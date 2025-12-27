Die Anerkennung Somalilands: Ein Schritt der Vernunft

Außenpolitik ist selten eine Frage moralischer Sympathien. Sie ist vor allem eine Frage der Geographie. Wer das Horn von Afrika betrachtet, erkennt rasch, warum Somaliland in diesen Tagen in den Fokus strategischer Überlegungen rückt. Das Gebiet liegt am Golf von Aden, unmittelbar am Zugang zum Roten Meer – einem der sensibelsten maritimen Nadelöhre der Welt. Wer hier Einfluss gewinnt, verschafft sich sicherheitspolitische Tiefe. Wer ihn ignoriert, überlässt das Feld anderen. Die Anerkennung Somalilands durch Israel – die erste durch einen souveränen Staat – folgt dieser nüchternen Logik. Sie ist kein Affront aus Prinzip, sondern eine Entscheidung entlang realer Macht- und Sicherheitsinteressen. Dass Ägypten, Dschibuti, die Türkei und Somalia diesen Schritt scharf verurteilen, überrascht wenig. Ihre Reaktionen sind Ausdruck eigener strategischer Verluste, nicht einer plötzlich entdeckten Sorge um das Völkerrecht.

Denn Somaliland ist kein gescheiterter Staat. Im Gegenteil: Seit über drei Jahrzehnten existiert es als funktionierende politische Einheit mit relativer Stabilität, regelmäßigen Wahlen und eigener Sicherheitsarchitektur – in einer Region, in der genau dies die Ausnahme darstellt. Dass diese Realität bislang aus Rücksicht auf Mogadischu diplomatisch ignoriert wurde, war bequem, aber zunehmend unhaltbar. Die sicherheitspolitische Dimension ist dabei zentral. Das Rote Meer ist längst Teil eines erweiterten Konfliktraums geworden. Die Huthi-Miliz nutzt die Schwäche staatlicher Ordnung entlang der Küsten, um die internationale Schifffahrt anzugreifen. In diesem Kontext bildet Somaliland faktisch eine vorgelagerte Verteidigungslinie. Wer ernsthaft maritime Sicherheit gewährleisten will, braucht verlässliche Partner an Land. Somalia in seiner heutigen Form erfüllt diese Voraussetzung nicht.

Stabilität nicht durch ideologische Bekenntnisse, sondern durch Interessenabgleich

Dass Israel in Somaliland einen solchen Partner sieht, ist daher nur folgerichtig. Die Abraham-Abkommen haben gezeigt, dass regionale Stabilität nicht durch ideologische Bekenntnisse entsteht, sondern durch Interessenabgleich. Sicherheit, wirtschaftliche Kooperation, technologische Entwicklung – das sind die Währungen, in denen neue Ordnungen entstehen. Somaliland bietet dafür einen Anknüpfungspunkt, der nicht von Illusionen getragen ist. Auch die Vereinigten Staaten dürften diese Entwicklung aufmerksam verfolgen. Die jüngsten Äußerungen von Donald Trump gegenüber Somalia lassen erkennen, dass die Geduld mit dysfunktionalen Staatskonstruktionen schwindet. Sollte Washington die strategische Bedeutung Somalilands höher gewichten als die formale Wahrung einer Einheit, die faktisch seit Jahrzehnten nicht existiert, wäre eine Anerkennung nur eine Frage der Zeit.

Die Aufregung in der Region verdeutlicht vor allem eines: Die Anerkennung Somalilands verschiebt Machtachsen. Sie stellt den Anspruch infrage, dass staatliche Souveränität allein durch internationale Gewohnheit legitimiert wird, nicht durch tatsächliche Regierungsfähigkeit. Das ist unbequem – aber notwendig. Realpolitik bedeutet, Entscheidungen nicht danach zu treffen, wer sich beleidigt fühlt, sondern danach, was funktioniert. Somaliland funktioniert. In einer Welt wachsender Instabilität ist das kein moralisches Argument, sondern ein strategisches. Israel hat diesen Umstand anerkannt. Andere werden folgen müssen.