Die CDU und die “Klimaziele”

Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff fordert “ein Umdenken” bei der Energiepolitik (übrigens auch bei der Migration, was die Ernsthaftigkeit solcher Absichtserklärungen meist schon zur Makulatur macht) – doch bereits im selben Atemzug schränkt er ein: “Die Klimaziele müssen erreicht werden” – lediglich wie dies künftig geschehen soll, “das muss neu organisiert werden.” Aha. Die Klimaziele. Genauso wie die Impfquoten unbedingt erreicht werden mussten… was dann schlussendlich bekanntlich doch nicht geschah, doch ging die Welt danach unter, so wie prophezeit? Gab es wirklich keinen anderen Weg aus dieser inzwischen mehr als fragwürdigen “Katastrophe” wie es uns Politiker und “Experten” einredeten?

Es ist haargenau die gleiche Masche beim Klima wie bei Corona und bei der Impfung: Man macht Panik mit willkürlichen Zahlen und Zielvorgaben, doch man hat im Grunde keine Ahnung. Auch Haseloff hat keine Ahnung, was passiert, falls diese Ziele nicht erreicht werden. Wie der gesamten Union geht es auch ihm ausschließlich darum, dafür zu sorgen, dass die Anti-Grünen-Stimmung in der Bevölkerung in gesitteten Bahnen verläuft und die eigentliche Kernthese – Weltuntergang aufgrund von Spurenelementen in der Luft – nicht hinterfragt wird.

Was bedeutet denn “verfehlte Klimaziele”?

Auch dieses Beispiel zeigt wieder: Solange die CO2-Verteufelung, der Wahn der klimagerechten Transformation und die völlig arbiträren “Klimaziele” maßgeblich entscheidend für unsere Politik und Gesetze sind, solange haben wir hierzulande grüne Politik – ganz egal, wer regiert. Das muss jedem klar sein. Einen Politikwechsel gibt es auch mit der CDU nicht, so lange sie auf dieser Welle mitsurft.

Wer das bestreitet und die “Klimaziele” wirklich für so sakrosankt hält, dass dafür – am besten gar noch mit Verfassungsrang – der “Klimaschutz” über allem steht und am desaströsen Kurs festgehalten werden soll, der möge doch einmal konkret werden: Was passiert denn, wenn Deutschland seine Klimaziele nicht erreicht, Herr Haseloff? Was bedeutet das für uns? Um wie viel höher wird denn die “globale Durchschnittstemperatur” – ebenfalls ein reiner Scam – im Jahre 2069 sein, wenn Deutschland seine Ziele um, sagen wir mal, 50 Prozent verpasst? Schon diese Überlegung zeigt: Diese Leute sind zwar nicht Robert Habeck, aber nicht weniger Märchenerzähler als er. Diese Union ist keine Opposition gegen den Ökosozialismus. Sie spielt allenfalls Opposition im Ökosozialismus.