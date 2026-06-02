Die Ausladung des Gegners: Peter Thiel ist unerwünscht bei den Wiener Festwochen

Es gibt politische Skandale, die von Personen handeln. Und es gibt politische Skandale, die ganze Milieus entlarven. Der Streit um die Einladung des amerikanischen Unternehmers und Intellektuellen Peter Thiel zu den Wiener Festwochen gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Denn im Kern geht es weder um Peter Thiel noch um den Theatermacher Milo Rau. Es geht um die Frage, ob der westliche Kulturbetrieb überhaupt noch bereit ist, sich mit seinen Gegnern auseinanderzusetzen. Die Antwort, die Wien in diesen Wochen gegeben hat, fällt ernüchternd aus. Peter Thiel ist kein unbedeutender Aktivist am Rand des politischen Spektrums. Er gehört zu den einflussreichsten Köpfen der amerikanischen Tech-Elite. Der Mitbegründer von PayPal, Investor bei Facebook und Gründer des Datenunternehmens Palantir hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen intellektuellen Bezugspunkt der amerikanischen Rechten entwickelt. Er unterstützt Donald Trump, förderte die politische Karriere von J. D. Vance und vertritt Positionen, die im europäischen Kulturbetrieb als geradezu ketzerisch gelten. Man kann seine Ansichten kritisieren. Man kann sie ablehnen. Man kann sie für gefährlich halten. Gerade deshalb wäre ein öffentliches Gespräch interessant gewesen. Genau dies hatte Milo Rau offenbar erkannt.

Ausgerechnet Milo Rau, jener Regisseur, der über Jahre hinweg als linker Provokateur auftrat; der keine Gelegenheit ausließ, gesellschaftliche Machtstrukturen zu dekonstruieren. Jener Kulturfunktionär, der sich selbst gern als Aufklärer versteht. Seine Überlegung war zunächst bestechend einfach: Wer die Macht verstehen will, muss mit den Mächtigen sprechen. Wer die Gegenwart analysieren möchte, kann ihren zentralen Akteuren nicht ausweichen. Doch genau an diesem Punkt begann die Panik: Kaum war die Einladung bekannt geworden, meldeten sich die üblichen Wächter des moralischen Diskurses zu Wort. Künstler drohten mit Boykott. Intellektuelle sagten ihre Teilnahme ab. Aktivisten warnten vor einer angeblichen „Legitimierung“ rechter Positionen. Bemerkenswert war dabei weniger die Kritik selbst als ihre Stoßrichtung. Niemand forderte eine besonders harte Befragung Thiels. Niemand verlangte eine kontroverse Debatte. Niemand rief dazu auf, seine Argumente öffentlich zu widerlegen. Nein. Der Mann sollte überhaupt nicht sprechen. Genau darin liegt der Kern des Problems. Denn eine Gesellschaft, die sich ihrer eigenen Überzeugungen sicher ist, braucht keine Angst vor Debatten zu haben. Wer glaubt, die Wahrheit auf seiner Seite zu haben, sucht die Auseinandersetzung. Nur wer seiner eigenen Position misstraut, versucht den Gegner von der Bühne fernzuhalten.

Die politische Linke hat diesen Zusammenhang früher selbst verstanden. Über Jahrzehnte bestand ihr Selbstbild darin, bestehende Autoritäten herauszufordern, Denkverbote zu brechen und Debatten zu erzwingen. Heute scheint vielfach das Gegenteil zu gelten.

Der Dissident als Bedrohung

Der Dissident ist nicht länger der Verbündete. Er ist die Bedrohung. Der politische Gegner soll nicht widerlegt, sondern delegitimiert werden. Seine Positionen sollen nicht diskutiert, sondern administrativ beseitigt werden. Die Debatte wird nicht gewonnen, indem man bessere Argumente vorbringt, sondern indem man den Zugang zum Mikrofon kontrolliert. Gerade deshalb besitzt der Fall eine weit über Wien hinausreichende Bedeutung. Milo Rau hatte eigens ein Verfahren entwickelt, um mit umstrittenen Einladungen umzugehen. Experten wurden angehört. Diskussionen organisiert. Argumente abgewogen. Das Ergebnis war eindeutig: Es gab keinen sachlichen Grund für eine Ausladung. Doch dann geschah das eigentlich Interessante: Trotz des eigenen Verfahrens, trotz aller Bekenntnisse zur Debattenkultur, trotz aller Hinweise auf die Bedeutung öffentlicher Auseinandersetzungen wurde die Veranstaltung abgesagt. Nicht weil neue Tatsachen bekannt geworden wären; nicht weil Thiel gegen Gesetze verstoßen hätte; nicht weil Sicherheitsbedenken bestanden. Sondern weil der Druck aus dem eigenen Milieu zu groß wurde.

Die vielbeschworene Offenheit endete exakt dort, wo sie praktisch hätte bewiesen werden müssen. Wer die jüngsten Debatten um Milo Rau verfolgt hat, erkennt darin ein wiederkehrendes Muster. Noch vor Kurzem trat Rau im Zusammenhang mit Diskussionen über die AfD und die Präsenz rechter Positionen im Kulturbetrieb als Verteidiger des politischen Schlagabtauschs auf. Demokratie, so lautete die Botschaft, müsse Konflikte aushalten können. Doch als mit Peter Thiel ein tatsächlicher Vertreter der neuen amerikanischen Rechten die Bühne betreten sollte, kollabierte diese Streitkultur binnen weniger Tage. Plötzlich genügte bereits die Anwesenheit des Gegners, um eine Veranstaltung unmöglich zu machen. Genau das macht die Affäre so aufschlussreich.

Von Diversität sprechen, aber sie nicht ertragen

Denn sie offenbart einen grundlegenden Wandel westlicher Kulturinstitutionen. Früher verstanden sie sich als Orte der Auseinandersetzung. Heute verstehen sie sich zunehmend als Räume moralischer Homogenität. Die Theater, Museen und Festivals des Westens präsentieren sich gern als Laboratorien der Vielfalt. Doch diese Vielfalt endet häufig dort, wo weltanschauliche Differenz beginnt. Ethnische Vielfalt ist willkommen. Sexuelle Vielfalt ist willkommen. Lebensstilistische Vielfalt ist willkommen. Politische Vielfalt hingegen wird zunehmend als Risiko betrachtet. Das Ergebnis ist eine paradoxe Situation: Ausgerechnet jene Institutionen, die permanent Toleranz predigen, zeigen oft die geringste Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen. Peter Thiel mag dabei nur der aktuelle Anlass sein. Morgen wird es jemand anderes sein. Die eigentliche Frage lautet deshalb nicht, was man von Peter Thiel hält.

Die entscheidende Frage lautet vielmehr, ob unsere kulturellen Eliten überhaupt noch bereit sind, den offenen Streit der Ideen auszutragen. Die Wiener Festwochen haben darauf eine bemerkenswert ehrliche Antwort gegeben. Nicht Peter Thiel wurde delegitimiert. Delegitimiert hat sich ein Kulturbetrieb, der von Offenheit lebt, aber die Offenheit fürchtet. Ein Milieu, das unablässig von Diversität spricht, aber politische Diversität nicht erträgt. Und vielleicht ist genau das die eigentliche Pointe dieser Affäre: Die größte Gefahr für die Debattenkultur kommt heute oft nicht von ihren erklärten Gegnern, sondern von ihren selbsternannten Verteidigern.