Die Brandmauerpartei verfällt in Kontaktschuld-Hysterie: CDU Ludwig schüttelte Alice Weidel die Hand

Ein Händedruck der CDU-Bundestagsabgeordneten Saskia Ludwig mit AfD-Chefin Alice Weidel bei einer Veranstaltung des Matthias Corvinus Collegium in Ungarn hat umgehend die Brandmauer-Wächter der Union auf den Plan gerufen. Nachdem die ultralinke Journalistin Annika Brockschmidt sich auf dem linken Biotop Bluesky über Ludwigs Teilnahme in denunziatorischem Eifer echauffiert hatte, versicherte die Unionsfraktion sofort: „Frau Ludwig hat an der Veranstaltung nicht im Auftrag der Fraktion und ohne Wissen der Fraktionsführung teilgenommen. Der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU gilt und schließt jede Zusammenarbeit mit der AfD aus. An diesen ist jedes CDU-Mitglied gebunden“.

Tatsächlich hatte Ludwig Weidel lediglich in einer – früher einmal üblichen – Geste bürgerlicher Höflichkeit die Hand geschüttelt und ein paar Belanglosigkeiten ausgetauscht, wie der ebenfalls anwesende Maximilian Tichy berichtet. Dass es zudem einst unter Demokraten guter Brauch war, sich zivilisiert auch mit politischen Gegnern auszutauschen, ist in diesen Zeiten der Heuchelei und Verhetzung offenbar genauso vergessen wie Anstand und Moral in der Politik. Wegen einer eher zufälligen Begegnung und kurzen oberflächlichen Austauschs wird nun der Eindruck gestrickt, Ludwig und Weidel hätten sich quasi konspirativ getroffen, um eine Koalition aus Union und AfD auszuloten.

Ganz oben auf der Feindesliste

Tatsächlich gehört Ludwig zu den letzten vernünftigen Stimmen in der CDU. Weil ihr klar ist, dass man nicht dauerhaft zehn Millionen AfD-Wähler von ihrem Recht auf politische Teilhabe ausschließen kann, was durch die Brandmauer faktisch geschieht, steht sie unter scharfer Beobachtung. Bei der Veranstaltung in Estergom ging es dann auch just um die Brandmauer: Ludwig selbst stellte dort klar, dass sie sich eine Koalition zwischen Union und AfD „frühestens in 10 Jahren“ vorstellen könne.

Bei den Linken steht sie ganz oben auf der Feindesliste, weil sie es war, die als erste auf die radikalen Ansichten der SPD-Verfassungsrichterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zur Abtreibung hingewiesen hatte. Nicht böse rechte Nachrichtenportale und Medien, sondern Ludwig war es, die die notwendige Debatte in Gang gebracht hatte und Bedenken vorgebracht hatte, die in ihrer Partei ansonsten offenbar niemand hegte oder ansonsten zu feige war vorzubringen. Die dadurch öffentlich gewordene Kritik führte schließlich dazu, dass die linksextreme Agenda-Juristin Brosius-Gersdorf (zumindest vorläufig) nicht gewählt wurde. Damit hatte sich Ludwig bereits unionsintern in die Nesseln gesetzt.

Kontaktschuld-Hysterie

So ist es wohl auch kaum ein Zufall, dass die Universität Potsdam (wo ironischerweise Brosius-Gersdorf lehrt) nun plötzlich einen „Anfangsverdacht“ für angebliche Plagiate in ihrer Doktorarbeit ausgemacht haben will, während solche Vorwürfe bei linken Politikern (und übrigens auch bei Brosius-Gersdorf selbst) in der Regel binnen Stunden abgebügelt werden. Dieser Versuch der Demontage erfährt nun Rückenwind durch die gespielte Empörung über das Zusammentreffen mit Weidel. Diese wird auch von den Hasspredigern des Koalitionspartners ventiliert: „Eine CDU-Bundestagsabgeordnete verbringt ihre Sommerpause mit Alice Weidel bei Viktor Orbáns Kaderschmiede und es überrascht oder interessiert einfach niemanden mehr. Dieser Prozess ist schon lange nicht mehr hinter verschlossenen Türen und alle schauen weg“, jaulte der SPD-Propagandist Dario Schramm.

Ludwig selbst gibt sich gelassen und betont, freier Meinungsaustausch sei „ein zentrales Element einer demokratischen Gesellschaft“. Sie verstehe die Aufregung nicht, erklärte sie zu dieser neuerlichen Kontaktschuld-Hysterie. Damit wäre eigentlich alles über diese Nichtigkeit gesagt. Doch der tiefe Linkstaat und seine Fußtruppen liegen bekanntlich immer auf der Lauer – und die Duckmäuser-Union ist inzwischen Teil dieses Verfolgungsapparats gegen Abweichler.