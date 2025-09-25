Die Abgründe der Corona-Impfung

In letzter Zeit tut sich so einiges im Bereich Impfung. Die von den Regierungen vorangetriebene Impfagenda verliert immer mehr an Fahrt. Die Menschen haben aus dem Coronabetrug gelernt. Nachfolgend möchte ich Ihnen neue Erkenntnisse, Meinungen und Bewegungen zum Thema Impfung und Corona näherbringen. „Die Corona-Impfung hat Millionen Leben gerettet“, so das Narrativ vieler Politiker, unterstützt von ihren medialen, behördlichen und wissenschaftlichen Handlangern. Interessant ist, dass einige Verantwortliche des Coronabetrugs sich immer noch trauen, trotz erdrückender Gegenbeweise, dieses Ammenmärchen aufrechtzuerhalten. Ein großer Teil der Weltgeschichte besteht aus Märchen, die uns als Realität verkauft wurde und nach wie vor wird. Nicht nur die Kinder werden mit Märchen verzaubert, auch die Erwachsenen sind zunehmend Zielgruppe hanebüchener Narrative.

Eine neue, im Fachjournal “Research in Social and Administrative Pharmacy” veröffentlichte Studie zeigt, dass die Covid-19-Impfung eher das Gegenteil bewirkt hat. In vielen Regionen stiegen die Todeszahlen nach Einführung der Impfungen signifikant an. Das heißt, statt dem in diversen Impfkampagnen versprochenen Rückgang der Todeszahlen folgte nach der Impfung ein massiver Anstieg der gemeldeten Todesfälle. Regionen mit hoher Impfquote hatten eine hohe Übersterblichkeit zu verzeichnen und umgekehrt. Das „Coronajahr 2020” war in Deutschland ein moderates Sterbejahr; erst die Jahre danach hatten eine zunehmende Übersterblichkeit vorzuweisen. Das politische Märchen des großen Schutzeffekts der Impfung, stimuliert durch das Mantra von den „Millionen geretteten Leben“, war reine Propaganda mit dem Ziel der Rechtfertigung des erhöhten politischen Drucks und drastischer Maßnahmen wie Lockdowns – im Nachhinein Freiheitsberaubung – und der Nötigung zur Impfung.

„Intensive Untersuchung“ zu Todesfällen bei Kindern nach COVID-Impfung

In meinen Augen handelte es sich um fahrlässige Körperverletzung bis hin zur fahrlässigen Tötung, wie auch um gezielte Ausgrenzung, Diffamierung, Diskreditierung und Etikettierung Andersdenkender – ein klarer Verstoß gegen Artikel 1 Grundgesetz: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Denn die Impfung schützte weder vor erneuter Infektion, sie schützte ebenso wenig andere davor, vom Geimpften angesteckt zu werden, und auch der Schutz vor einem schweren Verlauf der Infektion war nicht gegeben. Junge, gesunde Menschen waren durch das Virus kaum gefährdet, jedoch umso mehr durch Impfnebenwirkungen wie Myokarditis (Herzmuskelentzündung) oder Perikarditis (Herzbeutelentzündung), die teilweise tödlich verliefen.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) führt eine intensive Untersuchung zu den Todesfällen junger, gesunder Kinder nach einer COVID-19-Impfung durch, bestätigte der Leiter der Behörde, Dr. Marty Makary, letzte Woche in einem CNN-Interview. „Wir werden in den nächsten Wochen einen Bericht veröffentlichen”, sagte er und kündigte an: „Wir sprechen mit den primären Quellen, den Familienmitgliedern, die ein Kind verloren haben … wir überprüfen die Autopsieberichte, wir lassen Ärzte die Untersuchung durchführen”. Die Untersuchung stützt sich auf Berichte des von der US-Regierung betriebenen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), des nationalen Impfnebenwirkungen-Berichtssystems. „Wir haben die VAERS-Datenbank durchsucht und Selbstmeldungen gefunden, dass Kinder an den Folgen der Covid-Impfung gestorben sind. Deshalb führen wir eine ordnungsgemäße Untersuchung durch“, so Dr. Makary.

Fragwürdige Datenbasis

Die VAERS-Daten zeigen bis zum 29. August dieses Jahres 202 Todesfälle von Kindern im Alter von 17 Jahren und jünger nach der Covid-19-Impfung: die tatsächlichen Zahlen dürften deutlich höher liegen, wie viele Experten und Mediziner vermuten. Denn VAERS ist ein „passives“ Berichtssystem, in dem nur erfasst wird, was auch aktiv gemeldet wurde, ohne selbst Daten zu sammeln Ein Harvard-Bericht aus dem Jahr 2011 stellte jedoch fest, dass weniger als 1 Prozent aller unerwünschten Ereignisse an VAERS gemeldet werden. Selbst wenn eine Verletzung oder ein Todesfall gemeldet wird, zeigten Untersuchungen, dass die Meldung im System möglicherweise nicht öffentlich sichtbar ist. Hinzu kommt, dass gemäß einer Überprüfung der Organisation „React19“ eine von drei Covid-19-Impfstoff-Nebenwirkungsmeldungen in VAERS nicht veröffentlicht oder gelöscht wurde. Diverse Fachleute und Berufene wie Mary Holland, CEO von Children’s Health Defense, der Kardiologe Dr. Peter McCullough sowie der Epidemiologe Nicolas Hulscher begrüßten daher die FDA-Untersuchung – auch wenn diese „sehr spät“ komme und „schon vor langer Zeit – im Jahr 2021” hätte eingeleitet werden hätte müssen“.

Dass die VAERS-Daten nur die Spitze des Eisbergs abbilden, glauben mindestens 56 Prozent der US-Bürger (ich selbstverständlich ebenfalls – und das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit). Der Großteil der US-Bevölkerung vermutet demnach also, wohl zu Recht, dass Nebenwirkungen der Covid-19-Spritzen wahrscheinlich eine erhebliche Zahl unerklärter Todesfälle verursacht haben, und fast ein Drittel – 32 Prozent – meint, dies sei „sehr wahrscheinlich“. Nur 35 Prozent lehnen diese Sichtweise ab. Ich will ja wirklich niemandem zu nahe treten, aber haben diese 35 Prozent Tomaten auf den Augen? Haben Sie immer noch nicht mitbekommen, dass Länder mit hohen Impfquoten eine hohe Übersterblichkeit aufweisen und umgekehrt? Ist ihnen nicht bewusst, dass erst mit Beginn der Impfung Ende 2020 / Anfang 2021 die Übersterblichkeit rasant anstieg? Wie dem auch sei: Wer mehrzu der entsprechenden Rasmussen-Umfrage wissen will, die dieses Meinungsbild erfasst hat, siehe hier.

“Experten” ohne jede Ahnung im US-Senat

Dr. Jake Scott, Infektionsspezialist an der Stanford University, wurde am 9. September 2025 in einer Senatsanhörung mit dem Titel „Wie die Korruption der Wissenschaft die öffentliche Wahrnehmung und Politik in Bezug auf Impfstoffe beeinflusst hat“ von Senator Ron Johnson regelrecht vorgeführt. Zuvor hatte Scott sich noch selbstbewusst mit Statements gebrüstet wie diesem: „Ich weiß eine ganze Menge über die mRNA-Impfstoffe!“. Es stellte sich jedoch heraus, dass er im Gegensatz zu Senator Ron Johnson nicht einmal über Grundkenntnisse über die Wirkungsweise von mRNA-Impfstoffen verfügte. So behauptete er, die chemisch modifizierte mRNA werde wie natürliche mRNA schnell abgebaut – was definitiv nicht stimmt, da sie erheblich länger im Körper verbleibt. Weiter meinte Scott, die Spritze „bleibt im Arm“. Japanische FOIA-Daten zeigen jedoch, dass Lipid-Nanopartikel ebenfalls in Eierstöcken, Nebennieren, Blut-Hirn-Schranke und Plazenta verbleiben und dort in Zellkompartimenten, die wie biologische Mini-Fabriken wirken, Spike-Proteine produzieren – die dann zum Beispiel das Herzgewebe angreifen und Entzündungen wie Myokarditis auslösen können. Ein überaus souveräner und exzellent vorbereiteter Ron Johnson verwies diesbezüglich auf die Studie von Kevin McKernan sowie auf die Laborarbeiten von David Speicher, die belegen, dass Pfizer-Fläschchen massiv mit DNA-Plasmiden verunreinigt waren – und zwar um das 36- bis 627-Fache des gesetzlichen Grenzwerts. Erlaubt sind 10 Nanogramm pro Dosis.

Dr. Jake Scott hatte offensichtlich kaum eine Ahnung von dem, was ihm Johnson über mRNA erzählte. Wenn man etwas nicht weiß, okay – dann weiß man es eben nicht. Wenn man jedoch vorgibt, etwas zu wissen, und nichts weiß – dann ist das fatal für darauf vertrauende Betroffene. Wären solche „Spezialisten“ durch ihre vermutlich gekaufte Meinung nicht in einem hohen Maße mitschuldig an dem Tod vieler Menschen, die solchen Marionetten mit Titel und Kittel vertraut haben, hätte man sich des Häufchen Elends, zu dem Scott während der Anhörung zusammenschrumpfte, erbarmen können. „Experten“ Scott untermauern Narrative, die nicht der Menschheit dienen, sondern dem genauen Gegenteil. Sie sind meines Erachtens – ebenso wie die narrativ-unterstützenden Medien – Teil des Bösen, ob wissentlich oder unwissentlich. Angetreten war Scott eigentlich, um die Behauptung des US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. zu widerlegen, wonach für keinen der von der US-Bundesregierung empfohlenen Kinderimpfstoffe mit Ausnahme der COVID-19-Spritze sogenannte inerte (wirkungsfreie) placebokontrollierte Studien durchgeführt worden seien. Zu diesem Zweck hatte Scott eine Datenbank mit 661 klinischen Studien erstellt, anhand derer er die Sicherheit von Kinderimpfstoffen belegen wollte.

Kriminelle Neugeborenenimpfungen ohne Wirksamkeit

Der ebenfalls in dieser Anhörung aussagende Anwalt Aaron Siri zerpflückte jedoch den Impfmittelbefürworter und Dampfplauderer Scott vollkommen und wies nach, dass in keiner dieser Studien ein echtes Placebo verwendet wurde, um einen Impfstoff nach dem vorgeschrieben Zeitplan und den Vorgaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zu testen. Nach langem Hin und Her und Wortgefechten mit dem nach Ausflüchten suchenden Scott kam Aaron Siri zu folgendem Schluss: „Das Ergebnis ist, dass es in dieser Liste von 661 Studien keine einzige Studie gibt, auf die man sich stützen konnte, um einen routinemäßig injizierten Impfstoff nach dem CDC-Schema zu genehmigen, der ein Placebo enthielt.“ Ordnungsgemäße Studien zur Sicherheit von Impfstoffen müssten eine wirksame Kontrollgruppe und eine ausreichende Zahl von Teilnehmern umfassen, um mögliche Verletzungen wirksam zu erkennen. Außerdem, so Siri, müssten die Teilnehmer ausreichend lange beobachtet werden, um gesundheitliche Probleme zu erkennen– was auch als anerkannter Prüfstandard gilt. Dies sei hier jedoch durchweg nicht erfüllt worden: “Es gibt keinen einzigen routinemäßig injizierten Kinderimpfstoff, der diese Kriterien erfüllt.“ Das bedeutet also: Kindern werden weiterhin Impfstoffe verabreicht, die den Sicherheitsstandards bei weitem nicht genügen. Schande über die Geschäftemacher in der Pharmaindustrie und alle, die diese monströsen Praktiken unterstützen! Mehr Infos dazu siehe hier.

Im Interview mit Tucker Carlson führte der impfkritische Mediziner Dr. Kirk Moore hierzu Erschreckendes aus. Carlson musste erst einmal schlucken, als Moore berichtete, dass in den USA Babys am ersten Tag ihres Lebens eine „unnütze Impfung“ gegen Hepatitis-B verabreicht bekommen, und anschließend nur für eine Zeitspanne von vier bis fünf Tagen Nachsorgeuntersuchungen und -beobachtungen wegen möglicher Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten erhalten. „Wie kann so etwas sein?“, fragte Tucker kopfschüttelnd. „Das ist eben die Impfstoffindustrie,“ antwortete Moore und führte weiter aus, dass derartige Hepatitis B-Impfungen im Säuglingsalter in 46 US-Bundesstaaten für die Aufnahme an öffentliche Schulen verpflichtend vorgeschrieben seien. Hepatitis B wird jedoch nur durch Nadeln oder sexuellen Kontakt übertragen; warum also werden Neugeborene am ersten Tag gespritzt? Mütter werden während der Schwangerschaft ohnehin verpflichtend auf Hepatitis B getestet – insofern besteht kein Risiko für das Kind. Trotzdem wird Neugeborenen der Impfstoff verpasst.

Der gesundheitliche Zustand von geimpften und ungeimpften Kindern

Was Ärzte zudem leider nicht erwähnen: Der Schutz lässt bis zum Teenageralter nach; es macht also absolut keinen Sinn, einem Neugeborenen die Hepatitis-B-Impfung zu geben. Tucker fragte geschockt, warum es dann getan wird – und Moore antwortete lakonisch-trocken: Wegen des Geldes! Es ist das Resultat einer erfolgreichen Lobbyarbeit von Big Pharma, die die Gesundheitspolitik dominiert. Angesichts dieser schädlichen Einflussnahme ist es kein Wunder, dass für die sich zunehmend verschlechternden Zustände in der Welt hauptsächlich jene Macht- und Besitzeliten verantwortlich sind, die durch ihre finanzielle Macht auch das politische Zepter fest in der Hand halten. Sollte man diesen Parasiten nicht langsam ihre Grundlage – Macht und Geld – entziehen?

Im Jahr 2020 gab Dr. Marcus Zervos, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am Henry Ford Health in Detroit und überzeugter Impfbefürworter, seine Zustimmung für eine Vergleichsstudie zu gesundheitlichen Unterschieden zwischen geimpften und ungeimpften Kindern. Davon überzeugt, die Impfstoffe würden sich als sicher erweisen, versprach Zervos, die Ergebnisse zu veröffentlichen. Die Ergebnisse wurden jedoch unterdrückt. Warum, können Sie sich wahrscheinlich denken: Die Impfindustrie hätte herbe Verluste eingefahren, und die Karriere von Zervos wäre am Ende gewesen. Jetzt aber, im September 2025, wurden die Resultate dieser retrospektiven Vergleichsstudie unter Titel: „Auswirkungen der Impfung in der Kindheit auf kurz- und langfristige chronische Gesundheitsergebnisse bei Kindern: Eine Geburtskohortenstudie“, doch noch veröffentlicht. Nachfolgend die verheerenden Ergebnisse dieser Studie, in der die langfristigen gesundheitlichen Folgen bei 18.468 Personen untersucht wurden:

Geimpfte Kinder hatten mehr als viermal so häufig eine Asthmadiagnose wie Ungeimpfte;

Akute und chronische Ohrinfektionen waren bei Geimpften sechsmal häufiger;

In der geimpften Gruppe traten Sprachstörungen 4,47 Mal häufiger auf;

nur bei den ungeimpften Kindern gab es keine Fälle von Hirnfunktionsstörungen, Diabetes, Lernschwierigkeiten, geistigen Behinderungen, Tics oder anderen psychischen Störungen;

nach zehn Jahren hatten 17 Prozent der ungeimpften Kinder ein chronisches Gesundheitsproblem, in der geimpften Gruppe waren es 57 Prozent.

Fazit: Die geimpften Kinder hatten ein mehr als dreifach erhöhtes Risiko für chronische Krankheiten. Mehr dazu siehe hier.

Ursula von der Leyen zur Impfung

Die globale Impfagenda fällt gerade in sich zusammen, doch trotzdem kommt Ursula von der Leyen – die auch freundschaftliche Beziehungen zu Albert Bourla, dem CEO des Impfmittelherstellers Pfizer pflegt, mit dem sie den nicht öffentlich gemachten Impfdeal mit horrenden, steuerfinanzierten Preisen einfädelte – kommt nun mit Masern und Polio um die Ecke. Im Europa-Parlament sagte sie dazu kürzlich: „Wir stehen am Rande, wenn nicht sogar am Anfang einer weiteren globalen Gesundheitskrise. Als ausgebildete Ärztin bin ich entsetzt über die Desinformation, die den weltweiten Fortschritt in allen Bereichen, von Masern bis Polio, bedroht. Und deshalb kann ich heute ankündigen, dass die Europäische Union den Vorsitz einer neuen globalen Initiative zur Stärkung der Gesundheitsresilienz übernehmen wird.“ Was das bedeutet, muss man nicht erahnen, sondern es liegt meines Erachtens klar auf der Hand: Noch mehr Regelungen zu “unserem Schutz”, noch mehr Bürokratie, noch mehr Kontrolle über die Bürger – und eine Stärkung der zurecht in Verruf geratenen Pharmaindustrie. Na dann: Prost, Mahlzeit!

Und was meint die meines Erachtens nicht integre EU-Kommissionschefin mit einer “weiteren globalen Gesundheitskrise“? Spielt Sie auf die Corona-“Pandemie” an, die sich mittlerweile als Corona-Großbetrug herausgestellt hat und als eines der größten Menschheitsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg anzusehen ist? Ich hoffe, die Bürger haben aus dieser letzten „Gesundheitskrise“ gelernt und lassen sich in dieser Hinsicht – man verzeihe den Kraftausdruck nicht erneut verarschen.

