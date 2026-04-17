Die Banalität des Bösen auf Spanisch

Wenn der Tod ein Meister aus Deutschland war, dann ist Spanien wohl der mehrfache europäische Meister in der Disziplin des europäischen Antisemitismus, zumindest spätestens seit 2023. Und da der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez den Juden den 7. Oktober einfach nicht verzeihen kann, tut dieser Sozialist alles, sein Land auf Israelfeindlichkeit zu trimmen: Sánchez sprach wiederholt von „unverhältnismäßiger Gewalt“ Israels, stellte öffentlich infrage, ob Israel überhaupt das “Völkerrecht” einhalte und ging sogar noch weiter, indem er das Land als „genozidalen Staat“ beschimpfte und wörtlich erklärte, man mache „keine Geschäfte mit einem solchen Land“. Gleichzeitig fabulierte er über die militärische Ohnmacht Spaniens mit dem bezeichnenden Satz, man habe „keine Atombomben“, um Israel zu stoppen. Dafür versucht er mit anderen Mitteln, Letzteres politisch irgendwie durchzusetzen, etwa durch Waffenembargos, diplomatische Isolation, Forderungen nach Ausschluss Israels aus internationalen Wettbewerben und die Anerkennung eines palästinensischen Staates mitten im Krieg. Hinzu kommen rhetorische Eskalationen, in denen Sanchez Israels prinzipiell legitimes Vorgehen in Gaza als „Ausrottung eines wehrlosen Volkes“ diffamiert – eine Sprache, die weit mehr als Kritik ist, nämlich gezielte moralische Delegitimierung.

Sowas kommt von sowas: Ein Clip, der derzeit in den (a)sozialen Medien kursiert und aus einer Lokalszene in der Region Bierzo stammt, zeigt die spanische judenfeindliche Provinzfolklore in ihrer ganzen Grässlichkeit. Dort hört man Sätze, die just dieselbe Mischung aus Verharmlosung und Ressentiment transportieren, die auch Sanchez in seinen Einlassungen an den Tag legt: Da ist davon die Rede, dass man “die Juden töten müsse“, begleitet von höhnischem Gelächter; jemand wirft ein, das sei „doch nur Spaß“; wieder einer setzt nach, man habe das „früher schon so gemacht“. Diese Halbsätze, dieses halb offen bekundete, halb wieder zurückgenommene Daherreden, sind entscheidend: Es sind keine ausgearbeiteten Ideologien, sondern Reflexe – und genau deshalb ist der Clip so aufschlussreich. Genau aus diesem politischen Klima heraus entfalten solche Videos ihre eigentliche Aussagekraft.

Andeutung und gemeinsames Einverständnis

„La banalidad del mal“ hätte es Hannah Arendt auf Spanisch genannt: Die Banalität des Bösen eben. Und gerade weil dieses verstörende Video aus dem Alltag kommt – aus keiner politischen Rede, keinem ideologischen Manifest, sondern aus einer beiläufig gefilmten Situation – heraus, ist es so entlarvend und verräterisch. Niemand hält hier eine große Hasspredigt; das ist auch gar nicht nötig. Es ist ein banales, scheinbar beiläufiges Geplaudere – mit furchterregendem Inhalt; alles funktioniert hier über Andeutung und gemeinsames Einverständnis: Man sagt etwas Ungeheurliches, lacht darüber, relativiert es sofort – und weiß doch, dass alle im Raum verstehen, worum es geht. Dieses „War doch nur Spaß!“ ist keine Entschärfung, sondern hat System und ist Teil eines judenfeindlichen Mechanismus.

Das eigentlich Abgründige dabei: Dies passiert in einem Land, in dem es heute praktisch keine Juden mehr gibt. Man hat sie vor Jahrhunderten vertrieben und pflegt bis heute das Ressentiment gegen ihre Abwesenheit; auch wenn Spanien zeitweise – sogar unter Franco – für Juden ein Refugium war, weil ihnen anderswo noch Schlimmeres drohte, ist Spanien so gut wie “judenrein”. Dass Antisemitismus dort am verbreitetsten ist, wo es fast keine Juden (mehr) gibt, ist kein neues Phänomen. Judenfeindlichkeit ohne Juden, aber mit umso größerer kultureller Selbstverständlichkeit: Der Hass braucht keine Realität mehr, er lebt längst aus sich selbst heraus. Und so schließt sich der Kreis: Wenn der Tod ein Meister aus Deutschland war, dann ist Spanien eben der routinierte und aktuelle Titelverteidiger im europäischen Antisemitismus – bloß dass man heute keine Reichspogromnacht, keine Lager und keine Inquisition mehr braucht. Ein Witz reicht. Ein Lachen. Und eine Regierung, in der ein israelfeindlicher Sozialist an der Spitze den Ton vorgibt, während große Teile seines Volkes ihm den Gefallen tun und die Banalität des Bösen mit neuer Vitalität füllen.