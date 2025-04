Die Börsen crashen – und natürlich ist Trump schuld

Ja, es gab ihn, und er war ganz furchtbar – der jüngste Börsencrash! Seit Freitag rauschen die Kurse in den Keller und gehen die Börsen in die Knie. All das als Reaktion auf Donald Trumps Zollorgie. So jedenfalls schallt es aus dem Blätterwald und den Soundbars der Riesenglotzen. Man spricht von einem “Kahlschlag für die Anleger” und wähnt angesichts der Kurseinbrüche auch US-Firmen wie Apple, Microsoft, Tesla & Co. kurz vor dem Bankrott. Und diese Panikmache wird natürlich nicht durch die Welt posaunt, ohne den vermeintlich wahren Schuldigen zu nennen, den schlimmen Finger, der dieses “Horrorszenario” zu verantworten hat: Donald Trump, der Leibhaftige.

Putin, sonst an allem anderen schuld, war es diesmal nicht; nein: Es ist jetzt sein Spießgeselle Donald, der die Weltwirtschaft in den Abgrund schickt. Und die treuen, maximal voreingenommenen und entsprechend konditionierten Leser, Zuschauer und Zuhörer stimmen in das Gejaule mit ein. Nur die wenigsten machen sich wie üblich die Mühe zu hinterfragen, ob das, was ihnen da medial aufgetischt wird, überhaupt stimmt, ja stimmen kann. Blinde Gefolgschaft gegenüber den “Qualitätsmedien” eben. Schaut man sich den Chart des Dow Jones (Industrial Average) über die letzten fünf Jahre an, so stellt man fest, dass hier – wieder einmal – vor aller (weitgehend blinden) Augen ein famosen Schauspiel inszeniert wird, das mit der Realität so wenig zu tun hat wie Politik mit Ehrlichkeit.

Vor allem gut zu erkennen und in der vorstehenden Grafik launig markiert: Als die Aktienkurse 2022/23 einbrachen –und das übrigens noch wesentlich heftiger und dramatischer als aktuell –, interessierte das weltpolitisch niemanden und auch deutsche Medien kein Stück weit. Schon gar nicht machte damals jemand Joe Bidens desaströse Politik (oder den vergesslichen alten Lügner höchstselbst) dafür verantwortlich. Und Panikmache gab es damals schon gar nicht; auch keine künstliche. Jetzt, bei einem “Absturz” auf wesentlich höherem Niveau, wird die Katastrophe beschworen, brought to you by Donald Trump.

Natürlich reagieren alle Wertpapiere auf Zölle, wie auch auf Steuern und politische Rahmenbedingungen. Aber die Börsenkurse sind stimmungsgetriebene Momentaufnahmen, die Erwartungen reflektieren. Nach Trumps Wahl und dem Beginn seiner zweiten Präsidentschafts explodierten jeweils die Kurse; jetzt brechen sie ein. Diese Dynamik ist nicht überraschend – doch man erzählt den Menschen wohlweislich nicht, dass das Gezocke an den Börsen ohnehin mehr von Phantasie denn von realer Wirtschaft getrieben ist.

128 Billionen Dollar an den Weltbörsen

Dass das so ist, offenbart sich, wenn man sich die dazugehörigen Zahlen anschaut: An allen Börsen dieser Welt ist eine irrwitzige Summe von 128 Billionen US-Dollar notiert. Die globale Weltwirtschaftsleistung eines Jahres liegt jedoch nur bei etwa 103 Billion. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, dass hier also rund 25 Billionen US-Dollar an den „Märkten“ herum, die durch keinerlei Waren oder Leistungen repräsentiert sind.

Davon wurden nun beim “Zoll-Crash“ nun gerade mal 6,5 Billionen US-Dollar “vernichtet” – die allerdings genauso schnell wieder “gewonnen” werden können. Und wenn nicht, macht das auch nix: Dann „druckt“ man halt neues Geld. Das läuft ja schon ewig so…

Besuchen Sie auch den Blog des Autors.