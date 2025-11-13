Die allgemeine Konzeptlosigkeit nach dem Scheitern des Great Reset

Die innenpolitische Situation im Deutschland dieser Tage ist bestimmt durch die Gleichzeitigkeit der wohl schwersten Wirtschaftskrise in der Geschichte der Bundesrepublik und einer als rätselhaft erscheinenden Tatenlosigkeit der politischen Führung. Ob diese Tatenlosigkeit eher einer Unfähigkeit oder einem Unwillen zu entschlossenem Handeln geschuldet ist, soll in diesem Artikel erörtert werden. Zunächst einmal greift eine an sich naheliegende Erklärung meiner Ansicht nach zu kurz: Das gegenwärtige Nichthandeln der Bundesregierung ist nicht einfach die Folge einer institutionalisierten Politikblockade. Zwar fällt es einer weit nach links gerückten SPD und einer CDU/CSU, an deren Basis der Wunsch vorherrscht, endlich wieder richtig konservativ zu sein, sehr schwer, in einer nur durch den äußeren Druck der „Brandmauer“ erzwungenen Koalition kompromissbereite Haltungen einzunehmen. Das führt aber genauso wenig zu einer Unmöglichkeit gemeinsamen Handelns wie die Zwänge des Föderalismus. Die Vergangenheit hat überdeutlich gezeigt, dass der bundesdeutsche Staat trotz all seiner checks and balances sehr stark sein kann, wenn er nur will.

In der Corona-Krise führte dies zeitweise in die Nähe diktatorischer Zustände, und auch heute noch ist diese Stärke im repressiven „Kampf gegen rechts“ auf unübersehbare Weise präsent. In ähnlicher Weise wurden auch schon bei den Sozialreformen Gerhard Schröders und in den Finanzkrisen ab dem Jahr 2008 in „Elefantenrunden“ zwischen Bund und Ländern bzw. Regierung und parlamentarischer Opposition weitreichende Beschlüsse gefasst. Solch ein Notstandsmodus blitzte im Frühjahr dieses Jahres noch einmal auf, als die wohlbekannten Schuldenpakete handstreichartig durch den bereits abgewählten Bundestag genehmigt wurden. Solche Vorgehensweisen sind aus verfassungsrechtlicher Sicht zwar unschön, aber nicht wirklich zu beanstanden. Man könnte heute Ähnliches tun, wenn man es nur wollte. Es geschieht aber nichts dergleichen, sodass die Ursachen des politischen Nichthandelns angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftskrise an anderer Stelle gesucht werden müssen.

Hybride Kriegsführung

Um dabei fündig zu werden, müssen wir einige Zeit in die Vergangenheit zurückgehen. Die bereits erwähnten Finanz- und Währungskrisen um das Jahr 2010 herum wurden damals trotz tiefgreifender Krisenmaßnahmen nur eingedämmt, aber nicht gelöst. Das Kernproblem einer praktisch weltweiten Überschuldung von Staaten, Unternehmen und Privathaushalten bestand weiterhin und spielt auch in der gegenwärtigen Lage eine zentrale Rolle. Es gab aber in den letzten Jahren „vor Corona“ zumindest einen Plan, wie man die Weltwirtschaft aus dieser Schuldenfalle befreien könnte: Die globale Wirtschaftskrise sollte in einem Atemzug mit der gleichfalls globalen Klimakrise gelöst werden, indem gewaltige staatliche, später dann auch private Investitionen in eine Ablösung fossiler durch „erneuerbare Energien” endlich wieder Wachstumsraten wie in den Jahrzehnten des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg erzeugen sollten. Die Wirtschaft wäre dadurch gleichsam aus ihrer Überschuldung herausgewachsen, während man als willkommenen Nebeneffekt die globale Erwärmung durch vom menschlichen Wirtschaften erzeugte Treibhausgase gestoppt hätte.

Dieses Programm wurde ab etwa 2018 von den globalen Wirtschafts- und Politikeliten mittels Herrschaftstechniken ins Werk gesetzt, die man als hybride Kriegführung mit zivilen Mitteln bezeichnen kann. Zunächst wurden weltweite Protestbewegungen wie Fridays for Future inszeniert, um die öffentliche Meinung im Sinne des Klimaschutzes zu uniformieren. Dann wurde die – unter Umständen ebenfalls inszenierte – Corona-Krise als dankbare Gelegenheit aufgefasst und genutzt, um – erst in der EU und dann unter Joe Biden in den USA – riesige staatliche Ausgabenprogramme für eine “Energiewende” aufzulegen. In der kritischen Gegenöffentlichkeit bezeichnet man dies alles zumeist mit dem Ausdruck „Great Reset“ (deutsch: „Große Transformation“). Es handelt sich aber dabei keineswegs um eine unbewiesene Verschwörungstheorie, denn die Zwecke des politischen Handelns wurden von den damals Verantwortlichen genauso öffentlich eingestanden, wie der Name des ganzen Programms auf einen seiner maßgeblichen Protagonisten, nämlich den seinerzeitigen Vorsitzenden des World Economic Forum, Klaus Schwab, zurückgeht.

Die „Energiewende“ kam zu früh

Der Great Reset muss heute aus gleich mehreren Gründen als gescheitert angesehen werden. Zunächst einmal riefen das allzu planwirtschaftlich-sozialistische Vorgehen und vielleicht mehr noch die Unehrlichkeit der eingesetzten hybriden Herrschaftstechniken eine „Revolution des gesunden Menschenverstandes“ (Matteo Salvini) auf den Plan, die zumindest dazu in der Lage war, gehörig Sand ins Getriebe des Great Reset zu streuen. Die Corona-Maßnahmen mussten als Folge dieser Proteste aufgegeben werden, lange bevor das Ziel der „Großen Transformation“ erreicht war. Damit war der überambitionierte Plan der globalen Wirtschaftseliten im Grunde genommen schon im Jahre 2022 Makulatur. Ein weiterer Umstand ist aber für das Scheitern des Great Reset wahrscheinlich noch wichtiger: Das angestrebte Wirtschaftswachstum kann sich deshalb nicht einstellen, weil sich die gigantischen Investitionen in die Energiewende schlichtweg nicht rentieren. Es gibt zwar – und das muss man um der Gerechtigkeit willen zugeben – einen stabilen, langfristigen Trend, bei dem fossile Energien immer teurer werden und gleichzeitig „grüner Strom“ immer preisgünstiger wird.

Die mit dem Instrumentarium des Great Reset forcierte “Energiewende” kam aber einfach zu früh, um unter marktwirtschaftlichen Bedingungen erfolgreich zu sein. Man sieht dies daran, dass etwa beim Thema „grüner Wasserstoff“ eine allzu riskante Wette auf die baldige Verfügbarkeit einer heute noch kaum existierenden Technologie abgeschlossen wurde. Diese Wette musste genauso scheitern wie andere Erwartungen, auf quasi-magische Weise den wetterabhängigen Input in die Stromversorgung zu stabilisieren. Dies wird aller Voraussicht nach nicht für alle Zeiten unmöglich sein, aber genügend leistungsfähige Batteriefarmen sind heute noch Zukunftsmusik, genauso wie großräumige intelligente Stromnetze. Statt Wachstum und Kapitalgewinne zu schaffen, ist das ganze überambitionierte Projekt der Energiewende also auf halber Strecke liegengeblieben und wirkt gerade in Deutschland als eine volkswirtschaftliche Wachstumsbremse großen Ausmaßes, anstatt das Bruttoinlandsprodukt zu steigern.

Patentlösungen existieren nicht

Gerade für ein Medium der Gegenöffentlichkeit ist das offensichtliche Scheitern des Great Reset fast naturgemäß kein Anlass zur Trauer. Man muss sich aber darüber klar sein, dass als Konsequenz dieses Scheiterns auch die weltweiten Schulden- und Klimakrisen ungelöste Probleme bleiben, deren Dringlichkeit immer noch weiter zunimmt, nachdem Jahre mit dem letztlich erfolglosen Great Reset vertan worden sind. Die Munition, mit der man diese Problematiken gleichsam erlegen wollte, ist verschossen. Übrig bleibt – zumindest auf der Seite des polit-medialen Mainstreams – eine tiefgreifende Konzeptlosigkeit nach dem Scheitern der „Großen Transformation“. Diese Konzeptlosigkeit ist aus meiner Sicht die Ursache für die seltsame Mischung aus Handlungsunwillen und Handlungsunfähigkeit, welche die gegenwärtige bundesdeutsche Innenpolitik kennzeichnet. Man muss meiner Meinung nach auch als Oppositioneller ein gewisses Verständnis für das Verhalten unserer Regierenden aufbringen, weil Patentlösungen für diese äußerst schwierige Problematik einfach nicht existieren können. Zum Scheitern des Great Reset gesellt sich nämlich gerade in Deutschland noch ein weiterer Problemkomplex hinzu: Die Politik der Regierungen Schröder und Merkel führte zwar zunächst dazu, dass die bundesdeutsche Volkswirtschaft fast zwanzig Jahre lang den Tiger der Globalisierung erfolgreich reiten konnte. Dann brachen aber in den letzten Jahren die Voraussetzungen dieser Politik gleich auf mehreren Ebenen weg.

Die erste Ebene war die Strategie, eine auf Verbrennungsmotoren basierende Automobilbranche als deutsche Leit- und Exportindustrie zu erhalten. Heute wendet sich der Weltmarkt rasant der Elektromobilität und dem autonom fahrenden Auto zu, sodass die in Deutschland allzu lange hochgezüchteten PS-Protze mit Dieselmotor beim besten Willen keine großen Verkaufsschlager mehr sein können. Daran sind nicht die Grünen und die EU schuld, sondern vor allem die Kundenwünsche auf den asiatischen Wachstumsmärkten. Zweitens musste im Gefolge des Ukraine-Konfliktes die Versorgung Deutschlands mit russischem Erdgas aufgegeben werden, was im Zusammenhang mit der völlig unnötigen Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke die Energiekosten unserer industriellen Inlandsproduktion dramatisch hat steigen lassen. Drittens haben vor allem Festlandschina, aber auch andere Schwellenländer, inzwischen ein technologisches Niveau erreicht, auf dem sie vormalige deutsche Exportprodukte mindestens gleichwertig durch Inlandsproduktion ersetzen können. Die Zeiten des Exportweltmeisters Deutschland gehen aber nicht nur durch diesen Umstand unwiderruflich zu Ende, sondern auch deshalb, weil eine neue, von „Geoökonomie“ – also von internationaler Machtpolitik mit wirtschaftlichen Mitteln – bestimmte weltwirtschaftliche Ära den alten Zustand einer fast schrankenlosen Globalisierung abgelöst hat. Deutschland wird etwa in hohem Maße von jenen Zöllen getroffen, die Donald Trump zum Schutz der US-Inlandsproduktion vor zu vielen ausländischen Importprodukten verhängt hat.

Alle von Wirtschaftswachstum abhängigen Handlungspfade verbaut

Patentlösungen für diese multiple Problematik gibt es nicht, wie ich weiter oben schon ausgeführt habe. Die AfD und andere Oppositionskräfte sollten es deshalb im eigenen Interesse unbedingt vermeiden, bei ihrem Publikum solche Erwartungen einer schnellen und einfachen Rettung des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu schüren. Die Klimakrise, die Rückkehr eines aggressiven Imperialismus auf die politische Weltbühne und auch der demographische Wandel lassen sich nicht einfach verleugnen oder ignorieren. Auch die inzwischen in rechten Kreisen zum Universal-Sündenbock erhobene Einwanderung spielt bei den bislang hier diskutierten Problemen keine beherrschende Rolle. Es ist eine Illusion, dass man allein durch massive Remigration die öffentlichen Finanzen sanieren könnte. Menschen, die es nun einmal aus der Ferne in unser Land verschlagen hat, lassen sich nicht einfach auf eine Rolle als volkswirtschaftliche Nettobelastung reduzieren und dann wie eine Warensendung mit unbefriedigendem Inhalt zurückschicken. Massenabschiebungen wären – von der damit allzu häufig verbundenen Unmenschlichkeit abgesehen – übrigens derartig aufwändig und teuer, dass allein dieser ökonomische Aspekt ausreicht, um die ganzen rechten Remigrations-Träume ins Reich der Phantasie einzuordnen.

Auch wenn es keine Patentlösungen für die gegenwärtige Wirtschaftsmisere gibt, lässt sich aus meiner Sicht dennoch ein Ansatz zu einem Ausweg aus der Misere formulieren. Aus dem bisher Gesagten kann man nämlich zunächst einmal der Schluss ziehen, dass praktisch alle Handlungspfade verbaut sind, die von weiterem Wirtschaftswachstum abhängen. Der Inlandskonsum Deutschlands ist weitgehend gesättigt, große Exportpotentiale existieren ebenfalls nicht mehr, und vor allem lässt sich die Klimakrise – wenn man sie denn überhaupt lösen will – nicht durch das „grüne Wachstum“ des Great Reset bekämpfen, sondern nur durch Verzicht auf menschlichen Energieumsatz. In der Künstlichen Intelligenz (KI) liegt zwar ein gewaltiges Potential für Produktivitätsgewinne und damit auch Wirtschaftswachstum. Diese Art von Wachstum würde aber die hier beschriebenen Probleme nicht lösen, sondern sie im Gegenteil noch dramatisch verschärfen, weil damit die Rolle menschlicher Arbeit als Einkommensquelle radikal infrage gestellt werden würde. Es wird zwar in unseren Tagen vom politmedialen Mainstream in seiner Verzweiflung versucht, den Great Reset dadurch zu retten, dass man die Energiewende als Anlass riesiger öffentlicher Ausgabenprogramme durch Rüstungsanstrengungen ersetzt. Dies wird jedoch daran scheitern müssen, dass sich in unserer pazifistisch gewordenen Gesellschaft nicht mehr genügend Menschen für den Gebrauch der auf diese Weise produzierten Waffenmengen finden lassen werden.

Notwendigkeit einer kontrollierten Schrumpfung

Aus all dem folgt die Notwendigkeit einer kontrollierten Schrumpfung, die zu allererst unsere Ansprüche an Konsum und staatlichen Leistungen wieder auf ein Maß zurückführen müsste, das durch die reale Wirtschaftsleistung gedeckt ist. Die politische Akzeptanz eines solchen Programmes hängt an der Frage der Gerechtigkeit. Die Besitzenden müssten vor den Armen verzichten, und vor allem dürfte kein Mangel an wirklich lebensnotwendigen Gütern wie Wohnraum und medizinischen Leistungen erzeugt werden. Theoretisch wäre dies alles denkbar. An dieser Stelle kommt aber wiederum das Migrationsthema ins Spiel. In der gegenwärtigen Situation herrscht eine Stimmung vor, die jede noch so kleine Einschränkung sofort mit dem Totschlagargument beantworten würde: „Aber die Migranten bekommen doch alles umsonst!“ Dieser Falle würde man selbst mit den größtmöglichen Ansprüchen an Gerechtigkeit nicht entkommen können, denn dieses Problem liegt seinem Wesen nach eher auf einer gefühlsmäßigen als auf einer „harten“ materiellen Ebene. Vor solchen, durch die Masseneinwanderung induzierten, giftigen sozialen Verteilungskonflikten habe ich übrigens schon zu einer Zeit öffentlich gewarnt, als solche Thesen sehr viel härtere soziale Sanktionen mit sich gebracht haben als heute. Dass ich damit weitgehend Recht behalten habe, ist kaum befriedigend, denn auch auf diese Weise entkommt man der beschriebenen Problematik nicht.

Der Zustand einer allgemeinen Konzeptlosigkeit nach dem Scheitern des Great Reset wird aller Voraussicht nach noch längere Zeit anhalten. Bevor panisch allzu schnelle und deshalb wahrscheinlich falsche Rettungsanstrengungen unternommen werden, muss zuerst die ökonomische wie ökologische Gesamtlage nicht allein besser verstanden, sondern vor allem als gegeben akzeptiert werden. Der „Zeit“-Journalist Bernd Ulrich hat jüngst unter dem Titel „Vorerst gescheitert?“ einen durchaus respektablen Versuch in diese Richtung gewagt, wobei sich sein Artikel – im Unterschied zu dem hier vorgelegten – vor allem auf das Scheitern der Klimabewegung fokussiert. Ulrich kommt zu dem Schluss, dass „die Menschen mehr und mehr das Gefühl haben, nach ihrem Zenit zu leben“. Diese Erkenntnis könnte durchaus auch eine befreiende Wirkung entfalten.