Ausdruck von Einsicht, sondern von politischer Sturheit. Sie zeigt, dass es der politischen Führung weniger um Realisierbarkeit, Systemstabilität oder volkswirtschaftliche Vernunft geht als um die Aufrechterhaltung eines einmal gesetzten Narrativs. Warnungen von Ingenieuren, Energiewirtschaftlern und Ökonomen werden nicht widerlegt, sondern ignoriert. Kritik wird moralisiert, nicht sachlich beantwortet.

Die Fehlentwicklungen in Energie-, Verkehrs- und Migrationspolitik sind keine voneinander getrennten Phänomene. Sie entspringen einer gemeinsamen Quelle: einer politisch-administrativen Elite, die sich zunehmend von den realen Lebensverhältnissen der Bevölkerung entkoppelt hat. Diese Elite agiert in einer geschlossenen Denk- und Entscheidungswelt, in der Zielbilder wichtiger sind als Umsetzbarkeit und Folgenabschätzung. Fachliche Warnungen werden übergangen, Kurskorrekturen als Gesichtsverlust empfunden. Die Absenkung von 100 Prozent auf 90 Prozent steht exemplarisch für dieses Denken.

Ausfall der Medien als kritische Instanz

Besonders problematisch ist in diesem Zusammenhang das weitgehende Versagen großer Teile der Medienlandschaft. Vor allem die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, aber auch weite Teile der überregionalen Presse, leisten bei der kritischen Reflexion dieser Fragen einen auffallend schwachen Beitrag. Anstatt politische Zielsetzungen systemisch zu hinterfragen, werden sie häufig reproduziert, begleitet oder moralisch aufgeladen. Physikalische Grenzen, Systemkosten und fachliche Einwände bleiben Randthemen.

In der Wirkung fungieren insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien damit zunehmend als Verstärker politischer Narrative – nicht aus zwingender Absicht, sondern aufgrund struktureller Nähe und thematischer Selektion. Damit entfällt eine zentrale Voraussetzung demokratischer Kontrolle: informierte Öffentlichkeit durch kritische Aufklärung.

Prozentzahlen ersetzen keine Realität

Ob 100 Prozent oder 90 Prozent: Die Zahl ist letztlich belanglos. Entscheidend ist, dass beide Zielwerte die physikalische, energetische und volkswirtschaftliche Realität verfehlen. Solange zusätzliche, gesicherte, nicht-fossile Energie nicht real vorhanden ist, bleiben solche Vorgaben politische Fiktion.

Die eigentliche Gefahr liegt nicht in einzelnen Fehlentscheidungen, sondern in der Weigerung, aus ihnen zu lernen. Eine Politik, die Realität durch Rhetorik und Sturheit ersetzt und Kritik ignoriert, verliert nicht nur an Glaubwürdigkeit, sondern langfristig auch an Legitimität. Verantwortung beginnt dort, wo Zielbilder an der Wirklichkeit gemessen werden – und nicht umgekehrt.