Die Billionenschulden werden schon zweckentfremdet, bevor sie überhaupt aufgenommen sind

Kaum ist die beispiellose Schuldenorgie von mindestens 900 Milliarden Euro – plus weiteren 750 Milliarden infolge des künftigen Verfassungsgebots der “Klimaneutralität bis 2045” zu erwartenden Mehrausgaben – vom abgewählten Bundestag beschlossen, bestätigt sich auch schon die Befürchtung, dass diese aberwitzigen Gelder nicht etwa zweckgebunden eingesetzt werden, sondern vor allem Begehrlichkeiten der ideologischen Geldverschwender und üblichen Verdächtigen triggern und ins Unermessliche steigern. Forderungen werden nun reihenweise angemeldet oder bereits zugesagt, die alles, bloß ganz sicher nicht den Nutzen des Landes im Sinn haben.

Statt, wie eigentlich versprochen, zu sparen, wird nun geaast und in die Vollen gelangt. Zunächst soll natürlich wieder einmal die Ukraine profitieren: Aus der Vorlage des Bundesfinanzministeriums für die Haushälter geht hervor, dass der Haushaltsausschuss des Bundestags neue Ukrainehilfen im Umfang von rund 2,5 Milliarden Euro freigeben soll. Zusammen mit Rückerstattungen in Höhe von knapp 500 Millionen Euro, die Deutschland aus EU-Töpfen erhält, stellt die Bundesregierung für die Lieferung von Waffen und Material insgesamt weitere rund drei Milliarden Euro bereit. „Für die bedarfsgerechte Ausstattung der ukrainischen Streitkräfte mit Material und Waffen, hauptsächlich in den Bereichen Luftverteidigung, Schutz- und Spezialausstattung, Durchhaltefähigkeit, Drohnen, geschützte Fahrzeuge, Panzerhaubitzen, Kampfpanzer und Schützenpanzer, müssen im ersten Halbjahr 2025 zahlreiche weitere Beschaffungsverträge unverzüglich abgeschlossen werden“, heißt es in der Vorlage.

Milliarden für einen verlorenen Krieg

Zunehmende russische Geländegewinne, der Fall der strategisch wichtigen ukrainischen Verteidigungsstellungen in Wuhledar, die partielle Umschließung des Logistikknotenpunkts Pokrowsk und die anhaltenden russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur würden rasche Hilfen notwendig machen. Außerdem seien „Unwägbarkeiten und Unsicherheiten hinsichtlich einer Fortführung der US-Unterstützungsleistungen im bisherigen Maße entstanden“. Hier soll also eine Armee in einem Krieg unterstützt werden, den sie längst verloren hat und die USA, die diesen völlig sinnlosen Krieg endlich beenden wollen, werden indirekt dafür kritisiert. Damit nicht genug, beantragen das Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 sogenannte außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen im Volumen von weiteren knapp 8,3 Milliarden Euro.

Die vom alten Bundestag abgenickte Schleifung der Schuldenbremse macht es also möglich, dass mindestens rund 11 Milliarden an deutschem Steuerzahlergeld in der Ukraine versenkt werden. Union, SPD und Grüne hatten beschlossen, dass zu den Sicherheits- und Verteidigungsausgaben, die weitgehend von der Schuldenbremse ausgenommen werden, auch die “Hilfe für völkerrechtswidrig angegriffene Staaten“ zählt.

Füllhorn für gierige Grüne und ihre Helfer

Das Verteidigungsministerium führt an, mit den neuen Ukraine-Hilfen könne angeblich nicht bis zum Beschluss des Bundeshaushalts 2025 werden, weil angesichts der Aufrüstungsbestrebungen in Europa der „schnellstmögliche Zugriff auf noch vorhandene industrielle Kapazitäten notwendig“ sei, um der Ukraine Waffen, Gerät und Ersatzteile zur Verfügung stellen zu können. Sollte die Unterstützung ausbleiben, drohe „schwerwiegender Schaden für das Ansehen Deutschlands als verlässlicher internationaler Partner“. Auch die Republik Moldau soll mit einem Teil des Geldes unterstützt werden, um die militärischen und zivilen Sicherheitskräfte im Vorfeld der anstehenden Parlamentswahlen und angeblicher russischer Destabilisierungsversuche zu stärken.

Solche und andere Verklausulierungen bedeuten auch die weitere Mästung des NGO-Unwesens – denn eben solche dubiosen Organisationen werden mit dem Schutz vor angeblicher „Desinformation“ und ähnlichem arbiträren Nonsens betraut und fürstlich entlohnt. Putin bleibt also der vermeintlich omnipräsente und allmächtige Strippenzieher und die USA werden mindestens zum unsicheren Kantonisten erklärt – und das von einer erbärmlich unfähigen Politkaste, die auf der Welt nicht ihresgleichen hat. Aber damit ist der Wahnsinn noch lange nicht beendet: Die erwähnte, auf Druck der Grünen ins Grundgesetz gepresste „Klimaneutralität“ mit Zeitvorgabe wird sich als Füllhorn für gierige Grüne und von ihnen abhängige Lobbyorganisationen erweisen.

Alle Dämme brechen

Und da die Zustimmung der von CDU und SPD bestochenen Länder zur gelockerten Schuldenbremse fortan jedem Bundesland die Aufnahme von neuen Schulden „in Höhe von 0,35 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts“ ermöglicht, kündigte die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) umgehend an, den neuen Rahmen auszureizen und damit – na was wohl – einen „Notfallkredit für die Geflüchteten-Kosten“ aufzunehmen. „Wir planen unseren Landeshaushalt für 2026/27 unter der Annahme, auf weitere Kredite zurückgreifen zu können“, erklärte sie. Berlin könnte nun jeweils etwa 670 Millionen Euro pro Jahr Schulden machen. Die Kosten für die Unterbringung fast ausschließlich illegaler Migranten, liegen allein in Berlin jährlich bei etwa einer Milliarde Euro! Und auch die Grünen haben längst Blut geleckt: Jette Nietzard, die Vorsitzende ihrer Jugendorganisation, fabulierte bereits über ein „Sondervermögen für Seenotrettung“, also die Förderung der illegalen Massenmigration und der Schleusermafia.

Hier brechen nun also endgültig alle Dämme. Just all das, was eigentlich unbedingt eingestellt werden müsste und von der Mehrheit der Bürger eindeutig abgewählt wurde – nämlich die illegale Massenzuwanderung, der Klimawahn und die exzessive Ukraine-Unterstützung – wird stattdessen mit weiter finanziell ausstaffiert und mit Vollgas beschleunigt. Der Wählerwille, der das genaue Gegenteil ausdrückt, wird nicht nur ignoriert, sondern verhöhnt; das Land wird finanziell ruiniert und weiterhin mit Migranten geflutet – und eine Union, die für ein paar Regierungsposten von rot-grünen Gnaden zu jeder Schandtat bereits ist, exekutiert dies alles.