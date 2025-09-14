Die neue Netflix-Dokumentation „aka Charlie Sheen“ ist ein Meisterwerk der Erzählkunst, das tiefer als eine Kokainspritze unter die Haut geht und den Zuschauer auf eine Reise durch Höhen und Tiefen eines Lebens mitnimmt, das von Ruhm, Sucht und Erlösung geprägt ist. Besonders für Menschen, die selbst Drogenerfahrungen gemacht haben (oder deren Angehörige), entfaltet das Porträt eine Wucht, die schmerzt und heilt zugleich.

Es erzählt nicht nur die Geschichte eines gefallenen Hollywoodstars, sondern die eines Mannes, der sich mit unermüdlichem Willen aus der Dunkelheit zurück ins Licht kämpft.

Blick in die Abgründe der Sucht

Die Dokumentation scheut sich nicht, die düsteren Kapitel von Charlie Sheens Leben schonungslos zu beleuchten. Von seinen Exzessen bis hin zu den medialen Eskapaden, die weltweit Schlagzeilen machten – alles wird mit einer Mischung aus Respekt und Offenheit dargestellt. Besonders bewegend ist, wie der Film die Perspektive derer einnimmt, die selbst mit Sucht kämpften oder deren Liebste daran zerbrachen.

Sheens Geschichte wird zu einem Spiegel, in dem sich viele Menschen wiederfinden können: die Verzweiflung, die Isolation, der Kampf gegen Dämonen, die immer lauter schreien. Sein Satz, „Wenn du Drogen Menschen vorziehst, bleiben dir am Ende nur noch die Drogen“, fasst die zerstörerische Kraft der Sucht in Perfektion zusammen.

Unerschütterliche Unterstützung von Familie und Freunden

Der Schauspieler Martin Sheen (85, „Apocalypse Now“), Charlies Vater, wollte an der Dokumentation nicht teilnehmen – was wohl mehr über die Liebe zu seinem inzwischen auch schon 65-jährigen Sohn sagt, als wenn er teilgenommen hätte. Er hat Charlie nie fallengelassen, bis heute nicht, ihn von Entzug zu Entzug geschleppt. Einmal war Charlie darüber so wütend, dass es fast zu einer Schlägerei gekommen wäre. Sein Vater hatte bereits seine dritten Zähne herausgenommen.

Großartig auch Charlies Ex-Frau Denise Richards (54), die in den Neunzigern zu den schönsten Frauen der Welt gehörte. Obwohl schon längst geschieden, riefen die Verantwortlichen der Sitcom „Two and a Half Men“ – die Charlie mit zwei Millionen Dollar pro Folge zum bestbezahlten Schauspieler der Fernsehgeschichte machte – stets bei ihr an, wenn ihr Ex-Mann mal wieder nicht am Set auftauchte.

Stärke und Hingabe

Richards: „Ich hab an seine Tür gehämmert, bis irgendjemand aufmachte. Dann hab ich ihm “White Trash”-Sandwiches geschmiert, mit Truthahn, Mayo und Senf, weil er doch schon wieder tagelang nichts gegessen hatte. Manchmal kamen mir dabei Prostituierte entgegen, denen gab ich dann auch etwas zu essen. Ja, was hätte ich denn machen sollen? Ihnen ihres Jobs wegen nichts zu essen geben?“, fragt sie aus ihren immer noch riesigen Kulleraugen.

Denise Richards zeigt eine Stärke und Hingabe, die bewundernswert ist. In einer sehr berührende Szene gesteht sie, dass sie Charlie auf ihre Art immer noch liebt. Ihre Präsenz in seinem Leben ist ein kraftvolles Symbol für Vergebung und Zusammenhalt.

Alle lieben Charlie

Auch von Brooke Mueller (48), seiner zweiten Ex-Frau, hört man kein böses Wort. Obwohl es da einiges zu berichten gäbe, wie Charlie selbst sagt. Doch Mueller meint: „Es wäre nicht fair, Charlie nach den Tiefpunkten seines Lebens zu beurteilen.“

Alle lieben Charlie, könnte man sagen – selbst sein langjähriger Dealer. Sicher, der ist dank der schamanischen Mengen, die Charlie konsumiert hat, reich geworden, aber als er merkte, dass sein Feierkumpel nicht mehr lange leben würde, wenn er so weitermacht, reduzierte er heimlich die Kokainmenge – immer mehr, bis Charlie nach eineinhalb Jahren das Interesse an Crack verlor, das kaum noch wirkte.

Ein triumphales Happy End

Das Herzstück der Dokumentation ist das großartige Happy End, das alle Erwartungen übertrifft. Charlie Sheen, seit acht Jahren clean, hat sein Leben umgekrempelt. Er ist für seine Kinder da, ein liebevoller Vater, der Verantwortung übernimmt und Stabilität bietet. Während seine Ex-Frau Brooke Mueller noch immer mit ihren eigenen Dämonen kämpft, zeigt Sheens Wandel, dass Erlösung möglich ist. Diese Kehrtwende ist nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern eine Botschaft der Hoffnung für jeden, der glaubt, dass es keinen Ausweg gibt.

„Denise Richards packt über ihren Ex-Mann Charlie Sheen aus“, schreibt “Blick”; „’aka Charlie Sheen‘: Die krassesten Enthüllungen der Dokumentation“, kommentiert der “Musik Express”. „In Netflix-Doku packt Charlie Sheen über seine Abgründe aus“, so “TV-Spielfilm”. Es sind alles Schlagzeilen von Journalisten, die nichts begriffen haben. Bei „aka Charlie Sheen“ geht es nicht um „krasse Enthüllungen“. Das Porträt ist vielmehr ein universelles Drama über Zerbruch, Liebe und Wiederaufbau. Mit einer Mischung aus roher Ehrlichkeit, tiefem Mitgefühl und einer Prise Hollywood-Glanz erzählt sie eine Geschichte, die berührt und inspiriert. Charlies Leben zeigt: Es gibt immer einen Weg zurück – besonders, wenn Liebe und Unterstützung den Weg weisen.

Meine Bewertung: 10/10.