Die Ästhetik des erlaubten Widerstands

Es gibt eine eigentümliche Neigung der Nachgeborenen, die Widerständigen der Geschichte für moralisch vollkommener zu halten, als Menschen es unter den Bedingungen wirklicher Gefahr jemals sein können. Wer im Rückblick gegen das Böse gekämpft hat, soll möglichst auch in allem anderen recht behalten haben, frei von Zweifeln und Schwächen. Die Geschichte wird dadurch übersichtlicher – um den Preis, dass die Menschen aus ihr verschwinden. Libertas Schulze-Boysen entzieht sich solcher Vereinfachung. Jung, gebildet, widersprüchlich, zunächst der nationalsozialistischen Bewegung zugeneigt, später Teil der von der Gestapo als „Rote Kapelle“ verfolgten Gruppe, wurde sie im Dezember 1942 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Unter den Bedingungen der Haft hatte sie Namen preisgegeben. Wer aus sicherer Entfernung urteilt, mag darin unverzeihliches Versagen sehen. Wer sich vorzustellen versucht, was Angst, Isolation und die Erwartung des eigenen Todes mit einem Menschen anrichten, wird vorsichtiger. Peter Weiss gehörte zu den Vorsichtigen. In Die Ästhetik des Widerstands beschäftigte er sich mit Libertas und ihrem Schicksal, ohne aus ihr eine makellose Heldin zu machen. Er versuchte zu verstehen, statt nachträglich zu richten. Das ist keine Entschuldigung. Es bedeutet, dass die moralische Wahrheit einer Biographie nicht in der Addition richtiger und falscher Entscheidungen aufgeht. Widerstand ist keine Charakterprüfung, die nur besteht, wer unter allen Umständen unfehlbar bleibt. Er ist eine menschliche Handlung unter unmenschlichen Bedingungen.

An dieser Stelle beginnt das Problem der Vereinnahmung: Widerstand ist seinem Wesen nach keine politische Überzeugung, die sich ein für alle Mal in einem bestimmten Lager niederlässt. Er bezeichnet ein Verhältnis zur Macht. Wer Widerstand leistet, widersetzt sich einer Ordnung, die er aus Gründen des Gewissens, der Freiheit oder der Gerechtigkeit nicht länger hinnehmen will. Ob dieser Widerspruch berechtigt ist, muss sich an seinen Gründen und Mitteln erweisen, nicht an der politischen Herkunft des Widersprechenden. Der Begriff allein verleiht noch keine moralische Würde. Gerade deshalb ist seine politische Vereinnahmung so verführerisch. Wer den Widerstand als eigene Tradition beansprucht, eignet sich einen Teil seiner historischen Autorität an. Der gegenwärtige Gegner erscheint dann nicht mehr als politischer Kontrahent, dessen Argumente zu widerlegen wären, sondern als Wiederkehr eines bereits historisch verurteilten Übels. Aus dem Streit über die Gegenwart wird die Fortsetzung eines moralisch entschiedenen Kampfes. Werner Bloch hat diese Geschichte jetzt in der “Welt” zum Ausgangspunkt einer bemerkenswerten Wiederentdeckung von Peter Weiss gemacht. Blochs Würdigung ist kenntnisreich und von einer Sympathie getragen, die einem Autor gilt, dessen sozialistische Überzeugungen man keineswegs teilen muss, um seine literarische Größe anzuerkennen. Doch gerade dort, wo die historische Betrachtung in eine politische Aktualisierung übergeht, wird die Sache heikel. Könnte eine neue Ästhetik des Widerstands, fragt Bloch, ein “Bollwerk gegen den aufblühenden Faschismus und die von allen Seiten anbrandenden Autoritarismen” bilden?

Der Antifaschismus als Staatsbesitz

Dagegen ist einzuwenden, dass Geschichte sich nicht wiederholt, indem man ihre Begriffe wiederholt. Zwischen dem Nationalsozialismus und den politischen Konflikten einer freiheitlichen Demokratie bestehen Unterschiede, deren Missachtung dem historischen Verständnis des Nationalsozialismus schadet. Wer die Vergangenheit als moralische Schablone über die Gegenwart legt, braucht die Gegenwart nicht mehr wirklich zu verstehen. Dass diese Entwicklung keineswegs nur eine theoretische Möglichkeit ist, gehört zu den bittersten Erfahrungen der deutschen Geschichte. Der 9. November erinnert nicht allein an die Öffnung der Berliner Mauer, sondern an den Zusammenbruch einer politischen Ordnung, die sich selbst über Jahrzehnte als Vollendung des antifaschistischen Widerstands verstanden hatte. Die DDR war in ihrem eigenen Geschichtsbild aus dem Kampf gegen den Nationalsozialismus hervorgegangen. Der Antifaschismus war nicht bloß historische Erinnerung, sondern Bestandteil ihrer staatlichen Legitimation, eine moralische Gründungsurkunde, die den Herrschaftsanspruch absichern sollte.

Dieser Anspruch war nicht einfach erfunden. Unter den Gründungsfiguren der DDR befanden sich Menschen, die tatsächlich verfolgt worden waren. Gerade deshalb ist die Geschichte aufschlussreich: Aus dem wirklichen Widerstand gegen eine Diktatur konnte eine politische Ordnung hervorgehen, die ihren Bürgern wiederum das Recht auf wirksamen Widerstand verweigerte. Die moralische Herkunft der Herrschaft sollte deren gegenwärtige Legitimität verbürgen. Wer gegen die SED protestierte, konnte deshalb nicht ohne Weiteres als Verteidiger der Freiheit erscheinen. Im offiziellen Selbstverständnis stellte er sich gegen einen Staat, der den Antifaschismus verkörperte. Die Möglichkeit, dass die Bürger selbst besser wussten, was ihren Interessen entsprach, war nicht vorgesehen. Wer widersprach, musste sich nicht nur gegen die Macht behaupten, sondern gegen deren moralische Selbstdarstellung. Es ist eine der großen Leistungen des Herbstes 1989, dass die Bürger diese Anmaßung praktisch widerlegten. Sie ließen sich nicht länger vorschreiben, was Freiheit zu bedeuten habe, und nahmen ein Recht in Anspruch, das die Staatsmacht ihnen verweigerte: das Recht, die politische Ordnung selbst infrage zu stellen. Der Ruf „Wir sind das Volk“ bestritt den Anspruch einer Partei, das Volk vollständig zu repräsentieren und seinen Willen besser zu kennen als die Menschen selbst. Der 9. November 1989 war der sichtbare Höhepunkt dieses Vorgangs. Die Mauer fiel, weil zuvor die Autorität jener Begriffe zerbrochen war, mit denen die SED ihre Herrschaft gerechtfertigt hatte. Frieden, Demokratie, Sozialismus, Antifaschismus – alle diese Worte hatten im offiziellen Sprachgebrauch eine Bedeutung angenommen, die sich von den Erfahrungen der Bürger immer weiter entfernte. Der Herbst 1989 war auch eine Revolte gegen die Enteignung der Sprache.

Peter Weiss und die Freiheit der Andersdenkenden

Peter Weiss starb 1982, sieben Jahre vor dem Ende der DDR. Dennoch gehört er in diese Geschichte. Sein Verhältnis zum Sozialismus war von einer Spannung geprägt, die dessen dogmatische Verwalter nicht auflösen konnten. Er dachte in den Kategorien gesellschaftlicher Emanzipation und verstand sich als Sozialist. Gerade deshalb nahm er die Widersprüche seiner politischen Tradition ernst. Sein Werk widersetzte sich der Vorstellung, Geschichte lasse sich in eine einfache Erzählung vom notwendigen Sieg des Richtigen verwandeln. Dass Weiss mit der DDR in Konflikt geriet, war keine bloße persönliche Unverträglichkeit. Die Verteidigung von Rosa Luxemburgs berühmtem Freiheitsverständnis trug ihm ein Einreiseverbot ein. Die Freiheit der Andersdenkenden war für die dogmatischen Hüter des Sozialismus eine Zumutung, weil sie den entscheidenden Vorbehalt gegen jede ideologische Gewissheit enthielt: dass auch derjenige recht haben könnte, dessen Überzeugung dem eigenen Weltbild widerspricht.

Hier liegt eine Verbindung zwischen Weiss und dem 9. November, die ohne politische Vereinnahmung auskommt. Die Demonstranten von 1989 mussten keine Sozialisten sein, um ein Freiheitsrecht einzufordern, das auch ein Sozialist wie Weiss gegen seine eigenen Gesinnungsgenossen verteidigt hatte. Und Weiss musste seine Überzeugung nicht aufgeben, um zu erkennen, dass eine Bewegung ihre moralische Legitimität verliert, wenn sie das Recht auf Widerspruch nur denjenigen zugesteht, die ihre Ziele teilen. Diese Einsicht ist weder links noch rechts. Sie gehört zum geistigen Fundament jeder freiheitlichen Ordnung. Denn eine Freiheit, die nur den Gleichgesinnten zusteht, ist keine Freiheit, sondern eine widerrufliche Erlaubnis.

Die Versuchung der moralischen Gewissheit

Es wäre falsch, aus dieser historischen Erfahrung eine Gleichsetzung der DDR mit der heutigen Bundesrepublik abzuleiten. Die Unterschiede sind fundamental: freie Wahlen, unabhängige Gerichte, konkurrierende Medien, verfassungsrechtlich geschützte Opposition. Doch die Ablehnung einer Gleichsetzung verbietet keine Untersuchung von Denkweisen. Eine Versuchung besteht darin, den eigenen Standpunkt nicht mehr als begründungsbedürftige politische Überzeugung zu behandeln, sondern als unmittelbaren Ausdruck des moralisch Gebotenen. Wer sich auf der richtigen Seite der Geschichte weiß, kann versucht sein, abweichende Positionen nicht nach ihren Argumenten zu beurteilen, sondern nach ihrer vermeintlichen Nähe zum historisch Überwundenen. Und hier stellt sich dann die Frage nach dem erlaubten Widerstand. Eine demokratische Gesellschaft darf und muss sich gegen Bestrebungen schützen, die ihre freiheitlichen Grundlagen beseitigen wollen. Doch zwischen der Verteidigung der demokratischen Ordnung und der politischen Immunisierung ihrer jeweiligen Repräsentanten liegt ein entscheidender Unterschied.

Nicht jede Kritik an Institutionen ist ein Angriff auf die Demokratie, nicht jede Opposition gegen Regierungspolitik Ausdruck autoritärer Gesinnung. Die Freiheit der Andersdenkenden bewährt sich nicht im Umgang mit jenen, deren Gedanken man ohnehin für vernünftig hält. Sie bewährt sich an den Zumutungen des Dissenses. Gerade die Erinnerung an den historischen Widerstand sollte diese Unterscheidung schärfen. Wer sich auf Menschen beruft, die unter Lebensgefahr gegen eine Diktatur kämpften, sollte vorsichtig damit sein, den Begriff des Widerstands als Auszeichnung für die eigene politische Haltung zu verwenden. Ihre Größe bestand nicht darin, dass sie über die richtigen Begriffe verfügten oder sich auf die Anerkennung ihrer Umgebung verlassen konnten. Sie bestand darin, dass sie handelten, obwohl die herrschende Ordnung ihnen jede Legitimität absprach.

Wem gehört der Widerstand?

Der 9. November gibt keine fertige Antwort. Aber er erinnert an einen Vorgang, der jede fertige Antwort verdächtig macht. Die SED hatte den Antifaschismus für sich beansprucht, die Geschichte auf ihrer Seite gewusst und den gesellschaftlichen Fortschritt zur Grundlage ihrer Herrschaft erklärt. Gescheitert ist sie an Bürgern, die sich nicht länger von ihr sagen lassen wollten, was sie denken, sagen und politisch verlangen durften. Die entscheidende Leistung dieser Menschen bestand darin, sich die Freiheit des eigenen Urteils zurückzuholen. Daraus folgt nicht, dass jeder heutige Widerspruch recht hat, schon gar nicht, dass jede Opposition gegen demokratische Institutionen dem Mut der Bürgerrechtler von 1989 gleichkäme. Wohl aber folgt daraus, dass keine politische Richtung, keine kulturelle Institution und keine moralische Autorität den Widerstand als ihr ausschließliches Eigentum beanspruchen kann. Über die Berechtigung eines Widerspruchs entscheiden seine Gründe, nicht das Einverständnis jener, gegen die er sich richtet.

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Die Geschichte des Widerstands ist deshalb immer auch eine Geschichte der Unverfügbarkeit. Seine Würde beginnt dort, wo Menschen sich weigern, das eigene Gewissen einer Instanz zu überlassen, die ihre Zustimmung verlangt. Man kann diesen Mut würdigen, seine Zeugnisse sammeln und seine Opfer betrauern. Was man nicht kann, ohne seinen Sinn zu beschädigen, ist ihn endgültig zu verwalten. Denn eine Ästhetik des Widerstands, die nur noch den erlaubten Widerstand kennt, wäre am Ende keine Ästhetik des Widerstands mehr. Sie wäre die Ästhetik der Erlaubnis.