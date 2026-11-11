Die autoritäre Gesellschaft der Autoritätslosen

Deutschland hat ein eigentümliches Verhältnis zur Autorität. Es misstraut ihr aus historischen Gründen und verlangt zugleich nach ihr, sobald Unsicherheit entsteht. Es verdächtigt den Vater, den Lehrer, den Pfarrer und den nationalen Staat, sich unberechtigte Macht anzumaßen – und gesteht wissenschaftlichen Expertengremien, Verwaltungsbehörden und europäischen Institutionen eine Verbindlichkeit zu, die den alten Autoritäten längst verweigert wird. Der Deutsche soll mündig sein, kritisch, selbstbestimmt und gegen jede Form von Unterordnung immunisiert. Doch kaum erklärt eine Regierung eine Maßnahme für alternativlos, kaum beruft sich eine Behörde auf „die Wissenschaft“ oder Brüssel auf verbindliche Vorgaben, verwandelt sich die vielbeschworene Kritikfähigkeit nicht selten in die Erwartung, dass vernünftige Menschen nun auch vernünftigerweise zustimmen.

Die österreichische Philosophin Lisz Hirn hat diesen Widerspruch in einem Interview mit der “Neuen Zürcher Zeitung“ am Sonntag auf den Punkt gebracht: Die antiautoritäre Bewegung habe das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Indem sie nicht nur den Missbrauch von Autorität, sondern Autorität selbst unter Verdacht stellte, habe sie ein Vakuum geschaffen, das autoritäre Tendenzen geradezu einlade. Hirn will Autorität gerade deshalb rehabilitieren, weil sie autoritäre Herrschaft verhindern möchte. Für Deutschland hat das besondere historische Tiefenschärfe. Kaum eine andere westliche Gesellschaft hat ihre politische Kultur so entschieden auf die Überwindung früherer Gehorsamsverhältnisse gegründet. Nach Nationalsozialismus, zwei Diktaturen und 1968 wurde das Misstrauen gegenüber Autorität zu einem festen Bestandteil demokratischer Selbstvergewisserung. Die Forderung, niemandem blind zu folgen, war notwendig. Doch aus der Kritik am blinden Gehorsam wurde allmählich eine umfassendere Skepsis gegenüber überlieferter Ordnung überhaupt. Nicht mehr nur die missbrauchte Autorität erschien verdächtig, sondern zunehmend auch diejenige, die Verantwortung übernahm, Grenzen setzte oder auf geschichtliche Verbindlichkeit verwies.

Die deutsche Lektion von 1968

Die westdeutsche Studentenbewegung verstand sich als Aufstand gegen eine Gesellschaft, deren Institutionen nach 1945 vielfach personelle und mentale Kontinuitäten bewahrt hatten. Ihr Angriff auf autoritäre Erziehung und unaufgearbeitete Vergangenheit war nicht ohne historische Berechtigung. Die Bundesrepublik musste lernen, dass staatliche Legalität allein noch keine moralische Legitimität begründet. Doch die kulturelle Wirkung von 1968 ging weiter. Die Autorität des Lehrers wurde zunehmend als pädagogisches Problem, die der Eltern als mögliche Einschränkung kindlicher Selbstentfaltung und die Berufung auf nationale Überlieferung als politisch verdächtig betrachtet. Das Neue gewann seine Legitimation aus dem Bruch mit dem Alten. In einer solchen Atmosphäre musste Autorität immer häufiger erklären, weshalb sie überhaupt noch existieren durfte. In der DDR blieb die politische Autorität des Staates bis 1989 nahezu unangreifbar.

Gerade die ostdeutsche Erfahrung zeigt aber, dass obrigkeitliche Herrschaft und persönliche Autorität nicht dasselbe sind. Der sozialistische Staat verlangte Gefolgschaft, ohne sich freier Kritik auszusetzen. Wo die Partei den Anspruch erhob, über die Wahrheit der Geschichte zu verfügen, verlor unabhängige Autorität ihre Grundlage, während die abhängige – Armee, Lehrer, öffentliche Institutionen… – ungeschmälert wirkte. Die Wiedervereinigung führte diese Erfahrungen zusammen, ohne sie zu versöhnen. Beide wurden zunehmend unter einem gemeinsamen Deutungsmuster betrachtet: Demokratische Reife sollte sich vor allem in der Distanz zu allem Autoritären beweisen. Dabei geriet leicht aus dem Blick, dass eine Demokratie nicht nur Widerspruch braucht, sondern auch Institutionen, denen Menschen aus guten Gründen vertrauen können.

Die Schule ohne Lehrer

Besonders sichtbar wird die Krise in der Schule. Die Vorstellung vom Lehrer als unangefochtener Respektsperson ist weitgehend verschwunden. An ihre Stelle trat ein pädagogisches Selbstverständnis, das individuelle Förderung und die Bedürfnisse des Kindes betont. Vieles daran mag man Fortschritt nennen. Doch die Entwicklung besitzt eine Kehrseite, wenn die Autorität des Lehrers nicht mehr als Voraussetzung geordneten Unterrichts gilt, sondern als grundsätzlich rechtfertigungsbedürftige Einschränkung kindlicher Freiheit. Hirn macht das an einer Schulklasse deutlich, die sich selbst überlassen bleibt. Die Abwesenheit erwachsener Autorität führt keineswegs zu größerer Freiheit. Sie kann bewirken, dass die Stärkeren den Ton angeben und die Schwächeren verstummen – William Golding hat das in Herr der Fliegen auf die Spitze getrieben.

Die Autorität des Lehrers schützt in diesem Fall die Freiheit derjenigen, die sich ohne sie nicht behaupten könnten. Eine Einsicht, die in der deutschen Bildungsdebatte erstaunlich oft hinter Reformdiskussionen verschwindet. Personalmangel, heterogene Klassen und zusätzliche Aufgaben belasten die Schulen zusätzlich. Gerade deshalb wäre es verfehlt, die Verantwortung nur den Lehrkräften zuzuschieben. Wenn der Staat immer neue Anforderungen formuliert, aber nicht die Voraussetzungen ihrer Erfüllung schafft, untergräbt er selbst die Autorität, die er braucht.

Der Gehorsam der Mündigen

Besonders provozierend ist Hirns Behauptung, wir seien heute wesentlich gehorsamer als früher. Als Beschreibung einer veränderten Form des Gehorsams wirkt sie überzeugend. Die moderne Gesellschaft hat ihre Unterordnung nicht überwunden, sondern deren Gegenstände gewechselt. Sie folgt weniger selbstverständlich persönlichen Autoritäten, dafür umso häufiger unpersönlichen Verfahren, technischen Systemen und institutionellen Empfehlungen, deren Voraussetzungen sie nicht überblickt. In Deutschland lässt sich das besonders gut an der politischen Sprache beobachten. Kaum ein Begriff hat die Regierungsrhetorik so geprägt wie „alternativlos“. Die Eurokrise, die Migrationspolitik seit 2015, die Corona-Maßnahmen oder die Energiepolitik waren sehr unterschiedliche Herausforderungen. Gemeinsam war ihnen, dass ihre öffentliche Behandlung immer wieder von der Frage begleitet wurde, ob bestimmte Entscheidungen überhaupt noch als Gegenstand legitimer Alternativen erscheinen durften.

Komplexe Krisen sind auf Expertise angewiesen. Problematisch wird es erst, wenn politische Wertentscheidungen als unmittelbare Ableitungen wissenschaftlicher Erkenntnis ausgegeben werden. Die Wissenschaft kann erklären, welche Folgen Maßnahmen wahrscheinlich haben. Sie kann aber nicht allein entscheiden, welche gesellschaftlichen Kosten hinnehmbar sind oder welche politischen Ziele Vorrang verdienen. Gerade die Corona-Debatte machte diese Spannung sichtbar. Virologische Erkenntnisse waren unverzichtbar. Doch aus ihnen folgte nicht automatisch eine einzige zulässige Strategie. Die Abwägung zwischen Gesundheitsschutz, wirtschaftlichen Folgen, Bildung und Freiheitsrechten blieb eine politische Aufgabe. Wo diese Unterscheidung verwischte, konnte der Eindruck entstehen, Widerspruch gegen eine Maßnahme bedeute bereits Widerspruch gegen die Wissenschaft überhaupt.

Die Republik der Experten

Die deutsche Demokratie hat ein Talent entwickelt, politische Konflikte in Fragen der richtigen Verwaltung zu verwandeln. Wo unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen, entstehen Kommissionen, Beiräte und Gutachten. Diese Einrichtungen können Entscheidungen verbessern. Sie können aber auch politische Verantwortung verschleiern, wenn ihre Empfehlungen als Ersatz für die öffentliche Auseinandersetzung behandelt werden. Der moderne Entscheidungsträger verweist dann auf wissenschaftliche Erkenntnisse, europäische Verpflichtungen oder rechtliche Vorgaben. Jeder dieser Hinweise kann berechtigt sein. Aber die Berufung auf eine höhere Instanz beantwortet nicht, wer die ursprüngliche Entscheidung getroffen hat und welche Alternativen bestanden. Aus Verantwortung wird Zuständigkeit, aus Zuständigkeit Verfahren, aus Verfahren eine scheinbar objektive Notwendigkeit.

Besonders folgenreich ist das im Verhältnis zur Europäischen Union. Europäische Regelungen sind das Ergebnis politischer Verfahren, an denen deutsche Regierungen beteiligt sind. Wer sich anschließend auf Europa beruft, um die eigene Verantwortung unsichtbar zu machen, beschädigt die nationale Debatte und die demokratische Legitimation europäischer Politik zugleich. Ähnliches gilt für die Gerichte. Ihre Unabhängigkeit gehört zu den Grundlagen des Rechtsstaats. Doch nicht jede politisch umstrittene Frage lässt sich durch den Hinweis auf eine gerichtliche Entscheidung abschließend befrieden. Eine politische Kultur, die jede Kritik an institutionellen Entscheidungen vorschnell als Angriff auf die Institution selbst behandelt, verwechselt Respekt mit dem Verzicht auf Urteil.

Die moralische Verwaltung des Widerspruchs

Die neue Autoritätsordnung besitzt auch eine moralische Dimension. In Deutschland ist politische Legitimität eng mit der Berufung auf historische Verantwortung verbunden. Doch diese Verantwortung kann ihren aufklärerischen Charakter verlieren, wenn sie nicht mehr zur selbstständigen Prüfung anregt, sondern zur abschließenden Begründung gegenwärtiger Positionen dient. Dann entsteht eine eigentümliche Umkehrung. Die Erinnerung an die Folgen blinden Gehorsams wird zur Begründung neuer Konformitätserwartungen. Wer bestimmte Entscheidungen kritisiert, muss sich nicht nur mit deren Argumenten auseinandersetzen, sondern gelegentlich auch mit dem Verdacht, seine Haltung verrate ein problematisches Verhältnis zur deutschen Geschichte. Die moralische Bewertung tritt vor die politische Prüfung.

Das betrifft besonders die Debatten über Migration, nationale Identität und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Eine Demokratie muss extremistische Bestrebungen benennen können. Sie darf aber nicht jede grundsätzliche Kritik an Regierungspolitik mit einer Ablehnung demokratischer Prinzipien gleichsetzen. Die politische Kultur neigt dabei zu einer Asymmetrie. Traditionelle Autorität erscheint schnell als rückwärtsgewandter Machtanspruch. Die Autorität jener Institutionen, die sich selbst als Sachwalter von Fortschritt und demokratischer Verantwortung verstehen, wird dagegen kaum als Autorität kritisiert. Macht verschwindet nicht dadurch, dass sie sich nicht mehr Macht nennen lässt. Sie wird nur schwerer zu erkennen.

Die digitale Unterwerfung

Während Deutschland seine traditionellen Autoritäten weiter kritisch befragt, gewinnt eine andere Form der Verhaltenssteuerung an Bedeutung. Digitale Plattformen, Suchmaschinen und künstliche Intelligenz beeinflussen zunehmend, welche Informationen Menschen wahrnehmen und welche Entscheidungen ihnen naheliegen. Diese Systeme können nützlich sein. Doch ihre Einflussnahme bleibt häufig unsichtbar. Ein Lehrer muss seine Anforderungen erläutern, ein Richter sein Urteil begründen. Ein algorithmisches System kann Entscheidungen vorstrukturieren, ohne dass die Nutzer die Kriterien kennen. Die Steuerung erfolgt nicht durch einen ausdrücklichen Befehl, sondern durch Auswahl und Empfehlung. Der Einzelne erlebt sich weiterhin als frei, weil er zwischen Möglichkeiten wählen kann. Dass diese Möglichkeiten bereits gefiltert wurden, bleibt oft verborgen.

Hirn spricht von einer bemerkenswerten Unterwürfigkeit gegenüber digitalen Technologien. Der Mensch, der sich keiner persönlichen Autorität mehr verpflichtet fühlt, übernimmt bereitwillig Empfehlungen einer Maschine, deren Voraussetzungen er kaum überprüfen kann. Die Gefahr liegt nicht in der Technologie selbst, sondern in der freiwilligen Abgabe eigener Urteilskraft. Die neue Unmündigkeit entsteht nicht durch offene Unterdrückung, sondern durch Bequemlichkeit. Sie verlangt keinen Gehorsamseid. Es genügt, dass das eigene Denken zunehmend als entbehrliche Anstrengung empfunden wird.

Die Autorität des Gewachsenen

Eine konservative Antwort kann nicht in der Wiederherstellung vergangener Hierarchien bestehen. Legitimität entsteht nicht aus der Lautstärke, mit der sie beansprucht wird. Sie verlangt Zuständigkeit, Verantwortlichkeit und die Anerkennung ihrer Grenzen. Doch der Konservatismus besitzt einen Gedanken, der oft zu kurz kommt: Autorität kann auch aus geschichtlicher Kontinuität erwachsen. Institutionen gewinnen Vertrauen, weil sie sich bewährt haben und eine Ordnung verkörpern, die nicht mit jeder Generation vollständig neu begründet werden muss. Das Gewachsene ist nicht schon deshalb richtig, weil es alt ist. Aber sein Alter kann ein Grund sein, seine Entstehung und Funktion zu verstehen, bevor man es verwirft.

Gerade Deutschland hat sich nach 1945 daran gewöhnt, Tradition vor allem unter dem Gesichtspunkt ihrer möglichen Belastung zu betrachten. Dafür gab es schwerwiegende Gründe. Doch die berechtigte Kritik an bestimmten Überlieferungen darf nicht zur Unfähigkeit werden, geschichtliche Kontinuität als Wert anzuerkennen. Eine Gesellschaft, die sich ausschließlich über die Distanz zu ihrer Vergangenheit definiert, verliert die Fähigkeit, ihren Angehörigen zu erklären, weshalb ihre Institutionen mehr sein sollen als jederzeit veränderbare Zweckvereinbarungen.

Die Freiheit der Verantwortlichen

Die deutsche Autoritätskrise ist nicht in erster Linie ein Mangel an Vorschriften. An Regeln und Kontrollmechanismen herrscht kein Mangel. Was fehlt, ist häufiger die Bereitschaft, für Entscheidungen persönlich einzustehen und ihre Berechtigung im offenen Streit zu verteidigen. Der moderne Staat kann seine Verwaltung ausbauen, ohne dadurch an Autorität zu gewinnen. Autorität entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen, deren Grenzen anerkennen und bereit sind, sich zur Rechenschaft ziehen zu lassen. Ein Lehrer gewinnt sie nicht durch möglichst viele Sanktionen, sondern dadurch, dass er Wissen vermittelt und gerecht entscheidet. Ein Politiker gewinnt sie nicht durch die Berufung auf alternativlose Sachzwänge, sondern dadurch, dass er Ziele offenlegt und für seine Entscheidungen einsteht.

Darin liegt auch die Grenze des Autoritären. Es beginnt nicht erst mit offener Gewalt, sondern bereits dort, wo Macht sich ihrer Begründungspflicht entzieht und Widerspruch grundsätzlich delegitimiert wird. Das kann in einer traditionellen Hierarchie geschehen – und ebenso in einer modernen Institution, die ihre Entscheidungen als bloßen Vollzug objektiver Notwendigkeiten ausgibt. Die eigentliche Aufgabe einer erneuerten Freiheitskultur besteht darin, Autorität und Kritik wieder miteinander zu versöhnen. Eine Demokratie braucht Bürger, die widersprechen können, ohne jede Verbindlichkeit zu verwerfen, und Institutionen, die Verbindlichkeit beanspruchen können, ohne Widerspruch als Angriff zu betrachten.

Gefährlichkeit des blinden Gehorsams

Die Bundesrepublik hat aus ihrer Geschichte gelernt, dass blinder Gehorsam gefährlich ist. Diese Lektion war notwendig. Doch sie bleibt unvollständig, solange daraus der Verdacht entsteht, jeder Gehorsam sei blind und jede Autorität bereits autoritär. Die eigentliche Mündigkeit besteht nicht darin, grundsätzlich niemandem zu folgen, sondern darin, zwischen berechtigter Autorität und unberechtigtem Machtanspruch unterscheiden zu können.

So betrachtet ist die autoritäre Gesellschaft der Autoritätslosen keine Gesellschaft, in der alle einem sichtbaren Herrscher gehorchen. Es ist eine Gesellschaft, die sich ihrer Freiheit gewiss ist, weil niemand mehr offen Autorität beanspruchen darf – während ihre Mitglieder zunehmend Entscheidungen folgen, deren Urheber und Voraussetzungen sie kaum noch erkennen. Sie hat die Autorität nicht überwunden, sondern ihre persönliche Gestalt durch eine unpersönliche ersetzt.

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Der Westen wollte den Menschen von seinen alten Herren befreien. Deutschland hat diesen Anspruch mit besonderem historischem Ernst verfolgt. Doch die Befreiung bleibt unvollendet, wenn der mündige Bürger zwar gelernt hat, seinem Vater zu widersprechen, aber nicht mehr bemerkt, wem er inzwischen gehorcht. Die gefährlichste Autorität ist womöglich nicht diejenige, die offen sagt, dass sie Gehorsam erwartet. Es ist diejenige, die uns glauben macht, wir gehorchten überhaupt niemandem.