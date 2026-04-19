Hannah Arendt hat Hochkonjunktur. Oder, anders gesagt: Hannah Arendt ist so zeitlos wie Chucks, Lederjacken, American Spirit und Cocoweng. Entblödeten sich unlängst degenerierte Spanier, die das Töten von Juden als unfassbare Witzigkeit darstellten (Ansage! berichtete), sind es nun mal wieder Deutsche, die die Banalität des Bösen mit Leben füllten – wobei hier “die Banalität der Blöden” durchaus angebrachter wäre. Wir leben in Zeiten der doppelten Standards, bei denen es nicht mehr darauf ankommt, was man sagt, sondern wer es sagt und unter Umständen, wo man etwas sagt. Wie singt die Band Truck Stop doch gleich in ihrer Titelmelodie der Serie “Großstadtrevier”: “Das uralte Spiel seit uralter Zeit, was der eine sich herausnimmt, geht dem andern zu weit.”

In einer nächtlichen Diskussion in einem sogenannten X-Space – eine Live-Diskussionsplattform nur mit der Stimme, eine Art interaktive Radiosendung von jedem für jeden, wo sich jeder beteiligen und auch einen eigenen Space aufmachen kann) –, bei American Spirit und reichlich Weinschorle (noch so ein Klassiker!) ging es irgendwann, wie könnte es auch anders sein, um den Nahostkonflikt. Es ist eine beeindruckende Tatsache, dass viele Deutsche zwar keinerlei Ahnung von Gesellschaft und anderen Dingen und schon gar nicht von Ökonomie haben, obwohl diese sie täglich berührt und betrifft, dass sie gleichzeitig aber auf jeden Fall eine großartige Meinung zu Israel und den sogenannten Palästinensern haben. Wenn es noch gut läuft, sind sie für eine sogenannte Zweistaatenlösung (die zwar unsinnig ist, aber immerhin gut klingt) – und wenn es schlecht läuft, geht es in Richtung Ein-Staaten-Lösung, natürlich in arabischer Hand, was das Ende des jüdischen Lebens im jüdischen Staat zur Folge hätte. Aber das ist wohl auch gewollt. Was Opa Kurt nicht vollenden konnte, das muss dann wohl Enkelin Sandra übernehmen.

Die wahre Fratze zeigt sich

Die Geschichte ist fix erzählt: Als es nun um das leidige Thema Nahost ging, sprach eine Protagonistin Israel das Existenzrecht ab; so weit, so unspektakulär. Doch sie tat es mit einer Euphorie, als würde sie sich über eine Geburtstagstorte freuen: “Natürlich hat Israel kein Existenzrecht”, meinte sie fröhlich und lachte, als hätte sie gerade im Lotto gewonnen – was seitens der Moderation im Space gänzlich unkommentiert blieb. Wenige Minuten später allerdings äußerte ein anderer Protagonist das Wort „Neger“ – was der Moderation hingegen sogleich empörten Anlass für eine Rüge gab und dazu führte, dass der Übeltäter – zumindest vorläufig – aus dem Space geworfen wurde. Judendeportation hui, Neger pfui – das sind diese zweierlei Maßstäbe, von denen alle sprechen: Es scheint kein Problem zu sein, dem jüdischen Staat seinen Anspruch auf Heimstätte jüdischen Lebens abzusprechen, doch gleichzeitig gibt es nervöse Zusammenbrüche, wenn jemand das böse N-Wort sagt. Stark!

Mit dieser devianten Heuchelpointe war dieses Space-Gespräch geradezu prototypisch für eine spätdekadente deutsche Gesellschaft im Todestaumel. Selektive politische Korrektheit scheint das Maß aller Dinge zu sein, während wahre Monstrositäten und Gedankenverbrechen wie das dahingeplauderte Absprechen des Existenzrechts Israels bestenfalls in die Kategorie „kontroverser Debattenbeitrag“ fallen. Hier kreuzen sich die Banalität des Bösen und der Blöden. Beides scheint wahrlich ein Meister aus Deutschland zu sein – wobei, Stichwort Spanien, ähnliche Phänomene auch gesamteuropäisch aufscheinen. Die Doppelstandards jedenfalls haben Hochkonjunktur, und es zeigen sich die wahren Fratzen jener, die das Übel aussprechen, wie auch jener, die es unkommentiert im Raum stehen lassen.