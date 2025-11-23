Die Brandmauer bricht – und Merz gleich mit…

Jetzt fliegt Merz die Wirtschaft um die Ohren. Und zwar so gründlich, dass selbst im Konrad-Adenauer-Haus die Fenster zittern. Die Verbände reden jetzt Tacheles – weil sie realisiert haben, dass Schweigen sie mit einhundertprozentiger Sicherheit ins Verderben führt. Sie reden nicht, weil sie plötzlich mutiger geworden wären – sondern weil sie die Nase voll haben von einer Politik, die ihnen jeden Tag erklärt hat, alles sei halb so schlimm. Dumm nur eben für die Regierung, dass Zahlen nicht lügen. Und noch dümmer, dass die, die wirklich rechnen können, in der Wirtschaft sitzen – und nicht im Kanzleramt.
Merz hat sich grandios verkalkuliert. Er dachte, er käme mit seiner Brandmauer durch. Er dachte, die Wirtschaftsvertreter würden den Mund halten und ihre Verbände zu allem Ja und Amen sagen – so wie bisher. Er dachte, man müsse nur lange genug „staatstragend“ rüberkommen und wohlklingendes Dampfgeplauder absondern, dann glaubt einem irgendwann jeder. Aber die Rechnung ging nicht auf. Die Wirtschaft liest keine Märchen, sie liest Bilanzen. Und diese Bilanzen schreien seit Monaten: Alarm!
Die Geduld ist aufgebraucht
Auch die CDU hat gedacht, sie komme damit durch. Sie hat sich eingeredet, die Unternehmen seien brav, geduldig, loyal. Sie hat geglaubt, vor allem der Mittelstand als Rückgrat der deutschen Wirtschaft registriere nicht, wie man ihn seit einem Jahr vertröstet, anlügt und mit warmen Worten abspeist. Aber jetzt ist Schluss. Die Geduld ist aufgebraucht, die Treue ist verspielt, die überstrapazierte Loyalität ist dahin. Die Maske ist gefallen. Die Verbände reklamieren. Und wie. Sie haben die Lügerei bemerkt, die Untätigkeit bemerkt, das Reformgetöse bemerkt, hinter dem exakt nichts passierte.
Den „Herbst der Reformen“, von dem Merz so stolz sprach, hat es nie gegeben. Es war ein Wetterbericht aus einer Parallelwelt. Und jetzt mündet dieser falsche Herbst im Winter der zerschlagenen Brandmauer. Kalt, kälter, Merz. Der Verband der Familienunternehmer hat den Stecker gezogen. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) folgt. Und beide senden dasselbe Signal: Wir sind raus aus dem Theater! Wir reden wieder mit jedem, der wirtschaftlich denken kann. Brandmauern existieren nicht!
Ende der Gesprächsverbote
Die Zeiten, in denen Berlin diktieren wollte, wer in Deutschland mit wem sprechen darf, sind vorbei. Und sie kommen nicht mehr zurück. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das auch in den Parlamenten durchsetzen wird. Da kann Merz noch so sehr versuchen, das herunterzureden, kann versuchen zu erklären, es handele sich um ein Missverständnis und es sei alles nicht so gemeint. Niemand hört mehr auf ihn. Die Realität hat sich längst verselbständigt. Und die Realität lautet: Das Vertrauen ist weg. Es wurde entzogen. Brandmauer beendet! Politische Arroganz abgewrackt!
Jetzt kann man gespannt sein, wie das weitergeht. Ob Merz überhaupt noch etwas merkt, ehe ihn die Geschichte vollständig überrollt – oder ob er weiter glaubt, man könne eine Republik hohlen Phrasen auf Pressekonferenzen regieren, während anderswo längst Fakten geschaffen werden. Das Fundament bröckelt – und jeder merkt es.
VIEL zu spät!
Solange die Subventionen rollten, so lange hielten sie still. Jetzt wo es immer knapper wird, wo sie begriffen haben, dass auch ihre Töpfe nicht mehr gefüllt werden, hauen sie ab oder Jene die es nicht können , fangen sie zögerlich an das Maul aufzumachen statt endlich diesem Mafiaverbund das Geld zu entziehen. Keine Steuervorauszahlungen mehr am 10. eines Monats und schon fällt das Kartell der Betrüger, Landesverräter und Steuerveruntreuer! Ob sie so weit denken und sich auch trauen? Ich glaube nicht, dass sie den Mut und das Verantwortungsbewusstsein haben werden. Es wird ihnen reichen zu sagen, wir haben es ja versucht, retten was es noch zu retten gibt und abhauen, wem es möglich ist. Der Rest, er wird sich trösten/entschuldigen mit bekannter Ausrede, das haben wir doch nicht wissen, nicht ahnen können!
ZITAT: „Dumm nur eben für die Regierung, dass Zahlen nicht lügen. Und noch dümmer, dass die, die wirklich rechnen können, in der Wirtschaft sitzen – und nicht im Kanzleramt.“
Und noch dümmer für alle Beteiligten, dass die, die angeblich wirklich rechnen können und in der Wirtschaft herumsitzen, erst jetzt zu dem Ergebnis gelangen, dass die Rechnung nicht aufgeht. Dabei haben das weit vorher sogar einige von denen im Volk, die nicht rechnen können, vorhergesehen.
Merz bricht – es ist wohl auch ihm zum kotzen!
Ganz schön viele Baustellen, würde ich mal sagen.
Aber wie sagt der Volksmund so schön:
„Ein Unglück kommt selten alleine“
Die Causa Weimar schein sich auch immer mehr auszuweiten.
Wallasch-Enthüllung geht weiter – Die Weimers: Nicht ohne meine Söhne
https://www.alexander-wallasch.de/gesellschaft/wallasch-enthuellung-geht-weiter-die-weimers-nicht-ohne-meine-soehne
Verstehe die Aufregung nicht.
Deutschland ist doch wieder da, oder etwa nicht?
😜
Ach Gottchen, was nützt das alles noch? Es ist doch schon längst Viertel nach Zwölf, die Deindustrialisierung nicht mehr aufzuhalten! Überall in den Verwaltungen, in öffentlichen Einrichtungen, ja selbst in etlichen Vorstandsetagen sitzen doch immer noch die ideologisierten Verderber Deutschlands, die meinen, dass das Abgreifen von Subventionen allemal einfacher ist als Profit auf freien Märkten zu erwirtschaften. Das ist dieselbe Denke wie beim Bürgergeld! Warum arbeiten, wenn man auch so genug Geld umsonst bekommt?
Welche Parteien dahinterstecken, mit ihren Parolen wie Quality is a myth oder Freibier für alle, die Leistungsverweigerung belohnen und Leistungsbereitschaft bestrafen, das sollte doch wohl jedem offensichtlich sein. Kleiner Tipp: die AfD ist es nicht!
Dieser Wahnsinn wird erst zuende sein, wenn den Internationalsozialisten, Öko-Marxisten und Honecker-Erben das Geld der Anderen ausgeht. Dann sind wir aber alle pleite und es gibt nichts mehr zu verteilen. Und dann ist Bürgerkrieg, denn unsere neudeutsche Klientel wird das nicht akzeptieren und mordend und brandschatzend durch Deutschland ziehen. Woher ich das weiß? Weil die Historie solches schon dutzendmal gezeigt hat. Wer nicht selber sterben will, bringt andere um, die er dafür verantwortlich macht.
Diese Typen wird man nicht so schnell los, selbst wenn morgen die AfD eine absolute Mehrheit von 75 % hätte! Es geht schnell, Vertrauen zu verlieren, und es dauert sehr sehr lange, Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
Ein Autorität verlorener Politiker?
Etwas wichtiges anderes kommt nunmehr wieder aus den USA,
die die Themen der Zeit anpacken und uns ein Vorbild sein könnten !
https://reitschuster.de/post/klartext-aus-den-usa-massenmigration-als-existentielle-bedrohung
Ein Gastbeitrag von Thomas Rießinger v. 23.11.2025
„Klartext aus den USA: Massenmigration als existentielle Bedrohung
Washington kündigt Maßnahmen gegen westliche Migrationspolitik an.“
Und nun auf Deutsch.
„Die Massenmigration stellt eine existenzielle Bedrohung für die westliche Zivilisation dar und untergräbt die Stabilität wichtiger Verbündeter der USA.
Heute hat das Außenministerium die US-Botschaften angewiesen, über die Auswirkungen der Massenmigration auf die Menschenrechte und die öffentliche Sicherheit zu berichten.
Die Massenmigration ist ein Menschenrechtsproblem. Westliche Nationen haben unter einer Welle von Kriminalität, Terroranschlägen, sexuellen Übergriffen und der Vertreibung von Gemeinschaften gelitten.
US-Beamte werden die Regierungen dazu auffordern, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen und die Bürger vor den Gefahren der Massenmigration zu schützen.
Die Beamten werden auch über Maßnahmen berichten, mit denen Bürger bestraft werden, die sich gegen die anhaltende Massenmigration aussprechen, und sie werden Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen dokumentieren, die von Menschen mit Migrationshintergrund begangen wurden.“
Während die USA mit ihrem Präsidenten, Herrn Trump, auf der Höhe der Zeit ist, halten westl. Politiker hier und in der EU weiter einen Schlaf, der durch die Masseneinwanderung und minimalste Abschiebungen unsere innere Sicherheit kaputt macht,
uns Bürger eine nicht zu stemmende Last von Kosten und Unfreiheiten, etc. aufbürdet !
Was haben eigentlich Politiker davon eine Politik ./. das eigene Volk u.a. in Sachen Massenimportierungen, die nur noch harte Probleme mit sich bringen, hoch zu halten?
Es grüßt alle herzlich
Fiete aus dem hohen Norden
Wer einmal lügt- dem glaubt man nicht mehr – sehr schwierig zu entscheiden wem man überhaupt noch glauben schenken kann
lügner haben kurze beine …gelle herr sch-merz – kann weg…sofort… nur pensionen retten aller auftrag bei den hampelmännern…
@Die Wirtschaft liest keine Märchen
die haben seit 50 Jahren mitgemacht, wenn die Politik Teile zerstört hat – immer im Gedanken, es trifft ja die anderen und ich habe meinen Vorteil davon. Wenn die schreien, dann nur deshalb, weil der eigene Hintern anbrennt. So viel klüger sind die auch nicht, und wer das Minuswachstum mit der Konzentration auf das Kerngeschäft verbrämt, ist in meinen Augen nicht so intelligent, wie er es sein müßte auf diesen Posten ! Für mich gelten da eher die Attribute überheblich, arrogant und dumm ! Wie nannte es Oggers schon vor vielen Jahren : Nieten in Nadelstreifen !
Vermute nun das Mathematisch begabte Wirtschaftler ,Bürger, Angestellte GEZwangs ausgebürgert werden, durch rächte Mathematikschuld, die ohne linke Haltung daher kommt ! NUN da Kommunisten auch nicht ohne Alugeld aus kommen, wird die Linke Rest-Republik wohl nach SED Vorbild durch Fach-Mathematiker(KEVIN!) mit der linken Enteignungstaktig ,wie zum Anfang der SED_DDR „be_Handelt“ werden!! Vorwärts linke Traktoristen immer, aber nur mit Biodiesel!!