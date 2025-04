Die CDU verfällt in Panik

Aktuell jagt die AfD einem Umfragehoch nach dem nächsten hinterher. Es scheint, als könnte sie schon in den nächsten Wochen die CDU als stärkste Partei in Deutschland ablösen. Ein gutes Viertel der Deutschen kann sich vorstellen, die AfD zu wählen. Geht es sogar noch weiter? Das kann im Augenblick niemand verlässlich sagen und gerade deswegen wird die CDU nervös. Von den Traumergebnissen der Adenauer-Ära ist sie weit entfernt. Aktuell fuhr sie ihr historisch zweitschlechtestes Wahlergebnis ein, nur Armin Laschet kam vor vier Jahren auf weniger Prozente. Sollte der Höhenflug der AfD weiter andauern, könnte auch dieser Negativwert unterboten werden. Bislang schien sich die CDU um mangelnde Prozente nicht zu scheren. Denn irgendein Koalitionspartner würde sich schon finden lassen und man war bereit, für die „gute Sache“ gern ein paar Wählerstimmen zu opfern. Je weiter sich die Situation zuspitzt, desto weniger mag man dieser Logik vertrauen.

Vor allem an der Basis brodelte es in den letzten Wochen. Wie Generalsekretär Carsten Linnemann eingestehen musste – der gestern überraschend bekannt gab, auf ein Ministeramt in der neuen Regierung zu verzichten (!) –, häuften sich während der Koalitionsverhandlungen die Parteiaustritte. Besonders schwer traf es den Verband in der mecklenburgischen Stadt Kühlungsborn, wo ein Großteil der Mitglieder sich abwandte. Auch gibt es immer häufiger Stimmen, die ein Ende der Brandmauer fordern. So zum Beispiel der Kreisverband Harz aus Sachsen-Anhalt. Und im nahegelegenen Jerichower Land stimmte die CDU einem Antrag der AfD zu, vor Schulgebäuden künftig die Deutschlandfahne hissen zu wollen. Schon vor einem Jahr gab es im Dresdner Stadtrat eine Kooperation zwischen AfD, CDU und FDP bei der Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge. Laut einer im März veröffentlichten Studie ist die Brandmauer ohnehin bröckelig. Insgesamt knapp 5000 Anträge der AfD auf kommunaler Ebene wurden untersucht. Fast 20 Prozent wurden von Vertretern anderer Parteien unterstützt. Die Unterstützung ging in den meisten Fällen auf Freie Wähler und örtliche Wählervereinigungen zurück, aber eben auch auf alle etablierten Parteien, von der CDU bis hin zur Linkspartei.

Normalisierung der AfD rückt näher

Nun erfasst die Debatte auch die Parteispitze. Vor wenigen Tagen äußerte sich Jens Spahn, der auch für den Fraktionsvorsitz gehandelt wird, dass man die AfD wie eine ganz normale Partei behandeln müsse, sprich: sie im parlamentarischen Betrieb nicht weiterhin ausgrenzen dürfe. Natürlich brach aus den übrigen Parteien Kritik los, doch konnte er auch auf Solidarität von Parteifreunden zählen. Der Abgeordnete Phillip Amthor und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer stimmten ihm zu. Zuletzt meldete sich auch Johann Wadephul zu Wort. Bislang war er eher ein unbeschriebenes Blatt, gilt aber nun als Anwärter für das Auswärtige Amt. Er zeigte sich offen, der AfD wieder Ausschussvorsitze im Bundestag zuzugestehen. Allzu weit aus dem Fenster wollte er sich allerdings nicht wagen. Er würde dies nur Abgeordneten der AfD zugestehen wollen, die nicht negativ aufgefallen seien und auch die Möglichkeit der nachträglichen Abwahl protokollarisch absichern, falls der Kandidat sich als Fehlbesetzung entpuppen sollte.

Ihm stimmten auch die Abgeordneten Mathias Middelberg und Gitta Connemann zu. Sie meinten, der AfD keinen Märtyrerstatus zugestehen zu wollen und sich lieber inhaltlich mit ihr auseinandersetzen zu wollen. In der vergangenen Legislaturperiode wurden der AfD sämtliche Vorsitze in den Ausschüssen des Bundestages verwehrt, in der vorangegangenen Legislaturperiode wurde Stephan Brander als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt, weil er den Begriff „Judaslohn“ verwendet hatte. Obwohl er sich überhaupt nicht auf Juden bezog, wurde seine Wortwahl als antisemitisch eingeordnet. Dabei hatten schon oft genug Vertreter der anderen Parteien wortgleich von einem „Judaslohn“ gesprochen.

25 Prozent als Wendepunkt

Wie also wird sich Parteichef Merz in den nächsten Wochen verhalten? Immerhin hatte er erst kürzlich mit einem Antrag zur Migrationspolitik selbst die Brandmauer zur AfD eingerissen. Besondere Glaubwürdigkeit kann er nun weder in die eine, noch in die andere Richtung beanspruchen. Wird er der AfD im Bundestag nun doch einen Vizepräsidenten zugestehen? Immerhin hatte er dies vor einigen Jahren noch für möglich gehalten. Übrigens nimmt es nicht einmal die Linkspartei ganz so genau: Als über das große Schuldenpaket verhandelt wurden, stimmten sowohl die Genossen aus auch die AfD dagegen. Der Parteivorsitzende Jan van Aken erklärte dazu, es sei etwas anderes, gemeinsam gegen etwas, als gemeinsam für etwas zu stimmen. Es scheint sich zu bewahrheiten, dass 25 Prozent ein Wendepunkt in der Demokratie sind. Die Ausgrenzung der AfD im Parlament ist zwar noch nicht beendet und wird vielleicht noch eine weitere Legislaturperiode auf sich warten lassen, sie ist aber eben nicht mehr der „demokratische Grundkonsens“ als der sie uns jahrelang verkauft wurde, sondern eine politische Position, die wie andere Positionen zur Debatte steht.

Ob sich der Umgang mit der AfD in der Mediendebatte oder an den Universitäten verändern wird, bleibt abzuwarten. In der Mitte der Gesellschaft wird sich aber sehr wahrscheinlich ein Wandel bemerkbar machen, wenn die AfD konstant etwa ein Viertel der Wähler anspricht. Dann werden die sozialen Ausgrenzungsmechanismen entweder an Schrecken verlieren, oder schlicht nicht mehr umsetzbar sein.

AfD-Ministerpräsident rückt näher

Übrigens: Selbst wenn die Brandmauer weiterhin stehen sollte, könnte sich ein Erdrutsch abzeichnen. Aktuell scheint Sahra Wagenknecht entschlossen, ihre Thüringer Statthalterin Katja Wolf absetzen zu wollen. Die Erfurter Brombeerkoalition hat keine echte parlamentarische Mehrheit und dürfte kaum noch Bestand haben, wenn das BSW kollabiert. Dann gäbe es womöglich noch in diesem Jahr Neuwahlen. Bei der Bundestagswahl lag die AfD in Thüringen bei knapp 39 Prozent; nimmt man nun ein bundesweites Ergebnis von 25 Prozent an, würde die AfD in Thüringen auf immerhin 46 Prozent steigen. Reicht das schon für eine Alleinregierung? Vielleicht durchaus – denn die 50 Prozent müssen gar nicht erreicht werden, weil die Stimmen der “sonstigen Parteien” ja verfallen. Die große Unbekannte in dieser Gleichung ist natürlich das BSW, das in Thüringen zuletzt bei 10 Prozent stand. Zerlegt sich die junge Partei im Streit, könnten sich natürlich weitere Verschiebungen ergeben.

So oder so: Zum ersten Mal seit ihrer Gründung 2013 kann die AfD über einen Ministerpräsidenten nachdenken. Und nicht nur in Thüringen, sondern auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt scheint ein solches Szenario möglich. Kein Wunder also, dass sich in der CDU Panik breit macht.