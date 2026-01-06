Die CDU ist tot: Sozialismus statt Freiheit

Pünktlich zu seinem 150. Geburtstag könnte Konrad Adenauers politisches Vermächtnis und alles, wofür er stand, von seinen politischen Erben nicht gründlicher zertrümmert und ins Gegenteil verkehrt worden sein. Diese Union unter Friedrich Merz und seiner Entourage opportunistischer Parteilurche, die für den eigenen Pfründe- und Mandatserhalt nach der Devise “nach uns die Sintflut” die Zukunft der CDU egoistisch opfern, hat sich selbst links überholt und zur Karikatur einer bürgerlichen Partei gemacht, wie es selbst groteskeste Satire und schwarzseherischste Unkenrufe vor 20 Jahren nicht für möglich gehalten hätten. Blick zurück im Zorn: Vor fast genau 20 Jahren, am 24. Mai 2006, präsentierte die CDU markig und fest entschlossen ein altes, den Gremien jedoch modernisiert abgestimmtes Bekenntnis als Wahlkampfmotto: “Freiheit statt Sozialismus” – eine Paraphrasierung des Adenauer-Slogans “Freiheit oder Sozialismus”.

Da war der „antifaschistische Schutzwall“, die SED-Brandmauer gegen die Freiheit des Westens und gleichzeitig die todbringende Gefängnisaußenmauer der realsozialistischen DDR, zwar bereits seit 17 gefallen, aber im damals noch freien Deutschland rumorten und werkelten linke Kader im Hintergrund unermüdlich an der Wiederbelebung des sozialistischen Kadavers – und sammelten sich für mannigfaltige Einhegungen und sukzessive Angriffe auf die Freiheit einer liberalen Republik, die maßgeblich von der CDU – einst unter Adenauer im Westen, dann unter Kohl im frisch wiedervereinigten Gesamtdeutschland – geformt und geprägt worden war, vor allem durch das CDU-Erfolgsmodell der „sozialen Marktwirtschaft“, die den längst institutionalisierten Linken seit jeher ein Dorn im Auge war.

Zeitgeistverhurte Gesellschaftsentwürfe

Dass das alte Adenauer-Motiv von Freiheit anstelle Sozialismus abermals zum Motto gewählt wurde, war bereits damals in der CDU, unter ihrer bereits seit einem Jahr regierenden Ostzonentrutsche Merkel , parteiintern umstritten; doch noch dominierte damals eine ideell-liberale Parteibasis die CDU – nicht ahnend, was das U-Boot aus der Uckermark im Kanzleramt, jene sich damals noch in wertkonservativ-scheindemokratischer Taquiya übende Mutti, an finsteren Staats- und Gesellschaftsumbauplänen im Schilde führte. Aber schon einige Jahre später sollte sich zeigen, wie wenig die CDU des neuen Milleniums unter Merkel das, wofür das große Motto “Freiheit statt Sozialismus” stand, verinnerlicht hatte und wie sehr sie stattdessen zeitgeistverhurt immer weiter linken Gesellschaftsentwürfen und Umverteilungsphantasmen zustrebte. Das Freiheitsbekenntnis sollte alsbald ebenso sterben, wie die CDU einen inneren Tod sterben und kläglich und substanzlos in sich selbst zusammensinken sollte – bis dann, nach 16 Jahren Merkel, eine durch und durch linksideologische Republik mit der CDU als Teil eines sozialistischen Einheitsparteienkartells SED 2.0 (ebenso wie damals als Blockflöte der SED 1.0) entstanden war.

Ab 1969 hatte noch die sozialliberale Koalition – zunächst mit Willy Brandt (SPD) und Walter Scheel (FDP), anschließend mit Helmut Schmidt (SPD )– regiert, damals noch mit Außenminister Hans-Dietrich Genscher an der FDP-Spitze. In der Union, auf dem Weg zurück zur Macht, wollte CDU-Kanzlerkandidat Helmut Kohl mit seinem Generalsekretär Kurt Biedenkopf Mitte der 70er Jahre die ergraute Nachkriegspartei modernisieren, und verband dies mit der Erneuerung christdemokratsicher Kernsubstanz ganz im Sinne Adenauers, als dessen “Enkel” er sich bewusst inszenierte : Verfassungspatriotismus, traditionelles christliches Familienbild, Leistungsprinzip, Wirtschaftsnähe und strikte Westintegration. Die “geistig-moralische Wende”, als “GeMoWe” verlacht, die Kohl für Deutschland vorsah, stellte an konservativen Forderungen vor allem gesellschaftspolitisch alles in den Schatten, was heute nicht einmal von AfD-Hardlinern gefordert wird, und gälte heute als “gesichert rechtsextrem” hoch zehn. Das war die CDU damals – und schon damals stellten sich Parteilinke quer: Kohls Generalsekretär Kurt Biedenkopf monierte öffentlich, dass Begriffe wie Gerechtigkeit, Solidarität und Freiheit nicht länger der SPD überlassen werden dürften, sondern fortan auch von den Christdemokraten zu reklamieren seien.

Verwässerung des Markenkerns

Dagegen gab es vom “rechten” Parteiflügel der CDU – gegen den die heutige AfD wie eine linksprogressive Truppe wirkt – massiven Widerstand; man fürchtete eine Sozialdemokratisierung (!) der Partei und eine Verwässerung des Markenkerns. Verglichen mit all dem, was später dann tatsächlich an Absorption und Programmübernahme linker Parteien in der CDU stattfand, wirken die damaligen Vorbehalte rückschauend absurd übertrieben; selbst wenn sich das Lager Biedenkopfs, der von Kohl eilig entmachtet wurde, damals durchgesetzt hätte, wäre die Union rechter gewesen als alles, was sich im heutigen Parteienspektrums findet. Doch auf gewisse Weise nahm der damalige Richtungsstreit vorweg, was sich in späteren Jahren leider auf tragische Weise erfüllen sollte: Die CDU driftete ab, verschmolz bis zur programmatischen Ununterscheidbarkeit mit der SPD und ist mittlerweile sogar dezidiert bereit, mit Linken und SED-Nachfolgeparteien zu koalieren. Das hätte sich selbst die Parteilinke von einst (Franz-Josef Strauß verspottete sie als “Herz-Jesu-Marxisten”), die nach Kohls Machtübernahme infolge des FDP-Verrats an Schmidt 1982 die “GeMoWe”-Politikumsetzung mit Argwohn verfolgte, nicht träumen lassen.

Einer der Gegner der Biedenkopfschen Strategie der Linksöffnung damals übrigens ein gewisser Hans Filbinger gewesen, CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der bereits im April 1976 mit der wörtlichen Adenauer-Wahlkampfparole “Freiheit oder Sozialismus”“ die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl im Südwesten errungen hatte (zwei Jahre später sollte ihn seine Vergangenheit als NS-Marinerichter in der nach ihm benannten Affäre einholen; dies war übrigens – wenn auch damals inhaltlich wohlbegründeter – Vorgriff auf die spätere Standardmasche, “rechte” Politiker mit der Nazi-Keule zur Strecke zu bringen). Aber auch der bayerische CSU-Chef Franz-Josef Strauß – mit einer damaligen Rhetorik, die ihn heute in jedem Verfassungsschutzbericht verewigen würde – setzte energisch auf das alte Adenauer-Motto. “Deshalb konnten Helmut Kohl und Kurt Biedenkopf nicht einfach den Slogan ‚Freiheit oder Sozialismus‘ in den Orkus schmeißen, sondern sie mussten versuchen, daraus das Beste zu machen“, erklärt rückblickend der CDU-Politiker Warnfried Dettling, damals Mitarbeiter von Biedenkopf.

Damals noch bei klarem Verstand

So wurde dann, nach langem internen Tauziehen, aus der einst als Richtungs- und Schicksalsfrage formulierten Parole “Freiheit oder Sozialismus” auf dem CDU-Wahlparteitag in Hannover 1976 das ultimative Motto “Freiheit statt(!)Sozialismus” auch für die Bundes-CDU der Öffentlichkeit präsentiert – noch ergänzt um dem Zusatz “aus Liebe zu Deutschland”. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Kohl sah darin noch eine direkte Antwort auf die – trotz des Kurswechsels von Bad Godesberg – in der SPD weiterhin teilweise aufrecht erhaltene Behauptung, echte Demokratie lasse sich nur im Sozialismus verwirklichen. Der von Kohl 1976 erfolglos herausgeforderte Helmut Schmidt hingegen konterte: “In Wirklichkeit ist es doch so, dass ein Mann wie Kurt Schumacher für Freiheit und für Sozialismus im Konzentrationslager gesessen hat.” Und Willy Brandt entgegnete: “Die Entweder-Oder-Propagandisten der Rechten werden es nicht schaffen, Freiheit gegen Sozialdemokratie auszuspielen. Und auch die Götzenanbeter auf kommunistischer Seite werden die Bürger nicht täuschen können. Ihr angeblicher Sozialismus Marke DDR hat mit Freiheit soviel zu tun wie der Ochse mit dem Klavierspielen.” Bei all diesen damaligen Kontroversen lässt sich auch aus der heutigen Perspektive immer noch deutlich erkennen, dass die damaligen Protagonisten, und zwar bis ins sozialdemokratische Lager hinein, noch einigermaßen bei Verstand und klarem Kopf waren – und sogar noch gemeinsam Linksradikale und Befürworter des Sozialismus deutlich in die Schranken gewiesen hatten.

Bei der Bundestagswahl am 3. Oktober 1976 wurde die CDU unter dem besagten Slogan stärkste Partei – und erzielte mit 48,6 Prozent der Stimmen ihr zweitbestes Ergebnis seit 1957. Aber für den Machtwechsel reichte das nicht; SPD und FDP schafften zusammen noch einmal eine knappe Mehrheit – eine jener heute üblich gewordenen Koalition der Wahlverlierer, was den FDP-Bundesinnenminister Werner Mairhofer nicht abhielt, noch am Wahlabend frech-arrogant zu tönen: „Die Leistung ist gewählt, die Lumperei mit Freiheit statt Sozialismus ist nicht aufgegangen.“ Das Gegenteil war richtig, wie der Triumph heute undenkbarer fast 49 Prozent der Stimmen bewies. Das erkannte auch Kohl, der 1977 seinen Generalsekretär Biedenkopf entließ; der hohe Zugewinn für die Union unter der reaktivierten Adenauer-Devise hatte den Richtungsstreit entschieden und bewiesen, dass die Wähler keinen Linksdrall, sondern eine bürgerlich-konservative Linie honorierten.

Aus Liebe zu Deutschland

Das bekenntnisklare Wahlkampfmotto sollte in der damals noch geistig intakten CDU das demokratisch-politische System der bewährten und funktionierenden Bonner Republik inklusive ihrer Westintegration symbolisieren, wohingegen die Antithese Sozialismus auf das realsozialistische politische System der DDR verweisen sollte – wie übrigens auch mehrere andere Wahlsprüche der Union im Bundestagswahlkampf 1976, die jeweils mit einem vorangestellten „Aus Liebe zu Deutschland“ kombiniert wurden (auch diese offizielle Liebe zum eigenen Land sollte später von Merkel mitsamt der Deutschlandflagge beerdigt werden). Der Slogan stand auf mehreren Wahlkampfplakaten der CDU, unter anderem auch mit einer umstrittenen Abbildung eines schwedischen Models mit Boxhandschuhen – heute undenkbar, weil viel zu heterosexuell für eine inzwischen identitätsfreie Partei.

1976 bewies der Slogan “Freiheit statt Sozialismus” also letztmalig Wirkung im Sinne der Unionsparteien – nämlich indem er die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf ein Thema richtete, in dem der Union vom Wähler deutlich höhere Kompetenz zugesprochen wurde als der Regierung. Ausdruck dieser Wirkung war, dass in den Wählerumfragen die Zustimmung zum Ziel „Verhindern, dass kommunistische Einflüsse in Europa vordringen“ während des Wahlkampfes von 51 auf 59 Prozent zunahm. 46 zu 15 Prozent der Wähler attestierten der Union in dieser Frage eine höhere Kompetenz als der SPD. Als, nach der gescheiterten Unions-Kanzlerkandidatur von Franz-Josef Strauß 1980 und der nochmaligen Wiederwahl der rot-gelben Koalition, Kohl dann 1982 per konstruktivem Misstrauensvotum Kanzler wurde, konnte er auf dieses Fundament und diese Grundausrichtung bauen. Der Rest ist Geschichte. Es folgten 16 erfolgreiche Jahre für Deutschland, mit Wiedervereinigung, wiedererwachtem gesunden Nationalstolz und – wenn auch zunehmenden Krisen in den Neunziger Jahren – einer unbeschwerten Müßigkeit im Wohlstand des von Kohl schließlich selbst kritisch gesehenen “kollektiven Freizeitparks” BRD.

Das Ende der Geschichte

Doch es sollte am Ende eine traurige Geschichte werden. Ausgerechnet Kohl holte sich fatalerweise mit Angela Merkel eine satanische Kaderkommunistin ins Haus, eine Doppel-Quoten-Appratschika, die als Frau und Ostdeutsche im damals recht bedeutungslosen Umweltministerium geparkt wurde. Aber ausgerechnet sie sollte den Zieh- und Übervater der Partei schon bald als heimtückische Königsmörderin vom Thron stoßen und dann ab 2005, als Kanzlerin, Deutschland bis zur Unkenntlichkeit “verändern”. Dass die CDU dann 2006, 30 Jahre nach dem Hannoveraner Parteitag, wie gesagt nochmals die Parole “Freiheit statt Sozialismus” aufwärmte, konnte sie nicht mehr retten – denn bald schon begann die Linkstransformation der CDU zu einer Partei, die inzwischen den Grünen und den einst geschmähten “roten Socken” der Linkspartei nähersteht als Adenauer, Erhard und Kohl. Vor allem gelang es Merkel – Rache ist süß! , ihren früh in der DDR aufgesogenen Hass auf Westdeutschland in deutschen Selbsthass umzulenken, der fortan zur politischen Doktrin wurde. Merkel setzt selbst die Zeichen: Die Deutschlandfahne warf sie von der Bühne wie einen alten schmutzigen Putzlappen, kastrierte die Herrenpartei und realisierte als Abrissbirne der alten BRD eine lupenrein linksgrüne Politik in Richtung ihrer DDR-Herkunft. Unter ihr machten linke Trojaner wie Hendrik Wüst und Daniel Günther Karriere – und sie sorgte mit ihrer destabilisierenden Migrationsagenda für die Einwanderung eines neuen Staatsvolks.

Merz ist nur der Ausfluss dieser historisch beispiellosen politischen Selbstkastration und Identitätsumkehr einer einstigen bürgerlichen Volkspartei. Unter dem Lügenkanzler werden nun auch noch die letzte Reste der einst konservativen Partei stromlinienförmig sozialismuskompatibel gemacht, indem man sich einer nicht mehr nur linken, sondern linksextremen Antifa-SPD sklavisch unterwirft und sogar mit der Alerta-Linkspartei kooperiert, paktiert und sogar koaliert. Hätte Adenauers Familie die Markenrechte am Namen CDU, sie würde sie dieser linken Selbstverratsorganisation entziehen. Die CDU ist tot, die Freiheit der Deutschen ist in so großer Gefahr wie seit 1945 nicht. Als Sahra Wagenknecht 2011 ihr Buch “Freiheit statt Kapitalismus” betitelte, spielte sie damit auf das gescheiterte Schlagwort an und wollte die alte Bonner Republik verhöhnen. Doch deren schlimmste Verhöhnung geht von der Merzel-CDU aus. Sie allein trögt die Schuld daran, dass dieses Land von linken Hyänen ausgeweidet und leergefressen wird.