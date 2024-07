Die Bundesagentur für Arbeit wird Sponsor des 1. FC Nürnberg: Vision auch für die Ampel?

Es geht ein Gespenst um in Deutschland. Und das ist das Gespenst eines Gerüchtes einer unheiligen Allianz zweier völlig degenerierter Betriebe. Die Bundesagentur für Arbeit soll Sponsor vom 1. FC Nürnberg werden. Das berichtet das beinhart investigative Medium „Nürnberger Nachrichten“, welches völlig folgerichtig neun von zehn Artikeln hinter der Bezahlschranke versteckt hat. Journalismus kostet eben Geld. Und dieser erst recht. Laut „Nürnberger Nachrichten“ – vor diesem investigativen Blatt hatte schon Franz-Josef Strauß gewarnt – soll die Chefin der Agentur für Arbeit, Andrea Nahles, den heißen Coup in einer internen Videobotschaft verkündet haben. Ob es dann auch „ab morgen in die Fresse gibt“, wie die ehemalige SPD-Vorsitzende einst verkündet hatte, ist nicht bekannt. Wir warten einfach mal ab.

Ich finde, der 1. FC Nürnberg, genannt „Glubb“, und die Bundesagentur für Arbeit, genannt „Sozialtransferverein“, passen hervorragend zusammen. Beide vereint eine Leidenschaft zum Unproduktiven. Und beide sitzen in Nürnberg. Was kann da bitte schon schiefgehen? Als der ehemalige Manager vom „Glubb“, Edgar Geenen, Gott hab ihn selig, einst in der Halbzeit in die Kabine ging und die Spieler mit den Worten „Ihr seid Müll, ihr seid wie Lepra“ beschimpfte, wusste ich genau, dieser Verein hat ungefähr den Charme einer Hartgeldnutte am Frauentorgraben. Spoiler: Keiner.

Fake-News mit freundlicher Unterstützung Ihrer Bundesregierung

Die Bundesagentur für Arbeit hingegen produziert mit freundlicher Unterstützung des Arbeitsverhinderungsministers Hubertus Heil monatlich Fake-News. Sie nennen sie Arbeitslosenzahlen, wo jeder halbwegs intelligente Mensch mit einem Casio-Taschenrechner weiß: Es sind halt falsche Zahlen. Denn weder Arbeitslosengeld I noch ältere Arbeitslose noch Menschen, die gerade in völlig sinnentleerten Kursen stecken, noch gerade krankgemeldet Arbeitssuchende werden hinzugerechnet. Mit gutem Gewissen kann man die monatliche Zahl verdoppeln, um in die Nähe der tatsächlichen Arbeitslosenzahl zu kommen.

Das wäre ja dann vielleicht auch etwas für den „Glubb“: Man verdoppelt einfach die Punkte, die der Fußballverein hat oder eben nicht hat, und beruft sich auf Andrea Nahles, hilfsweise auf den aktuellen SPD-Chef. Gegen den Abstieg kämpfen ja beide. Doch beim „Glubb“ geht es immer tiefer; bei der Bundesagentur für Abtrieb, eine Außenstelle der Sozialdemokratie, ist irgendwann bei 0 Prozentpunkten Schluss. Insofern ist diese Allianz nur folgerichtig und könnte auch für die Bundesregierung eine Option werden: Der 1. FC Nürnberg wird Hauptsponsor der Ampelregierung! Abstieg können ja beide. Doch während es beim „Glubb“ lediglich um Fußball geht, degeneriert die Ampel ein ganzes Land in Richtung Entwicklungshilfe. “Hauptsache gesund“, sag ich da…

