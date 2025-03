Die Blinden von Karlsruhe

Wer kennt sie nicht: Justitia, die römische Göttin der Gerechtigkeit? In der einen Hand hält sie eine Waagschale, in der anderen ein Schwert. Ihre Augen sind verbunden, was sie zu einer symbolischen Figur in den Justizpalästen unseres Landes macht. Die Augenbinde, die Waage und das Schwert stehen für die drei zentralen Eigenschaften von Justitia: Die Waage hilft ihr, das richtige Strafmaß zu finden und abzuwägen. Das Schwert symbolisiert die Härte der Strafe, die der angeklagten Person droht. Die Augenbinde steht dafür, dass Justitia ohne Ansehen der Person gerecht urteilt. So wird es in der Schule noch heute gelehrt – obwohl die Realität längst oftmals eine andere ist. Heutzutage trägt Justitia keine Augenbinde mehr, sondern eine Parteibrille, um besser zu erkennen, wer was sagt und nicht nur, wer was sagt. Justitia scheint zur Marionette der Mächtigen geworden zu sein. Tagtäglich werden uns zahlreiche Beispiele für diese These geliefert. Die Klagelust einer Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder das fragwürdige Urteil gegen den 64-jährigen Rentner Niehoff sind nur die sichtbaren Spitzen eines viel größeren Problems.

Lassen Sie mich dies anhand eines Gedankenexperiments weiter verdeutlichen: Stellen wir uns vor, eine Regierung aus der AfD und einer weiteren Partei hätte eine parlamentarische Mehrheit, die sich aus irgendeinem Grund zerstritten hätte. Die Kanzlerin stellt die Vertrauensfrage und findet bei der Abstimmung keine Mehrheit mehr. Im Anschluss schlägt sie dem Bundespräsidenten vor, den Bundestag aufzulösen. Nach Gesprächen mit den Vorsitzenden aller im Bundestag vertretenen Fraktionen ordnet der Bundespräsident Neuwahlen an. Die anschließenden Neuwahlen, bei denen eine hohe Wahlbeteiligung zu verzeichnen ist, enden für die AfD desaströs. Ein politischer Machtwechsel zeichnet sich ab. Die neue Regierung, die in Habacht-Stellung lauert, plant einen radikalen Politikwechsel: Sie möchte die Bundeswehr massiv aufrüsten, Milliarden an Waffenlieferungen für den Ukrainekrieg finanzieren, NGOs unterstützen, die der zukünftigen Regierung nahestehen, und grüne Ideologie als Staatsräson im Grundgesetz verankern. Doch die Schuldenbremse – Artikel 109 des Grundgesetzes – steht dem entgegen.

Empörung an den Pissrinnen der Nation

Hier kommt die AfD ins Spiel: Sie beruft den alten Bundestag ein und findet mit Hilfe aller abgewählten Parteien eine Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz so zu ändern, dass der öffentlichen Hand eine Nettoneuverschuldung zur Sicherung der Geldwertstabilität untersagt wird. Man braucht nicht viel Phantasie zu bemühen, um sich die Reaktionen auf dieses Vorgehen vorzustellen: Die Presse würde lautstark protestieren, ARD und ZDF würden Brennpunkte und Sondersendungen bringen. An den Pissrinnen der Nation – genannt Talkshows – würden Sandra Maischberger, Maybritt Allner, Caren Miosga, Markus Lanz (und wie sie alle heißen) Legionen von Experten ausgraben, die wissenschaftlich nachweisen, dass dieses Verfahren keinesfalls rechtens war. Die Empörung wäre riesig.

Man kann sich gut vorstellen, wie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts reagieren würde: Eilanträge der zukünftigen Regierungsparteien würden sofort als „begründet“ zugelassen. Das Gericht würde feststellen, dass das alte Parlament bis zum Zusammentritt des neuen Bundestages dessen Handlungsmöglichkeiten nicht beschränken darf. Das Budgetrecht ist quasi das Königsrecht des Parlaments – und dieses kann es nur für die bestehende Legislaturperiode ausüben. Daher kann der alte Bundestag nicht über den Haushalt für die nächsten vier Jahre entscheiden. Und an dieser Stelle endet unser Gedankenspiel. Es wird deutlich, dass das Bild von Justitia ein Mythos ist. Kein Regime gibt Macht freiwillig ab. Wenn Medien und Justiz von eigenen Parteigängern unterwandert sind und eine kritische Meinungsbildung unterdrückt wird, spricht man zu Recht vom „tiefen Staat“.

Der bereits aufgelöste, abgewählte Bundestag ändert noch schnell die Verfassung

Die Äußerungen der „acht Arschlöcher von Karlsruhe“, so ein Herbert Wehner zugeschriebenes Zitat, sind schwer ernstzunehmen, wenn diese feststellen, dass gemäß Artikel 39 des Grundgesetzes die Wahlperiode des alten Bundestages erst mit dem Zusammentritt des neuen Bundestages endet, der zuvor jedoch von Steinmeier verfassungsgemäß aufgelöst wurde. Ulrich Vosgerau, Staatsrechtslehrer, kommentiert dies treffend: „Der kommissarische alte Bundestag wird missbraucht, um ein Veto gegen den Wählerwillen auszusprechen“. Der Gipfel dieser rabulistischen Meisterleistung von Stephan Harbarth & Co. ist die Feststellung, dass allein der neue Bundestag über seinen Zusammentritt entscheidet. Warum hat Bärbel Bas den alten, aufgelösten Bundestag einberufen anstatt den neuen? Und warum wird der neue Bundestag erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt zusammengerufen?

Es liegt nun an der AfD und der Linkspartei, die sofortige Einberufung des neuen Bundestages zu verlangen. Die AfD hat gestern zu diesem Schulterschluss mit der Linken aufgerufen; Beatrix von Storch äußerte sich dazu mit den Worten: „Liebe Heidi Reichinnek, wollt ihr die Finanzierung der Bundeswehr vorbei an der Schuldenbremse stoppen? Dann folgt uns. Oder schweigt für immer.“ Wie nicht anders zu erwarten, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Christian Görke, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters: „Wir arbeiten weder in dieser noch in einer anderen Frage mit der AfD zusammen.“ Nach dem aktuellen Stand der Dinge wird der Verfassungsmissbrauch aus ideologischen Gründen also von den Kommunisten nicht gestoppt. Wir steuern auf schwierige Zeiten zu.