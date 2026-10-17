Die Demokratie auf dem Beifahrersitz: Autofahren ist jetzt “rechts“

Es gibt politische Sätze, deren eigentliche Bedeutung weniger in dem liegt, was sie behaupten, als in dem Weltbild, das sie voraussetzen. „Das Auto ist ein Problem für unsere Demokratie“ gehört dazu. Die Hamburger “Mobilitätsaktivistin” Katja Diehl hat damit jetzt im “Falter“-Interview eine bemerkenswerte Verschiebung vorgenommen: Sie erklärt ein technisches Fortbewegungsmittel zum demokratiepolitischen Problem. Nicht Emissionen und Unfallgefahren des Autos oder gar die Kosten seiner Infrastruktur stehen im Zentrum der Formulierung – sondern sein angeblich problematisches Verhältnis zur politischen Ordnung. Das ist zunächst eine erstaunliche Karriere für eine Erfindung, deren ursprünglicher Zweck darin bestand, Menschen unabhängig von Bahnfahrplänen, Pferdekutschen und eigener körperlicher Kondition von einem Ort zum anderen zu bringen. Das Automobil beansprucht öffentlichen Raum, prägt Städte und Landschaften und verursacht Umweltbelastungen. Darüber kann gestritten werden. Doch weshalb sollte daraus eine Gefährdung der Demokratie folgen?

Denn Demokratie ist keine Verkehrsform. Sie ist eine politische Ordnung, in der freie und gleiche Bürger über ihre gemeinsamen Angelegenheiten entscheiden. Ihr Maßstab ist nicht, ob sie sich mit dem Flieger, Fahrrad oder Kraftfahrzeug fortbewegen, sondern ob ihre Rechte gewahrt bleiben, politische Macht kontrolliert wird und unterschiedliche Interessen gleichberechtigt in die öffentliche Willensbildung eingehen können. Gerade deshalb lohnt es sich, den Satz umzudrehen: Vielleicht liegt das demokratische Problem nicht im Auto, sondern in einer bestimmten Vorstellung davon, wie die Bürger mobil zu sein haben – und wer darüber entscheiden darf.

Demokratie als Begegnungspflicht

Diehl hat ihren Satz eine Woche nach dem Interview inzwischen selbst erläutert. Auf ihrer Website schreibt sie, Bus- und Bahnfahrten ermöglichten zufällige Begegnungen mit Fremden und trainierten dadurch den demokratischen Umgang miteinander. Das Auto dagegen sei ein abgeschlossener Raum, in dem man sich vornehmlich mit Menschen bewege, die man bereits kenne. Wer sich darin zurückziehe, entziehe sich dem Kontakt mit Andersdenkenden. Diese Abschottung könne es rechten politischen Kräften erleichtern, Ängste vor Fremden zu schüren. Das ist kein Witz. Damit wird aus einer verkehrspolitischen Forderung eine bemerkenswerte, kollektivistische Theorie gesellschaftlicher Gesinnungsbildung: Wer Bus fährt, übt Demokratie; wer Auto fährt, riskiert politische Abschottung. Aus der Wahl eines Verkehrsmittels wird eine Aussage über die Offenheit seines Benutzers und damit über sein Weltbild. Die These mag vielleicht einen nachvollziehbaren Ausgangspunkt besitzen: Öffentliche Räume ermöglichen Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, sozialer Stellung und politischer Überzeugung.

Eine Stadt, deren Bewohner sich ausschließlich in voneinander getrennten Lebenswelten bewegen, verliert möglicherweise etwas von ihrer gemeinsamen Öffentlichkeit. Wer in der S-Bahn Kopfhörer trägt und auf sein Telefon schaut, führt aber noch keinen demokratischen Dialog. Wer dagegen mit dem Auto zur freiwilligen Feuerwehr, zum Elternabend oder zur Gemeinderatssitzung fährt, nimmt womöglich besonders intensiv am Gemeinwesen teil. Der demokratische Wert einer Fahrt bemisst sich nicht an der Zahl fremder Menschen, mit denen man währenddessen einen Raum teilt. Er ergibt sich allenfalls aus den Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe, die diese Fahrt eröffnet. Gerade das Auto kann solche Teilhabe ermöglichen. Für Bewohner ländlicher Räume, Menschen mit ungünstigen Arbeitszeiten oder Familien mit komplexen Betreuungsverpflichtungen ist es häufig nicht das Instrument gesellschaftlicher Abschottung, sondern die Voraussetzung dafür, am gesellschaftlichen Leben überhaupt teilnehmen zu können. Die Vorstellung, die zufällige Nähe fremder Menschen sei bereits eine demokratische Tugend, verwechselt soziale Begegnung mit politischer Mündigkeit.

Der Bürger als Gegenstand pädagogischer Mobilitätspolitik

Aufschlussreicher als Diehls Autokritik ist ihr Menschenbild. Der Bürger nutzt Mobilitätsangebote nicht bloß nach seinen Bedürfnissen; sein Verhalten soll gesellschaftlich erwünschte Eigenschaften hervorbringen. Verkehrspolitik erhält einen pädagogischen Auftrag: Sie soll durch alltägliche Wege Offenheit erzeugen. Natürlich beeinflussen Straßen, Bahnhöfe und Radwege menschliches Verhalten. Doch daraus folgt kein Mandat, die Bürger nach einem gesellschaftlichen Ideal zu formen.

Die liberale Demokratie kennt einen wesentlichen Unterschied zwischen der Ermöglichung von Freiheit und der Anleitung zum richtigen Gebrauch dieser Freiheit. Sie darf Voraussetzungen schaffen, unter denen Menschen selbstbestimmt handeln können.

Problematisch wird es, wenn sie beginnt, bestimmte Formen selbstbestimmten Handelns als gesellschaftlich minderwertig zu behandeln. Der Bürger soll nicht nur mobil sein. Er soll auf die richtige Weise mobil sein. Und diese richtige Weise soll ihn möglichst zugleich zu einem besseren Demokraten machen. Hier beginnt eine pädagogische Demokratie, die politische Probleme durch die Veränderung alltäglicher Gewohnheiten bearbeiten möchte. Wer den Bürger erziehen will, glaubt bereits zu wissen, welches Verhalten seiner demokratischen Reife dient.

Die Freiheit, niemandem begegnen zu müssen

Besonders aufschlussreich ist Diehls Bemerkung, Autofahrer suchten möglicherweise auch die Freiheit, niemandem begegnen zu müssen. Sie räumt ein, dass dieser Wunsch berechtigt sei, verbindet ihn jedoch mit der Gefahr gesellschaftlicher Abschottung. Gerade hier berührt ihre Argumentation einen Kern liberaler Freiheit. Freiheit umfasst nicht nur das Recht, anderen zu begegnen, sondern auch das Recht auf Rückzug. Niemand muss seine Wege nach dem Kriterium gesellschaftlicher Kontaktförderung organisieren. Der private Raum ist keine demokratische Fehlstelle. Wer allein spazieren geht, muss deshalb kein Gegner gesellschaftlicher Vielfalt sein. Wer ein Buch liest, statt mit Fremden zu sprechen, entzieht sich nicht der Demokratie.

Und wer nach einem anstrengenden Arbeitstag im eigenen Auto nach Hause fährt, schuldet der Gesellschaft keine Rechtfertigung dafür, dass er während dieser Fahrt keine interkulturelle Begegnung gesucht hat. Die Demokratie lebt von Öffentlichkeit, aber sie setzt zugleich Privatheit voraus. Ohne die Möglichkeit des Rückzugs würde gesellschaftliche Teilhabe ihren freiwilligen Charakter verlieren. Für konservatives Denken sind Familie, Nachbarschaft, Verein und Gemeinde eigenständige soziale Räume. Ihr Wert hängt nicht davon ab, ob sie einem Ideal permanenter gesellschaftlicher Durchmischung entsprechen.

Der blinde Fleck der “Mobilitätsexperten“

Diehl verweist auf Menschen, die nicht selbstständig Auto fahren können: Kinder, ältere Menschen, Menschen ohne Führerschein oder mit Behinderungen. Außerdem kritisiert sie, dass einkommensschwache Haushalte häufig kein eigenes Fahrzeug besitzen. Ihr Anliegen, diesen Menschen bessere Mobilitätsmöglichkeiten zu eröffnen, mag verkehrspolitisch nachvollziehbar sein.

Gerade daraus ließe sich jedoch eine andere Schlussfolgerung ziehen als die moralische Abwertung des Automobils. Wenn Mobilität gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, dann kommt es zunächst darauf an, möglichst unterschiedliche Formen der Fortbewegung verfügbar zu machen. Ein leistungsfähiger öffentlicher Verkehr, sichere Fußwege, barrierefreie Haltestellen, Fahrradverbindungen und individuelle Kraftfahrzeuge können sich ergänzen.

Ein älterer Dorfbewohner braucht vielleicht einen Rufbus, eine Familie mit wechselnden Arbeitszeiten einen Pkw, ein Pendler eine zuverlässige Bahn. Mobilitätspolitik muss von solchen Lebenslagen ausgehen, nicht von einem einheitlichen Ideal. Diehl fordert eine Mobilitätsgarantie für jedes Dorf. Doch die muss finanziert, personell gesichert und organisiert werden. Solange verlässliche Alternativen fehlen, bleibt das Auto für viele unverzichtbar. Das Grundproblem der meisten Transformationsprogramme scheint hier auf: Eine erwünschte Zukunft dient schon heute als Maßstab, obwohl ihre Voraussetzungen noch gar nicht geschaffen sind. Der Bürger soll sich vom Auto lösen, bevor die Alternative funktioniert.

Wenn Expertise politische Autorität beansprucht

Der demokratietheoretische Konflikt liegt nicht zwischen Auto und Eisenbahn, sondern zwischen Expertise und politischer Entscheidung. Fachleute können Verkehrsströme untersuchen, Emissionen berechnen und Infrastruktur vergleichen. Daraus folgt jedoch keine demokratische Autorität, Lebensformen moralisch zu bewerten. Die Frage, wie viel öffentlicher Raum dem Auto, dem Fahrrad oder dem Fußverkehr eingeräumt werden soll, ist keine rein technische Aufgabe. Sie betrifft Eigentum, Kosten, Arbeitswege, wirtschaftliche Interessen, individuelle Freiheit und die Verteilung knapper Ressourcen. Über solche Zielkonflikte entscheiden in einer Demokratie nicht Experten, sondern demokratisch legitimierte Institutionen. Wissenschaftliche und fachliche Beratung kann diese Entscheidungen informieren, aber nicht ersetzen. Das gilt auch dann, wenn die Experten überzeugt sind, ihre Vorschläge dienten dem Klima, der Gesundheit oder dem gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Wer sich auf höhere Ziele beruft, neigt dazu, Widerspruch als mangelnde Einsicht zu deuten. Dann gelten andere Prioritäten nicht mehr als legitime Interessen, sondern als Zeichen fehlender gesellschaftlicher Verantwortung. Aus Politik wird Moral. Diehl darf als Publizistin zugespitzte Thesen vertreten und für einen Umbau des Verkehrssystems werben. Fragwürdig wäre erst die Folgerung, aus fachlicher Expertise ergebe sich bereits, welche Mobilitätsentscheidungen demokratisch erwünscht seien. Die Gefahr liegt in einer Demokratie, die politische Mündigkeit an der Übereinstimmung mit Expertenempfehlungen misst statt an der Freiheit des Urteils.

Das Auto als konservatives Freiheitsversprechen

Das Auto ist mehr als ein Produkt der Industriegeschichte. Es erleichtert Familienbesuche, berufliche Mobilität und das Leben auf dem Land. Es erweitert den Radius individueller Selbstständigkeit. Das erste eigene Fahrzeug bedeutete für viele die Freiheit, ohne Fahrplan aufzubrechen, spontan jemanden zu besuchen oder einen Umweg zu fahren. Diese Freiheit hat Kosten: Straßen brauchen Fläche, Verkehr Regeln, Fahrzeuge Ressourcen. Aber ihre Begrenzungen machen ihren Wert nicht gegenstandslos. Gerade eine konservative Gesellschaftsauffassung erkennt im Automobil mehr als ein Konsumgut.

Es ist Teil einer gewachsenen Lebenswelt, in der individuelle Mobilität, berufliche Selbstständigkeit, Familienleben und regionale Verbundenheit miteinander verflochten sind. Wer diese Lebenswelt verändern möchte, sollte deshalb nicht nur ihre ökologischen Defizite benennen, sondern auch verstehen, welche praktischen Freiheiten sie ermöglicht.

Eine Politik, die den Bürgern Alternativen eröffnet, kann ihre Zustimmung gewinnen. Eine Politik, die ihnen erklärt, ihre bisherigen Gewohnheiten seien demokratisch problematisch, riskiert dagegen, die gesellschaftlichen Gegensätze zu verschärfen, die sie angeblich überwinden möchte. Diehls Ausgangsthese überdehnt den Demokratiebegriff. Bus und Bahn können Begegnungen ermöglichen; das Auto kann Rückzug bieten. Daraus folgt aber keine Aussage über die demokratische Qualität ihrer Benutzer; zugespitzt: Bus links, Auto rechts. Demokratie entsteht nicht automatisch durch räumliche Nähe. Sie entsteht durch gleiche Rechte, politische Beteiligung, institutionelle Kontrolle und die Bereitschaft, gesellschaftliche Konflikte friedlich auszutragen.

Tugendpflicht statt Empfehlung

Eine Busfahrt ist deshalb kein Demokratieseminar, eine Autofahrt kein Rückzug aus der freiheitlichen Ordnung. Der Wunsch nach lebendigen öffentlichen Räumen ist berechtigt. Ebenso berechtigt ist das Interesse an sicheren Radwegen, verlässlichen Bahnen und besseren Verkehrsangeboten für Menschen ohne eigenes Fahrzeug. Doch diese Ziele benötigen keine Theorie, nach der das private Automobil zum Hindernis demokratischer Gesinnungsbildung erklärt werden müsste. Gefährlich wird es, wenn immer neue Lebensbereiche demokratiepädagogisch bewertet werden: erst der Verkehrsweg, dann die Begegnungen unterwegs, schließlich die ganze Lebensweise. Damit droht die Demokratie ihren ursprünglichen Charakter zu verändern. Sie wäre nicht mehr nur eine Ordnung, die Freiheit ermöglicht und Macht begrenzt, sondern zunehmend ein Projekt zur Herstellung des richtigen Bürgers. Die Alternative besteht nicht darin, auf Expertenwissen zu verzichten. Sie besteht darin, dessen Grenzen anzuerkennen.

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Katja Diehl darf das Auto kritisieren, und ihre Kritiker dürfen ihre Vorstellungen zurückweisen. Die demokratische Entscheidung darüber, welche Mobilitätspolitik verfolgt werden soll, gehört jedoch den zuständigen Parlamenten und kommunalen Vertretungen – unter Beteiligung der Bürger, deren Lebensverhältnisse davon betroffen sind. Nicht das Auto ist das Problem unserer Demokratie. Zum Problem wird ein Expertenverständnis, das aus Empfehlungen Tugendpflichten ableitet und die Freiheit der Bürger daran misst, ob sie sich auf die erwünschte Weise fortbewegen. Niemand muss erst in einen Bus steigen, um als mündig zu gelten. Der Bürger darf selbst entscheiden, wohin er fährt, welchen Weg er nimmt und wem er begegnen möchte.