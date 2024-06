Die Abschiebelüge und andere leere Versprechen

Die letzten Tage vor der Europawahl boten große Momente für unsere Politiker: Hochwasserfluten und der Polizistenmord in Mannheim. Da sprühte es nur so von Betroffenheitsfloskeln aus der Abteilung “Unsere Gedanken sind bei…”. Immer dieselben Phrasen: “Der Staat muss mit aller Härte durchgreifen.” Und: “Den Flutopfern wird schnell geholfen.” Lustig! Das hat ja auch im Ahrtal schon hervorragend geklappt…

Wenn man so die politische Lage in Deutschland betrachtet, könnte man meinen, wir seien eines der härtesten Abschiebeländer der Welt. Alles nur Schwachsinn. Politiker haben den Trend gerochen, dass der Bevölkerung in Bezug auf Migrantengewalt gegen Deutsche der Kragen platzt. Also lügt man lustig weiter: Schaut her, wir schieben im Minutentakt nach Afghanistan ab – sogar im Winter! Wir greifen endlich durch! Ich wette, nichts wieder wird passieren. In zwei Wochen redet kein Mensch mehr davon. Und die einzige “Härte”, die es geben wird, ist die Erektion von Politkern nach der nächsten Diätenerhöhung. Einen Scheiß werden sie tun. Es werden weiter Afghanen eingeflogen, monatlich dank Baerbock alleine 4.000 außer der Reihe.

Immer wieder Messer

Und es werden noch mehr Polizisten sterben. Diesen Dreck kriegen wir nicht mehr los. Der tägliche Messerbericht wird zum Standard. Nicht vergessen, dass es Merkels Groko aus CDU und der verdammten SPD war, die 2015 diese Asylantenflut nicht nur nicht verhindert, sondern sehenden Auges losgetreten haben. Derweil geht die Gewalt munter weiter und die Fälle häufen sich so schnell, dass man nicht mehr nachkommt.

Nur wenige Tage nach dem Messerattentat, kurz nach der Trauerfeier mit Ditib-Imam und muslimischen Gebetsgesängen für einen von einem Islamisten ermordeten Polizisten, gab’s schon wieder Messer, schon wieder in Mannheim. Das Ziel: Diesmal ein AfD-Politiker, deshalb blieb die öffentliche Empörung aus. Schon wieder ein Messeropfer im Krankenhaus. Und schon wieder der Täter psychisch gestört. Merke: Die wahre Bedrohung der Demokratie kommt immer von rechts. Grübel, grübel… Mannheim war immer schon grenzwertig, aber anscheinend ist der Multikulti-Toleranzbereich inzwischen irgendwie völlig aus dem Ruder gelaufen.