Die AfD und ihre angeblichen Pläne eines „Systemwechsels“: Verdrängte Dialektik

Die neueste wissenschaftliche Publikation “Projekt Systemwechsel” zur „Destabilisierung von Institutionen durch die AfD“ wirkt auf den ersten Blick wie eine nüchterne Analyse, in Wahrheit aber ist sie ein programmatisches Werk zur Verteidigung einer bestimmten Ordnung. Dreizehn Autoren unter der Herausgeberschaft des sattsam bekannten Soziologen Wilhelm Heitmeyer und des Staatsrechtlers Günter Frankenberg sammelten in einem Workshop Ende 2024 entstandene Fallstudien, die den Verdacht bestätigen sollen: Die AfD arbeite mit einer bewussten Strategie, die Institutionen von innen auszuhöhlen, die Legitimität staatlicher Organe zu zerstören und damit einen „Systemwechsel“ vorzubereiten. Schon die gewählte Begrifflichkeit verrät, dass es nicht um reine Beschreibung geht. „Delegitimierung“, „Destabilisierung“, „autoritäre Versuchung“ – diese Terminologie ist nicht analytisch-neutral, sondern strotzt von Kampfbegriffen im Dienst einer Abgrenzung. Und gerade hier öffnet sich ein historisches Fenster: Denn dieselben Mechanismen, die heute als gefährliche Strategie der Rechten markiert werden, galten einst als progressiver Triumph der Linken. Man muss nur an den berühmten „Marsch durch die Institutionen“ der 68er denken, um die Ironie der Geschichte zu erkennen.

Die Revolte von 1968 hatte sich rasch vom Mythos der Barrikaden verabschiedet; die Studentenbewegung erkannte, dass die unmittelbare Revolution gegen den westdeutschen Staat chancenlos war. Also entwarf Rudi Dutschke die alternative Strategie: den von Helmut Schelsky akademisierten „langen Marsch durch die Institutionen“. Die Idee war, die kulturellen, juristischen und politischen Organe des Landes von innen her umzubauen. Universitäten sollten zu Orten der permanenten Kritik werden, Medien sollten statt konservativer Selbstbestätigung eine kritische Öffentlichkeit erzeugen, Gerichte und Behörden sollten „demokratisiert“ werden. Diese Strategie war erfolgreich: Innerhalb weniger Jahrzehnte fanden sich ehemalige Aktivisten als Professoren, Intendanten, Richter, Minister oder Chefredakteure wieder. Der deutsche Kulturbetrieb wurde von der moralischen Sprache der 68er durchdrungen, die Hochschulen schufen Gender-Lehrstühle, die Geschichtspolitik formte eine neue Erinnerungskultur, und in den Parteien wurden die Leitlinien des Staates neu justiert. Was damals als subversiv galt, ist heute Normalität – so sehr, dass es kaum mehr als politisch, sondern als selbstverständlich gilt.

Vorwürfe gegen die AfD als Spiegelbild

„Projekt Systemwechsel“ zeigt, wie sich die Geschichte in reziproker Gestalt wiederholt: Die Autoren zeichnen ein Szenario, in dem die AfD Polizei, Justiz, Bildungssystem und öffentlich-rechtliche Medien unterwandere. Tobias Singelnstein etwa spricht von der Polizei als „umkämpfter Organisation“, die durch AfD-affine Beamte und politische Rückendeckung kippen könnte. Wolfgang Kühnel beschreibt Schulen, in denen Lehrer eingeschüchtert würden. Joachim Wagner sammelt Fälle von Juristen mit rechter Gesinnung und warnt vor den Folgen für den Rechtsstaat. Alles zusammen ergibt hier ein Schreckensbild: Sollte die AfD je Regierungsverantwortung übernehmen, würde sie die Institutionen im eigenen Sinn umbauen – so wie es Donald Trump in den USA versucht habe „Gute Laune macht die Lektüre nicht“, so Peter Laudenbach in der “Süddeutschen Zeitung”. Dass die Autoren damit unbewusst genau die Strategie der 68er spiegeln, also von ihrem eigenen damaligen Lager auf die heutige Opposition schließen, bleibt unreflektiert. Der Grund liegt auf der Hand: Der „Marsch durch die Institutionen“ war links-emanzipatorisch, der angebliche „Marsch der Rechten” gilt als Bedrohung. Die Linke verstand es, ihre Ziele als moralischen Fortschritt zu verkleiden; der Umbau der Institutionen erschien nicht als Destabilisierung, sondern als Demokratisierung. Dass dabei zugleich tradierte Normalitätsstandards verschoben wurden, erkannte man – wenn überhaupt – nur als „kulturelle Modernisierung“.

Im Zentrum dieser Lesart steht Wilhelm Heitmeyer. Seit den 1980er Jahren ist er der Großtheoretiker des „autoritären Syndroms“ und der „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“. Was auf den ersten Blick wie nüchterne Soziologie wirkt, ist in Wahrheit ein normatives Raster: Mit diesen Begriffen wurde eine ganze Gesellschaftspolitik gerechtfertigt. Minderheitenpolitik, “Diversity”-Programme, staatlich geförderte Antidiskriminierungsprojekte – all dies findet seine ideologische Legitimation im Heitmeyer-Kanon. Die Rede von „Menschenfeindlichkeit“ ist dabei nicht analytisch, sondern moralisch: Sie stellt Abweichungen von der hegemonialen Minderheitenpolitik als pathologisch dar. Wer etwa die Migrationspolitik kritisiert, gilt nicht als Bürger mit einer anderen Auffassung, sondern als Träger eines „autoritären Syndroms“. Die Wissenschaft liefert so keine offenen Kategorien, sondern Stigmata. Mit ihnen kann jede Opposition in den Bannkreis des Verdachts gezogen werden.

Die Dialektik der Institutionen

Damit sind wir beim Kern angelangt: Institutionen sind nie neutral, sondern Ergebnis historischer Kämpfe. Der linke „Marsch durch die Institutionen“ hat das Gesicht der Bundesrepublik seit 1968 entscheidend geprägt: Schulen, Universitäten, Medien und Theater sind längst Träger einer spezifisch linksprogressiven Hegemonie. Wenn nun rechte Akteure versuchen, diese Dominanz auch nur zu kritisieren oder aufzubrechen, wird dies als „Delegitimierung“, als Umsturzversuch gebrandmarkt. Doch ist es nicht ebenso eine Form der Destabilisierung, wenn Institutionen einseitig politisiert werden? Ist es nicht auch eine Form der Delegitimierung, wenn konservative Stimmen aus Universitäten oder Kulturhäusern systematisch verdrängt werden? Heitmeyer und seine Mitautoren beschreiben ein Spiegelbild, ohne es zu erkennen: Jede Hegemonie erzeugt Gegenhegemonie. Was heute als Bedrohung erscheint, ist in Wahrheit die Rückkehr desselben Mechanismus, der einst schon die 68er stark gemacht hat.

Bemerkenswert ist der starke Zukunftsfokus der Warnungen: Noch sind die empirischen Fälle von rechten Richtern, Polizisten oder Lehrern überschaubar. Doch die Autoren entwerfen eine apokalyptische Vision: Sollte die AfD erst einmal ein Innenministerium oder eine Kultusverwaltung übernehmen, würden die Institutionen kippen. Dieses „Was wäre, wenn“ erfüllt eine politischen Funktion: Es rechtfertigt die Brandmauer, die Totalexklusion, die präventive Delegitimierung. Der Feind wird nicht nur an dem gemessen, was er tut, sondern an dem, was er im schlimmsten Fall tun könnte. Das Bedrohungsszenario ersetzt die empirische Betrachtung. Es ist die große politische Fiktion, mit der die herrschende Ordnung sich selbst stabilisiert. Heitmeyer, auf den diese Sichtweise zurückgeht, ist in diesem Sinne weniger Wissenschaftler als Wächter. Seine Konzepte sind zu Schlüsselbegriffen einer Selbstimmunisierung geworden. Mit ihnen wird die Debatte nicht geöffnet, sondern geschlossen. Was abweicht, gilt nicht als legitime Stimme im Pluralismus, sondern als Gefahr für Demokratie und Menschenwürde. „Autoritärer Nationalradikalismus“ etwa ist ein Label, das nicht mehr zwischen empirischer Beobachtung und politischer Kampfansage unterscheidet.

Der verdrängte Systemwechsel

Gerade hierin zeigt sich die Verkehrung: Die 68er wollten mit ihrem Marsch den Staat öffnen, durchlässig machen, pluralisieren. Doch ihre Erben nutzen dieselben Mechanismen, um das Feld zu verengen. Wissenschaft wird nicht zur Analyse, sondern zur Zensur. Begriffe wie „Autoritarismus“ oder „Menschenfeindlichkeit“ dienen nicht mehr dem Verstehen, sondern der moralischen Disziplinierung. Wer heute über einen drohenden „Systemwechsel“ von rechts spricht, verschweigt den längst vollzogenen Systemwechsel von links. Der Staat ist nicht mehr der neutrale Schiedsrichter, sondern selbst zum Träger einer politischen Mission geworden. Ob in der Kulturpolitik, in der schulischen Sexualpädagogik, in der Förderung von NGOs oder in den Leitlinien der Medien – überall hat die linke Hegemonie ihren Stempel aufgedrückt.

Der Vorwurf gegen die AfD ist deshalb paradox: Sie will angeblich genau das, was die Linke längst erreicht hat – die Institutionen im eigenen Sinn prägen. Die Frage ist dabei nicht, ob Institutionen politisch sind, sondern wessen Politik sie tragen. Eine wissenschaftliche Publikation über die „Destabilisierung von Institutionen durch die AfD“ ist in Wahrheit ein Dokument der Verdrängung. Sie zeigt die Angst der herrschenden Ordnung vor ihrem eigenen Spiegelbild. Denn das, was sie der AfD vorwirft – den Versuch, Institutionen von innen zu verändern –, ist die Strategie, die ihr eigenes Fundament gelegt hat. Heitmeyer steht emblematisch für diese Dialektik. Seine Begriffe rechtfertigen die gesamte gesellschaftspolitische linke Agenda, aber sie blenden die historische Wahrheit aus: Dass die eigentliche Revolution der Institutionen längst vollzogen wurde – und zwar von links, seit 55 Jahren, mit mittlerweile überall unverkennbaren Folgen. Es muss die Aufgabe einer konservativen Kritik sein, diese Dialektik sichtbar zu machen. Nicht, um nostalgisch die Vergangenheit zu verklären – sondern um die Gegenwart zu entlarven: Denn wer heute von „Destabilisierung“ spricht, fürchtet nicht die Zerstörung, sondern Konkurrenz um Hegemonie. Der „Marsch durch die Institutionen“ geht weiter – nur dass die Richtungen wechselten. Gerade darin liegt die Pointe: Was Heitmeyer als “Bedrohung der Demokratie” liest, muss man eigentlich als deren so notwendige wie überfällige Pluralisierung verstehen.