Die AfD zieht in Sachsen davon: Hysterie beim “Spiegel”

Einer neuen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa zufolge wird die AfD bei der Landtagswahl am 1. September in Sachsen mit 32 Prozent stärkste Kraft vor der CDU mit 29 und dem BSW mit 15 Prozent werden. SPD und Grüne liegen demnach bei fünf, die FDP noch bei zwei Prozent. Die Ampel-Parteien bringen im Freistaat also zusammen noch knapp über zehn Prozent auf die Waage. Alle Dämonisierungen der AfD und das undemokratische Brandmauer-Gefasel haben also – wie erwartet – das genaue Gegenteil von dem bewirkt, was von den Antidemokraten des Einheitsparteienkartells beabsichtigt war: Die AfD wird immer stärker, die Brandmauer-Parteien immer schwächer. Und dieser Trend beschleunigt sich sogar zusehends: Bei der letzten INSA-Umfrage am 9. August hatte die CDU mit 34 Prozent noch vorne gelegen, die AfD kam auf 30 und das BSW auf 11 Prozent. 27 Prozent der Befragten gaben an, in ihrer Wahlentscheidung für die AfD „sicher“ zu sein. bei der CDU waren es 23, beim BSW zwölf Prozent. 57 Prozent gaben an, sich grundsätzlich nicht vorstellen zu können, die Grünen zu wählen, für die AfD erklärten dies 46 Prozent. Die Entwicklung ist eindeutig: immer mehr Menschen wenden sich von den etablierten Parteien ab, die in den Augen vieler endgültig abgewirtschaftet haben. Die Sehnsucht nach wirklichen politischen Alternativen ist mit Händen zu greifen, die Verzweiflung über den zerstörerischen linken Wahn auf dem Siedepunkt.

Und immer, wenn man meint, die deutsche Mainstream-Journaille würde ihren Kampf gegen Realität und Windmühlen endlich einmal einsehen und wenigstens versuchen, die Hintergründe und Motive der Menschen zu verstehen, statt dumm-plump die Nazi-Keule zu schwingen, beweist sie, dass es immer noch ein Treppchen tiefer geht Der “Spiegel” unterbietet nun mühelos jedes Restniveau – und versammelt auf seinem aktuellen Cover per Collage Björn Höcke, Marine Le Pen und Donald Trump hintereinander abgebildet, vesehen mit der Schlagzeile: „Wie Faschismus beginnt“. Schon allein dies ist so unerträglich borniert und unterkomplex, dass man hier von einem finalen Bankrott journalistischer Seriosität sprechen muss. Dass es aber noch widerlicher geht, zeigt dann die absurde Geschichte dazu, die tatsächlich den Titel „Die heimlichen Hitler“ trägt. Wen der “Spiegel” damit meint: Ganz einfach alle Nicht-Linken. Nie wurde seit 1945 der Nationalsozialismus so pervers verharmlost und seine Opfer verhöhnt wie hier, wo konservative und rechtsliberale Bewegungen gleichgesetzt werden mit den schlimmsten Massenmördern der Weltgeschichte. Das ist nicht nur falsch, das ist so ungeheuerlich schief und verkommen, dass man vor Abscheu ausspucken möchte.

Wörtlich heißt es da: „Wladimir Putins imperiale Ambitionen. Narendra Modis nationalistische Hindu-Regierung in Indien. Der Wahlsieg Giorgia Melonis in Italien. Marine Le Pens Normalisierungsstrategie in Frankreich. Javier Mileis Sieg in Argentinien. Viktor Orbáns autokratische Dominanz in Ungarn. Die Comebacks der FPÖ in Österreich oder von Geert Wilders in den Niederlanden. Die AfD in Ostdeutschland. Nayib Bukeles autokratische Herrschaft in El Salvador, eher unbeachtet, aber erstaunlich zielstrebig, wo das Parlament mit Waffengewalt zu Entscheidungen gezwungen wird und Bürgerrechte außer Kraft gesetzt sind. Die drohende Wiederwahl Donald Trumps und die Angst davor, dass er in einer zweiten Amtszeit wirklich ernst machen könnte. Die Überfälle britischer Mobs auf Migranten-Unterkünfte. Der Neonazi-Aufmarsch in Bautzen. Die Pandemie. Der Krieg in der Ukraine. Die Inflation.“ Aus diesem grotesken Gemisch, in dem nun wirklich alles zusammengerührt ist, was “Spiegel”-Redakteuren global gegen den Strich geht, ja im Prinzip wegen des bloßen Umstands, dass es tatsächlich auch recht-konservative Regierungen gibt, raunt der hanebüchene Artikel die Gefahr einer Rückkehr des „Faschismus“ zusammen – und das auch noch gleich auf globaler Ebene.

Von den Ursprüngen des bürgerlichen Rechtsrucks, der mit Faschismus rein gar nichts zu tun hat, ist hier kein Wort zu lesen: Die barbarische Gewalt vorwiegend muslimischer Zuwanderer, die weite Teile Westeuropas ins Chaos stürzen, und den anderen katastrophalen Folgen der Massenmigration; vom weltweiten Herrschaftsanspruch des Islam; von den grotesken Auswüchsen des woken Wahns mit seiner Leugnung biologischer Fakten und anderem Irrsinn; vom Terror der Klimafanatiker; von totalitären Machtanmaßungen auch und gerade demokratischer Staaten während der Corona-„Pandemie“; von ständigen Lügen und der inneren Korruption der Parteiapparate fast aller westlichen Demokratien oder der Entmündigung der Bürger durch Machtverlagerungen auf intransparente und undemokratische Großorganisationen wie UNO oder EU. Nichts von diesen Fehlentwicklungen, die mehr Keime für Faschismus in sich tragen als als “rechtspopulistischen” Bewegungen zusammengenommen, findet sich beim “Spiegel”.

Highlight der Verirrungen

Dafür darf der ultralinke Yale-Philosophieprofessor Jason Stanley seine „zehn Merkmale des Faschismus“ präsentieren. Punkt zwei lautet: „Faschistische Propaganda stellt den politischen Gegner als Bedrohung für die eigene Existenz und eigene Traditionen dar. ‘Sie’ gegen ‘Uns’. Wenn ‘Sie’ das Sagen haben, bedeute dies das Ende der Nation“ – dass genau dies die Grundüberzeugung des linken Wokeismus ist, fällt ihm nicht auf. Weitere Punkte lauten etwa: „Der Faschismus hasst die Städte. Es sind Orte der Dekadenz, der Eliten, der Einwanderer, der Kriminalität“ oder „Der Faschismus glaubt, dass Arbeit frei macht. Minderheiten und Linke sind von Natur aus faul“. Das Ganze ist schier unerträglich in seiner infantilen Vereinfachung. Auch der Geschichtsprofessor Timothy Snyder darf ähnlichen Unsinn ablassen und phantasieren, niemand habe „in den vergangenen anderthalb Jahren so viel dafür getan, dass der Faschismus auf dem Vormarsch ist“, wie Elon Musk. Ausgerechnet der radikalliberale bis libertäre Trump sei ein “Faschist”; und, dies als Highlight aller Verirrungen, die Faschismus-Diagnose der Marxisten treffe heute viel eher zu als vor 100 Jahren.

Es ist die immer gleiche linke Leier: Zielstrebig an der Realität vorbei. Ausgerechnet globalistische Wokisten beklagen einen angeblichen Rückfall in die „Irrationalität“ – als ob sie dafür nicht die alleinige Verantwortung trügen. Der Text ist vor allem ein Schaulaufen linker Intellektueller, die ihre Definitionen von Faschismus präsentieren und damit ihren Genossen auf beiden Seiten des Atlantiks aus der Seele sprechen. Im Grunde spiegelt er deren Angst vor dem Verlust ihrer jahrzehntelangen Hegemonie wider. Der „Spiegel“ taugt offensichtlich nur noch als Forum für solche verunsicherten Wirrköpfe. Wie die gesamte heutige Linke kann er nichts anderes mehr als immer und überall „Faschisten“ zu erkennen – und ihre eigene kollabierende Macht mit faschistischen Methoden zu erhalten versuchen.