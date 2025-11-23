Die Brandmauer bricht – und Merz gleich mit…

Jetzt fliegt Merz die Wirtschaft um die Ohren. Und zwar so gründlich, dass selbst im Konrad-Adenauer-Haus die Fenster zittern. Die Verbände reden jetzt Tacheles – weil sie realisiert haben, dass Schweigen sie mit einhundertprozentiger Sicherheit ins Verderben führt. Sie reden nicht, weil sie plötzlich mutiger geworden wären – sondern weil sie die Nase voll haben von einer Politik, die ihnen jeden Tag erklärt hat, alles sei halb so schlimm. Dumm nur eben für die Regierung, dass Zahlen nicht lügen. Und noch dümmer, dass die, die wirklich rechnen können, in der Wirtschaft sitzen – und nicht im Kanzleramt.

Merz hat sich grandios verkalkuliert. Er dachte, er käme mit seiner Brandmauer durch. Er dachte, die Wirtschaftsvertreter würden den Mund halten und ihre Verbände zu allem Ja und Amen sagen – so wie bisher. Er dachte, man müsse nur lange genug „staatstragend“ rüberkommen und wohlklingendes Dampfgeplauder absondern, dann glaubt einem irgendwann jeder. Aber die Rechnung ging nicht auf. Die Wirtschaft liest keine Märchen, sie liest Bilanzen. Und diese Bilanzen schreien seit Monaten: Alarm!

Die Geduld ist aufgebraucht

Auch die CDU hat gedacht, sie komme damit durch. Sie hat sich eingeredet, die Unternehmen seien brav, geduldig, loyal. Sie hat geglaubt, vor allem der Mittelstand als Rückgrat der deutschen Wirtschaft registriere nicht, wie man ihn seit einem Jahr vertröstet, anlügt und mit warmen Worten abspeist. Aber jetzt ist Schluss. Die Geduld ist aufgebraucht, die Treue ist verspielt, die überstrapazierte Loyalität ist dahin. Die Maske ist gefallen. Die Verbände reklamieren. Und wie. Sie haben die Lügerei bemerkt, die Untätigkeit bemerkt, das Reformgetöse bemerkt, hinter dem exakt nichts passierte.

Den „Herbst der Reformen“, von dem Merz so stolz sprach, hat es nie gegeben. Es war ein Wetterbericht aus einer Parallelwelt. Und jetzt mündet dieser falsche Herbst im Winter der zerschlagenen Brandmauer. Kalt, kälter, Merz. Der Verband der Familienunternehmer hat den Stecker gezogen. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) folgt. Und beide senden dasselbe Signal: Wir sind raus aus dem Theater! Wir reden wieder mit jedem, der wirtschaftlich denken kann. Brandmauern existieren nicht!

Ende der Gesprächsverbote

Die Zeiten, in denen Berlin diktieren wollte, wer in Deutschland mit wem sprechen darf, sind vorbei. Und sie kommen nicht mehr zurück. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das auch in den Parlamenten durchsetzen wird. Da kann Merz noch so sehr versuchen, das herunterzureden, kann versuchen zu erklären, es handele sich um ein Missverständnis und es sei alles nicht so gemeint. Niemand hört mehr auf ihn. Die Realität hat sich längst verselbständigt. Und die Realität lautet: Das Vertrauen ist weg. Es wurde entzogen. Brandmauer beendet! Politische Arroganz abgewrackt!

Jetzt kann man gespannt sein, wie das weitergeht. Ob Merz überhaupt noch etwas merkt, ehe ihn die Geschichte vollständig überrollt – oder ob er weiter glaubt, man könne eine Republik hohlen Phrasen auf Pressekonferenzen regieren, während anderswo längst Fakten geschaffen werden. Das Fundament bröckelt – und jeder merkt es.