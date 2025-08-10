Die Bundesregierung lockt gezielt arabische Bürgergeldempfänger nach Deutschland

Die letzten Zweifel daran, dass auch die von Lars Klingbeil unter der Marionette Friedrich Merz geführte Bundesregierung allen schaufensterpolitischen Scheinmaßnahmen zum Trotz an der großen Migrationsagenda nicht das Geringste verändern will, hat nun SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas ausgeräumt: Mit ihrer aktuellen Bürgergeld-Werbung im Ausland sorgt das von der SPD-Vorsitzenden geführte Ministerium für ein weiteres fatales Signal, das noch mehr Wirtschafts- und Armutsmigranten nach Deutschland lockt: Auf einer eigenen Website wird in mehreren Sprachen „Citizen’s Benefit for People from Abroad“ erklärt; dazu zeigt die Kampagne eine Frau mit Kopftuch und einen Mann (siehe nachfolgende Abbildungen), der offensichtlich aus Nordafrika oder dem arabischen Raum stammt, und erläutert dazu detailliert, wie Ausländer Zugang zum deutschen Sozialleistungssystem erhalten können. Sogar die Bildung von Bedarfsgemeinschaften mit Minderjährigen wird beschrieben – ein klarer Anreiz, Familienmigration und damit die weitere Ansiedlung von Parallelgesellschaften zu Lasten der autochthonen deutschen Leistungsträger im Land zu fördern. Professor Stefan Homburg kommentiert fassungslos: “Ohne den amtlichen Link hätte ich es nicht geglaubt.”
Dass diese Kampagne aus den Steuergeldern just der Deutschen finanziert wird, die gleichzeitig in der eigenen Heimat immer weiter marginalisiert und zur Minderheit gemacht werden, markiert eine weitere testweise Grenzverschiebung, mit der die Politik offenbar die Schmerzgrenze der Bevölkerung ausloten will. Ein größerer Verrat der Regierung an der eigenen Bevölkerung ist kaum mehr denkbar, und die Perversion des Vorgangs übersteigt eigentlich jede Vorstellung: Während viele Bürger mit steigenden Lebenshaltungskosten kämpfen, wirbt die Regierung im Ausland für ein System, das ohnehin schon hoffnungslos überlastet ist, und lädt zu dessen weiteren missbräuchlichen Übernutzung und Ausplünderung ein.
Furiose Doublebind-Verhöhnung
Unter normalen Umständen müssten die Verantwortlichen für diese Zerstörungspolitik sofort entmachtet und vor Gericht gestellt werden – doch in Deutschland haben sie freie Hand und werden von Hofmedien geschont und gebauchpinselt, wie gerade das aktuelle ARD-Sommerinterview mit Bas wieder zeigte; natürlich keine kritische Frage dazu, dass das Bürgergeld, das ursprünglich einmal als Unterstützung für Bedürftige der eigenen Bevölkerung in Deutschland gedacht war, ganz gezielt zur Einladung für Wirtschaftsmigration missbraucht wird, und zwar in einem noch dreisteren Ausmaß, als dies unter Annalena Baerbock in der letzten Legislaturperiode geschah.
Besonders die stereotype Bildsprache der Bas-Kampagne ist eine furiose Doublebind-Verhöhnung jener, die seit Jahren vor dem Missbrauch der Sozialsysteme durch die Migration warnen: Die Bundesregierung stellt genau die Empfängergruppen dar, die ja tatsächlich vielfach für die Zweckentfremdung der Sozialhilfe stehen; wenn aber etwa die AfD oder “rechte” Gegner der Migrationspolitik dieselben Bilder zeigen würden, wäre es Volksverhetzung. Sie spucken den eigenen Bürgern und ihren Kritikern ins Gesicht. Der Skandal dieser Auslandskampagne zeigt jedenfalls einmal mehr, was von einer skrupellosen und offensichtlich wahnsinnig gewordenen Politikerkaste in diesem Land zu halten ist: Sie sagen das eine und tun das andere. Sie beschimpfen die Feststellung eines faktischen Bevölkerungsaustauschs als rechte Verschwörungstheorie, aber betreiben exakt diesen Austausch – indigene Leistungsträger gegen kulturfremde Leistungsbezieher – mit allen Mitteln. Niemand kann sich realistischerweise dieser Tatsache mehr verschließen – weder was die aktiven politischen Entscheidungen und Weichenstellungen betrifft noch deren sichtbaren Resultate im öffentlichen Raum.
3 Antworten
Man lässt Deutschland erst ausbluten, dann wird es hier richtig krachen! Wir werden kaputt geschliffen und freuen uns auch noch! Am Tag X wird den Allermeisten leider das Lachen vergehen! So lange finanzieren wir unseren eigenen Untergang, freuen uns auch noch darüber oder haben Angst, an der falschen Stelle zu Husten!
Ist doch klar, dass die Kanonenfutter für ihren zukünftigen Krieg gegen Russland brauchen. Wir Deutsche sind dafür nicht zu gebrauchen, weil viel zu dekadent, zu fett, zu aufmüpfig und zu alt. 😉
Nach der Scheineinheit ging das Projekt Deindustrialisierung unter Kohl los. Es hagelte Massenentlassungen und Schließungen von Betrieben. Der Rest wurde billig ins Ausland verkauft. Dafür haben Großkonzerne aus dem westlichen Globalsystem Fuß gefasst und wurden ihre Produkte los die sonst im Überschuss die Regale hüteten. Auch A&Vs wurden kräftig Gebrauchtwaren an Fahrzeugen, Kleidung, Haushaltsgeräten und Unterhaltungsindustrie zu überteuerten Preisen los die kein Bürger in den Altbuntländern interessierte. Drückermanier war die Tagesordnung wo manch einer sich dumm und dämlich verdiente. Nach der tollen CDU-Ära des Dicken ging der Staffelstab an Salat1 wo es gleich 1999 den Kosovo-Einsatz gab. Nach dem 11.9.01 gab es solidarisch für Bush den Afghanistan-Einsatz. 2002 kam die Grenzöffnung1 mit der Einheitswährung dem Euro den der Herr Kohl 1990 billigte. 2005 gab es Hartz4 wo das Lohndumping richtig möglich wurde. Ende 2005 ging der Staffelstab an Frau Merkel der Ziehtochter von Herr Kohl. Hartz4 wurde verschärft und der Niedriglohnsektor schoss in die Höhe. Kosovo und Afghanistan wurden weiter für die NATO rechtswidrig besetzt und nach der Fukushima-Katastrophe wurde der Atomausstieg unterzeichnet den später Herr Habeck ausführte. 2015 kam die große Grenzöffnung2 im vereinigten deutschsprachigen Büßerreich als Weltselbstbedienungsladen (die Dauergäste sind jetzt noch in Vermehrung da). 2020 wurde die C19-Pandemie abgenickt wo Herr Söder schärfster Hund war. Der Staffelstab ging an Salat2 wo alles weiter übernommen worden ist. 2022 kam dann der Ukrainekonflikt und da hat dann Herr Habeck mit Frau Baerbock aus solidarischen Gründen den Gas/Öl-Lieferungsbezug aus Russland aufgekündigt, wo aber bis jetzt fast alle EU/NATO-Partner dies beziehen. Selbstverständlich wurden auch rechtzeitig die AKWs abgeschaltet. Es sind die drei antideutschen Pläne Kalergis, van Hootons und Morgenthaus uns Restdeutsche wie die Ureinwohner Amerikas in Reservate zu drängen oder wie die Dinos Geschichte sein zulassen. Sind wir Hunnen und Krauts weg dann sind wir als god damned germans nicht geizig da alle EU-Nachbarn den bunten vergifteten Kuchen bekommen. Hört das deutsche Herz aufzuschlagen, dann stirbt Europa und so die ganze Welt. mfg