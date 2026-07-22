Die Brandmauer ist das größte politische Eigentor der jüngeren Geschichte

Die Brandmauer ist das größte Eigentor der jüngsten Polit-Geschichte – und letztendlich der größte Segen für Deutschland und die AfD. Glück im Unglück, könnte man sagen. Hach, wie rührend war das doch alles, als damals die klugen Köpfe der Linksgrünen und ihre willigen mainstreammedialen Helfer für die naive Union dieses absurde Konstrukt erfanden! Man stellte sich das vor wie eine stolze mittelalterliche Trutzburg: Dicke Mauern, hoch, uneinnehmbar, und dahinter sollten die braven Demokraten sicher ausharren, während draußen die bösen Rechten in der Kälte der Belagerung verhungern.

Die AfD würde schrumpfen, die Mitte würde triumphieren, und die schwächelnden Grünen und Linken könnten endlich wieder in Ruhe ihre Transformationsfantasien ausleben.

Ein Segen, ein Meisterwerk strategischer Weitsicht! Man hörte förmlich das kollektive Aufatmen in den Redaktionen und Parteizentralen: Endlich ist der Rechtsextremismus eingedämmt! Im Nachhinein stellt sich heraus: Es war tatsächlich der größte Segen – für Deutschland und für die AfD. Weil man mit dem angeblichen Rechtsextremismus nämlich auch die Probleme ausblendete und ausmauerte, schrumpfte der Wählerzulauf für die Musterdemokraten dramatisch. Und dann hat die Brandmauer noch eine wunderbare Nebenfunktion, die der Union jetzt um die Ohren fliegt: Sie verhinderte jede andere Koalition als mit Linken – und verschlimmerte die Probleme noch mehr. Und eine Koalition hat immer einen Preis.

Doppelt so beliebt

Doch dieser Preis entfällt bald, weil eines sich jetzt schon abzeichnet: Die AfD wird bald ganz alleine regieren. Ganz ohne kniefälligen Knicks vor der Union und ganz ohne den Zwang, irgendwelche Kompromisse einzugehen und die Leichen der im Keller zu lassen, was bei einer etwaigen Koalition wahrscheinlich Bedingung gewesen wäre.

Danke, Ihr Brandmauer-Helden! Ihr habt der Aufarbeitung all dessen, was in diesem Land seit Jahren schief lief, von Klimawahn über Migration bis Corona, den Weg freigeräumt – indem ihr die einzige Partei, die diese Aufarbeitung ernsthaft will und und einen kompletten Kurswechsel will, systematisch zur stärksten Kraft gemacht habt.

Und was ist daraus geworden? Schaut euch bitte das aktuelle Balken-Monster der Insa-Umfrage an: Die AfD steht bei 29 Prozent, CDU bei 15,5% Prozent, die CSU bei 5 Prozent , beide zusammen also noch bei mickrigen 20,5 Prozent – Tendenzweiter fallend. Die Union, die einst stolz behauptete, die natürliche Regierungspartei der Mitte-rechts zu sein, trudelt jetzt nur noch zwei, drei Punkte vor der SPD herum und droht, demnächst der FDP in den politischen Orkus hinterherzusegeln. Zieht man die CSU-Stimmen ab, bleibt von der CDU ein Häufchen Elend bei gut 15 Prozent übrig. Die AfD ist doppelt so stark.

Doppelt so beliebt. Im positiven Sinne.

Neue Volkspartei geschaffen

Was für eine grandiose Leistung der Brandmauer-Architekten! Sie wollten die AfD isolieren – und haben stattdessen die einzige verbliebene Mitte-rechts-Kraft des Landes systematisch entkernt, entmannt und entseelt. Die CDU, die unter Kohl noch so etwas wie ein konservatives Rückgrat hatte, ist heute ein wandelndes Brandmauer-Plakat: Man wählt sie – und bekommt linke Politik. Man wählt sie – und bekommt gebrochene Versprechen, Lügen, Doppelmoral. Man wählt sie – und bekommt Spahn’sche Eskapaden, die nun offenbar selbst die letzten verbliebenen Unionswähler in die Flucht schlagen.

Die aktuellen noch 20,5 Prozent sind die erste Quittung, weitere werden folgen. Die 19 steht schon im Raum, dann bald die 15. Und dann? Dann folgt man der SPD und der FDP in die Bedeutungslosigkeit. Die Ironie ist so dick, dass man sie mit der Kettensäge schneiden könnte. lle, die glaubten, die Brandmauer sei ein Segen für die schwächelnden Linksgrünen, haben exakt das Gegenteil erreicht: Sie haben eine erstarkende, wieder echte Mitte-rechts-Volkspartei geschaffen. Nur heißt sie nicht mehr CDU. Sie heißt AfD.

Bald die erste Alleinregierung im Bund seit 65 Jahren?

Und die ist dabei, genau das alte CDU-Programm von Helmut-Kohl-Zeiten wieder zu reaktivieren – diesmal ohne die ständige Selbstverleugnung und ohne den kniefälligen Knicks vor den Grünen. Die Wähler haben es kapiert: Wenn Mitte-Rechts-Wählen linke Politik ergibt, dann wählt man eben die, die es mit bürgerlichen und liberal-konservativen Positionen noch ernst meinen. Und die jetzt bald aus eigener Kraft regieren können – und dann endlich die Aufarbeitung von Corona und all den anderen Polit-Sauereien seit Merkel durchziehen darf – Einschränkungen, die eine etwaige Koalition mit der Union verhindert hätte.

Übrigens, jetzt kommt der allergrößte Treppenwitz der Geschichte: Eine Alleinregierung im Bund hat es in Deutschland zuletzt von 1957 bis 1961 gegeben. Vor gut 65 Jahren, unter Konrad Adenauer. Seitdem war dieses Modell undenkbar. Absolute Mehrheiten?

Das war was für die Geschichtsbücher. Und jetzt? Jetzt bahnt sich so etwas wieder an.

Noch ist es nicht so weit, aber die Altparteien tun alles dafür, dass so kommt und nach 65 Jahren eine Einparteienregierung der AfD zurückkehrt. Tendenziell vielleicht schon in den nächsten Monaten, wenn es nach den Ostwahlen knallen sollte, die katastrophale schwarzrote Koalition zerbricht und es zu Neuwahlen kommt, spätestens aber 2027.

Monumentales Denkmal linker Hybris

Die Brandmauer, dieses monumentale Denkmal linker Hybris, wird der AfD den Weg zur absoluten Mehrheit ebnen. Die Linksgrünen haben sich ihren eigenen Totengräber gebaut – und die Union hat fleißig mitgeschaufelt, weil sie lieber mit den Falschen regieren wollte als mit den Richtigen zu sprechen. Und nebenbei noch bereit war, di Aufarbeitung zu blockieren. Herzlichen Glückwunsch, ihr Brandmauer-Helden! Ihr wolltet die vermeintliche Demokratie retten und habt die echte Demokratie der Opposition geschenkt. Ihr wolltet die AfD klein halten und habt sie zur stärksten Kraft der Republik gemacht. Ihr wolltet die Mitte stärken und habt sie absterben lassen.

Und jetzt steht sie da, die neue Mitte-rechts-Partei, frisch, frech und doppelt so stark wie das, was von der CDU übrig ist – und frei, die Missstände der letzten Jahre endlich aufzuarbeiten, ohne den Preis einer Koalition zahlen zu müssen. Die Logik ist gnadenlos:

Wer dem Wähler immer wieder das falsche Produkt unterjubelt, darf sich nicht wundern, wenn der Kunde irgendwann den Laden wechselt. Und wer eine Brandmauer baut, um eine Partei auszusperren, darf sich nicht wundern, wenn diese Partei 65 Jahre nach Adenauer plötzlich wieder allein regieren kann – und dabei noch den größten Segen für die Wahrheit mitbringt. Prost, ihr Strategen! Das habt ihr euch redlich verdient. Die Geschichte hat manchmal einen ziemlich fiesen Sinn für Humor. Und manchmal schenkt sie einem sogar Glück im Unglück.