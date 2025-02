Die AfD könnte von Hans-Georg Maaßen profitieren: Ein Vorschlag

Bei den letzten Landtagswahlen hatte ich Hoffnungen in die WerteUnion gesetzt, weil ich mir Hans-Georg Maaßen wieder in einer gestaltenden Funktion wünsche – und die WerteUnion als konservative Alternative zur vergrünten CDU sah, die ihr die Stimmen der konservativen Wähler abjagen könnte. Leider hatte die WerteUnion keine Chance in einem durch Geld, 24/7-Propaganda und juristische Verfolgung Oppositioneller völlig verzerrten Marktgeschehen der deutschen Parteiendiktatur. Nachdem die WerteUnion dann auch noch von Jörg Meuthen “bereichert” und mit gefälligem “Zeit”-Gefasel von Alexander Mitsch kleingehalten wird, kann man sich an zehn Fingern ausrechnen: Ditt wird nüscht mehr! Nicht mit solchen Leuten. Beide, Meuthen und Mitsch, haben den Ernst der Lage nicht erkannt und sind in ihrem Opportunismus gefangen. Die werden niemals klare Kante fahren, wenn es scherbelt. Und es wird scherbeln.

Aber was ist mit Hans-Georg Maaßen? Er gehört zu den ganz wenigen Menschen in hoher Funktion, die sich nicht korrumpieren ließen. Er hat gezeigt, dass man auf ihn auch bei Gegenwind bauen kann und er vor allem seine Ruhe und Sachlichkeit behält. Was man von führenden Leuten der AfD nicht grade behaupten kann. Ich meine: Die einzige Oppositionspartei – und Deutschland! – können es sich nicht leisten, auf einen Fachmann wie Maaßen und seine Expertise, seine Erfahrung, seine Reputation in internationalen Sicherheitskreisen und vor allem auf sein unerschrockenes und bewiesenes (!) Rückgrat zu verzichten.

Stärkung der Glaubwürdigkeit

Ich bin deshalb der Ansicht, die AfD sollte einem erfahrenen Kaliber wie Hans-Georg Maaßen die Türen öffnen und ihm als Mitarbeiter eine wichtige, strategische und vor allem gestaltungsstarke Position im Bereich Innere Sicherheit anbieten, in der er dem künftigen Innenminister Druck machen kann. Und sie sollte das jetzt, kurz vor der Wahl, öffentlich tun! Ob Hans-Georg Maaßen dann zusagt oder nicht, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall wird er sich nicht an einer Brandmauer-Hysterie beteiligen, sondern sie entkräften. Denn diese unsägliche Brandmauer ist ja ein politischer Trick von Merz, mit dem er sich – vermeintlich ohne andere Alternative – den Grünen und/oder den Roten andienen kann.

Das volksverhetzende Brandmauer-Konstrukt lässt sich nur schwächen, indem über jeden Extremismusverdacht erhabenen, in der Bevölkerung angesehenen und ehrenwerten Persönlichkeiten die Möglichkeit geboten wird, in einer starken AfD politisch mitwirken zu können. Es geht dabei nicht darum, die AfD irgendwie aufzuwerten durch prominente Namen, sondern allein darum, den Wählern durch Expertise und Kompetenz von außen glaubwürdig zu vermitteln, dass man es mit dem Politikwechsel wirklich ernst meint. Ganz zu schweigen von dem Momentum und dem Marketingeffekt, den ein solch hoffnungsspendender “Knüller” auf den letzten Metern im Wahlkampf für die verzweifelten Deutschen bedeuten würde. Hinzu kommt: Die AfD hat offensichtlich Personalprobleme – und damit auch ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das fängt schon bei der suboptimalen Kanzlerkandidatin an.

Letzte Chance für Deutschland

Gut, egal – es ist nun halt wie es ist, und die Lage ist zu brisant, als dass man nochmal vier Jahre warten kann, bis der perfekte Kandidat gebacken ist. Denn in vier Jahren wird von Deutschland nichts mehr übrig sein, was sich noch zu erhalten lohnt. Also muss die AfD ihr Glaubwürdigkeitsproblem durch hochkompetente und krisenfeste, resiliente Mitarbeiter aus der Welt schaffen. Diese sind aber nicht einfach zu finden, weil die AfD von Politik, NGOs und Medien so stigmatisiert wurde, dass Menschen inzwischen um ihre Existenz fürchten müssen, wenn sie bei der Partei anheuern. Die alles entscheidende Frage dabei ist: Geht es der AfD um parteiinternes Posten-Geschachere – oder geht es um Deutschlands allerletzte Chance, den angerichteten Schaden und den böswillig und im vollen Bewusstsein von Politikern der CDU, SPD, Grünen und FDP herbeigeführten Niedergang wenigstens noch verlangsamen zu können?

Was also spricht dagegen, den ehemaligen, kompetenten Spitzenbeamten des Bundesverfassungsschutzes dazu einzuladen, bei der letzten Chance mitzuwirken, in Deutschland politisch noch etwas gestalten zu können?