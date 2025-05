Die bösen rechten Influencerinnen: Der „Stern“ hat ein neues Feindbild

Dieser Tage zeigt der mediale Volkstum des linken Wahrheitsverbiegungskartells in Deutschland wieder einmal seine ganze widerliche Verkommenheit: Nicht nur, dass die vermeintlichen “seriösen Qualitätsmedien” das an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbietende AfD-„Gutachten“ des Verfassungsschutzes nicht in vollem Umfang veröffentlichen mochten (obwohl es einigen von ihnen, etwa dem „Spiegel“, bereits vorab zur Verfügung stand), weshalb diese fundamentale Informations- und Aufklärungsarbeit, wie schon letztes Jahr bei den RKI-Protokollen, den alternativen Medien zufiel; nein, sie nahmen es auch noch zum Anlass, um für ein Verbot der AfD zu trompeten, ohne ein einziges kritisches Wort über das Zustandekommen des Machwerks zu verlieren.

Die Wahnvorstellungen und Nazi-Paranoia dieser Journalistenblase treiben inzwischen solch bizarre Blüten, dass sogar die „Zeit“ inzwischen Geschmack daran gefunden hat, sich an Menschenjagden auf Andersdenkende und Staatsfeinde zu beteiligen, wie im Fall des YouTubes “Clownie” und ganz aktuell auch bei den “Sylt-Sängern”. Da wollen Kollegen des “Stern” beim Branchenhobby des lustigen Denunzierens natürlich nicht hintanstehen: Das Hamburger Revolverblatt identifizierte als skandalöses Feindbild “rechte Influencerinnen”, die sich im Netz zunehmender Reichweite erfreuten – und veröffentlichte kürzlich eine Liste der „Postergirls der Rechtsextremen“, die vor unerträglicher Hetze und Diffamierungen nur so strotzte.

Weiblichkeit als “Propagandawaffe”

Seit einigen Jahren dränge eine “neue Generation von jungen Frauen in die Öffentlichkeit, die auf ihren Social-Media-Kanälen rechte Ideologien verbreitet“, so der “Stern”. Man folge sich gegenseitig, teile „Hasspropaganda“ untereinander und pumpe „die menschenfeindlichen Ideen der Rechten über Tiktok, Youtube, Instagram und X in eine immer breitere und jüngere Öffentlichkeit“, faselte „Stern“-Redakteur Stephan Maus wie üblich natürlich ohne den geringsten Beweis für diese inflationär hingerotzten Behauptungen. Und weiter: „AfD, Neue Rechte, Identitäre, Neonazis & Co. können ihr Glück kaum fassen: Völkischer Hass ist nicht mehr nur die abstoßende Ausdünstung alter weißer Männer, sondern erreicht mit den Postergirls der Rechtsextremen ein neues Publikum.“ Humor werde hier genutzt, „um die Grenzen des Sagbaren immer mehr zu verschieben”. Wo diese Grenzen liegen, bestimmen natürlich „Stern“ und Co. – ganz so, wie die fehlgeleiteten und amtsmissbräuchlichen “Verfassungsschützer” praktischerweise selbst definieren, was “gesichert rechtsextrem” oder “verfassungsfeindlich” ist und was nicht.

Zu den Vergehen der vom “Stern” gespotteten, bösen „Hatefluencerinnen“ gehört dann etwa folgendes: Sie „verteufeln die Migrationspolitik, leugnen den Klimawandel und nutzen das Unbehagen an der Corona-Politik, um die Gesellschaft zu spalten. Kurz: Sie machen dasselbe wie männliche Rechtsextreme – aber es wirkt sympathischer bei ihnen“, so der unsägliche Propagandatext. Und, besonders lustig: Ihre “Weiblichkeit” würden sie als Propagandawaffe nutzen. Besonders dieser Aspekt ist interessant: Wann immer derselbe Vorwurf nämlich bislang an die Adresse der durchaus gutaussehenden, mit ihren weiblichen Reizen kokettierenden Klima-Extremistinnen der “Letzten Generation” oder “Fridays for Future” erhoben wurde, ob Luisa Neubauer, Aimee van Balen oder auch Carla Hinrichs, hieß es gleich, dies seien sexistische reaktionäre Anfeindungen. Wenn “rechte” junge Frauen attraktiv sind, darf man sie natürlich auf ihr Aussehen und ihre Figur reduzieren, denn diese nutzen sie ja dann als Waffe.

Zu den vom „Stern“porträtierten “rechten Postergirls“ gehört unter anderem die Journalistin Anabel Schunke. Diese hetze angeblich gerne auf Social Media. Als Beleg wird Schunkes Tweet vom April 2022 angeführt, in dem – sie völlig korrekt und von der Meinungsfreiheit gedeckt – kritisierte: „Ein großer Teil der Sinti und Roma in Deutschland und anderen Ländern schließt sich selbst aus der zivilisierten Gesellschaft aus, indem sie den Sozialstaat und damit den Steuerzahler betrügen, der Schulpflicht für ihre Kinder nicht nachkommen, nur unter sich bleiben, klauen, Müll einfach auf die Straße werfen und als Mietnomaden von Wohnung zu Wohnung ziehen.“ Maus führt dazu aus, dass Schunke deswegen vom Amtsgericht Goslar wegen Volksverhetzung verurteilt, diese aber von Landgericht Braunschweig aufgehoben worden sei, weil es den Post als legitime Meinungsäußerung gesehen habe. „Erstaunlich, wie viel man doch noch sagen darf in unserer angeblichen Meinungsdikatur“, so sein hämischer Kommentar. Was er nicht erwähnte, ist, dass die Staatsanwaltschaft Berufung gegen den Freispruch Schunkes eingelegt hat, diese seit drei Jahren anhaltende Justizschikane auf Kosten des Steuerzahlers wegen einer absoluten Nichtigkeit damit in die nächste Runde geht und Schunke weiterhin Geld und Nerven kosten wird – obwohl hier ganz offensichtlich keinerlei Straftat vorliegt.

Auch Naomi Seibt findet sich auf Maus‘ “brauner” Liste. Über sie, die inzwischen in den USA lebt und auch gute Kontakte zu Elon Musk unterhält, berichtet er dies: „24 Jahre alt, aus Münster und Elon Musks Vertrauensperson aus Deutschland. (…) Verteufelt Feminismus, Abtreibungen und Migrationspolitik.“ Im April 2021 sei ihr Youtube-Kanal wegen zu vieler „Fehlinformationen“ gesperrt, inzwischen aber wieder freigeschaltet worden – und damit wieder„bereit für Propaganda und Fake News“. Seit der Verfassungsschutz die AfD als “gesichert rechtsextrem” eingestuft habe (die Anführungsstriche fehlen im “Stern” natürlich), „schäumt“ Seibt „besonders wütend auf X“, will Maus wissen.

Sogar Kult-Interviewerin Eingollan auf der Liste

Und über die kurdischstämmige AfD-Politikerin Leyla Bilge, die sich seit Jahren unter Gefahr für Leib und Leben gegen die Islamisierung Deutschlands einsetzt, schreibt Maus despektierlich, sie habe 2018 einen „sogenannten Frauenmarsch“ organisiert, an dem auch „Identitäre, Neonazis und Reichsbürger“ teilgenommen hätten. Dieser Frauenmarsch sei „ein Beispiel dafür, wie Pseudofeminismus dazu benutzt wird, rassistische Narrative zu verbreiten“, ätzt der Autor – obwohl dort nichts anderes getan wurde, als vor der Einführung des islamischen Steinzeitrechts Scharia zu warnen.

Doch es geht noch irrer: Die für ihre subtilen, Intelligenz Straßeninterviews bekannte Youtuberin Michelle Gollan alias “Eingollan” verspotte, so Maus, „gerne die LGBTQ+-Community und verhöhnt Migranten für ihre Deutschkenntnisse“. Mit Humor versuche sie, „diskriminierende Narrative zu normalisieren“. Und so geht es immer weiter in diesem hetzerischen Stück, das nichts als schlimmster Gossenjournalismus ist. Irgendwelche linken Redakteure im permanenten Nazi-Fieber googeln sich etwas zusammen und manipulieren es dann in ihrem Sinne, um alle Nicht-Linken als Rechtsextreme zu brandmarken. Wer Eingollans Videos kennt, der kann nur sich angesichts dieses Kampagnenjournalismus nur noch angewidert abwenden. Die Hitlertagebücher- und Relotiuspresse dieses Landes hat längst ihre letzte Glaubwürdigkeit verspielt – doch um das Ausmaß der Voreingenommenheit und Manipulation zu begreifen, mit der ihre Schreiberlinge operieren, müssten sich die Leser einmal die Mühe machen, das, was ihnen diese Schmierenredakteure auftischen, selbst einmal zu überprüfen. Doch genau das unterbleibt leider, und deshalb finden diese Publikationen trotz schwindender Auflagen noch immer erschreckend viele Leser, so wie der ÖRR immer noch Millionen Zuschauer erreicht.

So wird Auflagenschwindsucht erklärbar

Wer vor den Exzessen der Migrationspolitik und des Gender-Wahns warnt und dabei auch einmal dieselbe Polemik anwendet, die für Linke seit jeher selbstverständlich ist, wird für Maus und seine Genossen also zum rechten „Postergirl“ und zur „Hatefluencerin“ – während über links-woke ideologietriefende und wirklich systemfeindliche „Postergirls“ des Klimakults, linke Fanatikerinnen wie Heidi Reichinnek oder System-Comediennes wie Carolin Kebekus oder Sarah Bosetti solche verleumderischen Behauptungen natürlich nie zu lesen sind, egal wie diese ihre eigene Hetze treiben. Im Gegenteil, wie bereits erwähnt: Hier wäre der Aufschrei wäre gigantisch, wenn solche Linken-Ikonen auf ihre Weiblichkeit und ihr Äußeres reduziert würden und man unterstellte, dass sie damit auf Dummenfang gehen, weil man Frauen eher glaube, dass die Welt in wenigen Jahren untergehe und alle Muslime eine Bereicherung für Deutschland seien.

Die rechten, konservativen und liberalen Frauen, die Maus hier auf abstoßende Weise an den Pranger stellt, greifen hingegen nur reale Probleme auf, die jeder Deutscher inzwischen im Alltag dauerhaft erlebt (es sei denn, er wandelt mit Scheuklappen durchs Land) – und sie erhalten gerade deshalb so viel Zuspruch. Die Abonnentenzahlen der Geschmähten liegen teilweise um ein Vielfaches über der Auflage des schwindsüchtigen „Stern“, der im vergangenen Jahr nur noch rund 291.000 Exemplare unter die Leute brachte, nachdem es 2013 waren noch rund 808.000 Exemplare und 1983 zeitweise über 2 Millionen Exemplare waren. Darauf, dass dieser gigantische Einbruch auch mit solchen Machwerken wie Maus‘ „Postergirl“-Hetze zusammenhängen könnte, kommt man in der Redaktion offensichtlich nicht. Auch hier zeigt sich, dass die Zeit längst über den „Stern“ und die meisten anderen Medienrelikte aus der alten Bundesrepublik hinweg gegangen ist, die jeden Anschluss an die Realität verloren haben, sich nur noch in ihrer absurden Ideologie suhlen und außerhalb ihrer stetig kleiner werdenden Blase niemanden mehr beschallen.